R70: 'Ele pretende articular para deixar Eduardo inelegível ', disse Flávio Bolsonaro sobre Moraes Senador e candidato a presidência da República, sobre o ministro Alexandre de Moraes atuar em casos relacionados a Eduardo Bolsonaro, que está vivendo nos Estados Unidos. Repórter 70 10.05.26 9h23 Flávio Bolsonaro (J. Bosco) Fim do imbróglio Federação Iraniana de Futebol confirma participação da seleção do país na disputa Copa do Mundo nos EUA. Sem surto Hantavírus em navio argentino não representa perigo para o Brasil, garante Ministério da Saúde. GOVERNO VICES Na bolsa de apostas para compor a chapa do prefeito Daniel Santos, surgem nomes como o da vereadora por Belém, Agatha Barra (PL) e Lanuzia Cunha, esposa do prefeito de Marabá , Toni. A jornalista Bia Cardoso chegou a ter o nome ventilado por ser evangélica e de Marabá onde Hana Grassan lidera as pesquisas, mas essa opção já foi descartada. PAUTAS CARAVANAS Ao participar das caravanas do PSOL em Belém a pré-candidata do partido ao governo do Pará, Araceli Lemos, tem centralizado os debates em quatro pilares: crise climática e soluções pós COP30; pautas prioritárias dos servidores públicos; arte, cultura e educação como fatores de transformação social. O resultado dos encontros servirá de base para a elaboração do programa do PSOL com vistas às eleições deste ano. AGENTES APOSENTADORIA A deputada Dilvanda Faro (PT-PA) protocolou requerimento para incluir na Ordem do Dia o Projeto de Lei Complementar que regulamenta a aposentadoria especial de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, direito já inscrito na Constituição que reconheceu a natureza diferenciada da atividade, mas, faltou a lei complementar. Só no Pará são cerca de 17 mil agentes comunitários de saúde e mais de quatro mil agentes de combate às endemias. Esses profissionais são considerados a linha de frente do Sistema Único de Saúde na atenção primária. RISCO A demanda por garantia de direito da categoria é antiga. Os agentes alegam exposição contínua a riscos biológicos e condições adversas de trabalho. Desde a reforma da Previdência, o tema voltou ao radar do Congresso, agora sob a lente do impacto fiscal. Se pautado, o projeto inevitavelmente enfrentará o crivo da área econômica. ÁGUA AVALIAÇÃO Representantes da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon), do Procon Pará e da Defensoria Pública do Estado, estão acompanhando a implementação do novo modelo de concessão do saneamento no Pará, que prevê a universalização dos serviços de abastecimento de água e ampliação da cobertura de esgoto até 2033. A concessionária Águas do Pará é responsável pela distribuição de água e tratamento de esgoto em 126 municípios paraenses, com o novo modelo já em funcionamento em 119 cidades do Estado. ELEITORAL DISPONÍVEL Mesmo com o fechamento do cadastro eleitoral, serviços essenciais permanecem à disposição dos mais de 6,2 milhões de eleitores aptos a votar em todo o Pará. Além de consultar a situação eleitoral, a população pode emitir documentos importantes tanto de forma presencial quanto virtual, pelo site do TRE do Pará, no aplicativo e-Título ou nos Cartórios Eleitorais e postos de atendimento distribuídos pelos 144 municípios paraenses. DÉBITOS Os serviços que ainda estão disponíveis à população são: segunda via do título; emissão de certidões de quitação eleitoral, crimes eleitorais, filiação partidária, negativa de alistamento e a declaração de trabalhos eleitorais. Além disso, o eleitor pode conferir ainda a situação do título, o número da inscrição, o local de votação e a seção eleitoral onde vota. Também é possível fazer a consulta e a quitação de débitos eleitorais decorrentes de ausências em eleições passadas continuam liberadas. CANCELADO Vale lembrar que se o título estiver cancelado por falta sem justificativa em três pleitos consecutivos, apenas pagar a multa não garante ao eleitor o direito de votar. E o pedido de regularização somente poderá ser feito a partir do dia 3 de novembro, após a realização das eleições. GARANTIA A atuação integrada entre Arcon, Procon e Defensoria Pública tem o objetivo de garantir proteção aos consumidores e fortalecer os canais de atendimento e orientação à população. O contrato de concessão estabelece metas de 99% de cobertura de água e 90% de cobertura de esgoto até 2033, além da ampliação da tarifa social. EM POUCAS LINHAS ➤ O presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, liderou a comitiva de executivos da instituição durante o Temenos Community Forum 2026, evento internacional realizado entre os dias 5 e 7 deste mês, em Copenhagen, na Dinamarca. ➤ O evento reuniu instituições, especialistas em tecnologia e parceiros estratégicos para discutir o futuro dos serviços bancários, com foco em fortalecer a confiança, modernizar as plataformas bancárias e ir além dos modelos tradicionais de relacionamento com os clientes. ➤ O Sindifisco-Pará, sindicato que representa auditores e fiscais da Receita Estadual, marcou para 29 de maio a inauguração de sua nova sede em Belém, na avenida Governador José Malcher, 1131, esquina com rua Dom Romualdo de Seixas, em Nazaré. ➤ A nova sede vai funcionar em casarão construído na passagem do século XIX para o XX para ser residência, o prédio recebeu famílias de imigrantes libaneses, no auge do Ciclo da Borracha e por um tempo, nos anos de 1980 e 90, foi ocupado pelo antigo Colégio Cearense. ➤ Começa nesta segunda-feira, 11, a III Reunião Anual da Rede Bioamazônia, em Letícia, na Colômbia. Com o tema “Conflitos e ameaças na Pan-Amazônia: contribuições da ciência para a sustentabilidade do bioma”, o encontro vai reunir gestores, pesquisadores e especialistas de oito institutos de pesquisa sediados em cinco países, entre eles o Museu Paraense Emílio Goeldi. ➤ A instituição paraense será representada pelo diretor Nilson Gabas Júnior e pelos pesquisadores Alberto Akama, Marlúcia Bonifácio Martins, Diana Cruz Rodrigues e Sue Anne Regina Ferreira da Costa. O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realiza, a partir desta segunda, sua quinta sessão do Plenário Virtual. A pauta de julgamento é composta por 100 processos, entre eles concessões de pensões e aposentadorias, além de admissões de pessoal nos órgãos públicos estaduais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave repórter 70 R70 colunas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Repórter 70 . Desculpe pela interrupção. 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