R70: 'É mais fácil dizer em qual ramo da economia o PCC não está', diz Lincoln Gakiya

Estatal em crise

Prejuízo dos Correios dispara no 1º semestre e atinge R$ 4,37 bilhões. Rombo cresceu 222,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Vigilância

Ministro Moraes, do STF, decidiu esse sábado não autorizar policiais na casa de Bolsonaro: a PF segue do lado de fora e vistoria veículos.

PEDRAL

PALEOCANAL

A proposta de criação da Área de Proteção Ambiental do Paleocanal do Rio Tocantins, que pode inviabilizar o derrocamento do Pedral do Lourenço e a hidrovia Araguaia-Tocantins, será tema de audiência pública no Senado Federal. O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), presidente da Comissão de Agricultura, já apresentou requerimento para debater os impactos à atividade econômica nos municípios paraenses de Nova Ipixuna, Marabá e Itupiranga.

PAPAGAIO

A criação da APA do Bico do Papagaio, que atinge os municípios de Marabá, Bom Jesus do Tocantins, São João do Araguaia e mais três municípios do Estado do Tocantins, além de dois do Maranhão, também será alvo dessa audiência pública, que terá a participação do presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), prefeitos dos municípios impactados e representantes dos sindicatos rurais. As datas ainda não foram divulgadas.

CÂMARA

EMENDAS

Vereadores da Câmara Municipal de Belém estão em polvorosa. Na sexta-feira passada, um grupo comentava o fato da administração Igor Normando represar valores de emendas destinadas a parlamentares. Alguns, que contam com aportes de até R$ 1,5 milhão ao ano, queixavam-se de só terem recebido pouco mais de R$ 300 mil, até agora.

PLANEJAMENTO

REVISÃO

O governo estadual entregou na semana passada à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) proposta de revisão do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027. O documento recebeu colaboração da sociedade civil durante uma série de workshops, oficinas de revisão e audiências públicas.

PLATAFORMA

Segundo o governo, foram recebidas mais de 1,7 mil sugestões, a maioria delas por meio da plataforma digital Planeja Cidadão, com contribuições de todas as regiões do Pará. Também foram realizadas três audiências públicas, em Marabá, Santarém e Belém. Com a entrega à Alepa, o projeto de lei seguirá para análise e votação dos parlamentares. A expectativa é que, após aprovação, a revisão passe a orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026.

SAÚVA

FESTIVAL

Belém recebe nesta semana uma série de palestras e painéis, mostra de cinema, exposição fotográfica e atrações musicais que fazem parte do Festival Saúva - Transição - Território - Clima, organizado pela Fase - Solidariedade e Educação. O evento, que será realizado nos dias 3 e 4 de setembro no Memorial dos Povos, terá como temas justiça climática, transição justa e a participação da população e dos territórios de Belém no contexto da preparação para a Cúpula dos Povos rumo à Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A iniciativa da Fase tem a parceria da Confederação Única dos Trabalhadores (CUT), War on Want, Cúpula dos Povos Rumo à COP 30, Armazém do Campo, Grupo Carta de Belém e Fundo Dema.

CLIMA

CONSELHO

Já está formado o Conselho Científico sobre o Clima, composto por onze cientistas - seis do Brasil e cinco do exterior, que vai assessorar diretamente o presidente da COP 30, o embaixador André Corrêa do Lago, antes e durante o evento. Nas últimas semanas, o grupo focou nos debates sobre as possibilidades de remoção do dióxido de carbono na atmosfera. O entendimento é de que será muito difícil chegar até 2050 com zero emissões de CO2, requisito necessário para limitar o aquecimento global em 1,5ºC.

MORTALIDADE

TEMPERATURAS

Estudo internacional divulgado esta semana avaliou o impacto do desmatamento de florestas tropicais sobre a saúde humana. A pesquisa utilizou, de forma inédita, uma escala pantropical, que inclui todas as regiões tropicais do mundo: Américas, África e Ásia. Apesar das variações regionais, os resultados do estudo apontaram que, em todas as regiões tropicais, há uma ligação direta entre perda de floresta, aumento de temperatura local e elevação de mortalidade.

EM POUCAS LINHAS

Em 43 cidades do Pará e do Maranhão sem nenhuma produção registrada de peixes e outras culturas aquáticas, há 49 mil supostos pescadores registrados no Ministério da Pesca.

Os dados fazem parte de um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU).

A Auditoria do TCU apontou que desses supostos pescadores, 25 mil receberam, no ano passado, o seguro-defeso. O benefício é pago pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para compensar o período do defeso ambiental, quando é proibido pescar determinadas culturas. Apenas profissionais que atuam exclusivamente na pesca têm direto.

A Justiça do Trabalho determinou que o Facebook e o Instagram estão proibidos de permitir ou tolerar a exploração de trabalho infantil artístico em suas plataformas sem autorização judicial prévia, sob pena de multa diária de R$ 50 mil por criança ou adolescente encontrado em situação irregular.

A decisão liminar foi concedida pela 7ª Vara do Trabalho de São Paulo na quarta-feira (27) e atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pelo Ministério Público de São Paulo. Cabe recurso.

Autor do projeto da Faixa Azul em Belém, o vereador Igor Andrade (Rede) usou a tribuna da Câmara de Vereadores para cobrar mais fiscalização, já que muitos motociclistas ainda insistem em usar a ciclofaixa para furar o trânsito, colocando em risco ciclistas e pedestres.

Cerca de 20 imóveis rurais foram vistoriados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nos municípios de São Félix do Xingu, Pacajá e Rondon, líderes em desmatamento no Pará.

Nesta ação foram aplicadas R$ 22 milhões em multas por descumprimento de embargo e impedimento da regeneração da vegetação. Nas propriedades, mais de 7 mil animais foram apreendidos, avaliados em R$ 30 milhões.