Mais tradicional coluna do jornalismo paraense. Aborda temas do cotidiano com atenção especial à economia e aos bastidores da política do Pará e do Brasil. | Twitter: @reporter_70

R70: 'Dopada', diz presidente da França sobre a carne brasileira

PL 2.896/2022

Indústria repudiou ontem PL que facilita políticos em estatais e reguladoras. O Senado aprovou anteontem urgência da proposta.



Até outubro

Turismo estrangeiro movimenta R$ 53 bilhões no Brasil em 2026, o maior já registrado para o período.

TRANSPORTE

CORRIDA

Fontes da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Estado do Pará (Artran) alertam para uma intensificação na concessão de linhas de transporte intermunicipal nesta reta final do atual governo estadual. As autorizações estariam sendo concedidas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra). A suspeita levantada nos bastidores é de que a pressa tenha como objetivo beneficiar pessoas ligadas à atual gestão. O governo eleito não descarta rever os novos contratos.

MEIO AMBIENTE

QUEIMADAS

O Pará lidera o ranking nacional de queimadas em novembro, com 12.075 focos de calor nos primeiros 25 dias. Somente ontem (25) havia 1.488 focos no território paraense, mais que o dobro dos 640 do dia anterior. Os dados são do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e integram o boletim de monitoramento ambiental divulgado pelo Ministério Público de Contas do Amazonas.

MUNICÍPIOS

Com 1.002 focos de calor nos primeiros 25 dias de novembro, Almeirim, no Baixo Amazonas, ocupa a segunda posição no ranking nacional. A concentração de focos de calor no território paraense é mais acentuada nas regiões oeste e sudoeste. Entre os municípios com maior número de ocorrências estão Prainha (595), Uruará (521), Porto de Moz (310), Santarém (281) e Juruti (267). Juntos, os seis municípios somam 2.976 focos de calor, o equivalente a cerca de 25% dos registros no Pará.

SECTET

SECRETARIADO

Disputada por diferentes grupos políticos interessados em participar do governo Daniel Santos (Podemos), a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) deverá ter seu titular indicado por uma articulação de deputados estaduais que reúne Victor Dias (União Brasil), Paulo Henrique Gomes (Avante) e Fábio Figueiras (PV). Reeleito em outubro com 82.770 votos, Victor já comandou a própria Sectet. Ex-prefeito de Salinópolis por dois mandatos, Paulo Henrique conquistou sua primeira cadeira na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) com 54.365 votos.

SEJUDH

Figueiras, que já ocupou a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), foi eleito para o terceiro mandato consecutivo, com 50.531 votos. O nome do futuro secretário ainda não foi anunciado.

JUSTIÇA

REESTRUTURAÇÃO

A Alepa aprovou na terça-feira (24) o projeto de lei do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) que altera o plano de carreiras, cargos e remunerações dos servidores do Judiciário. Entre as principais mudanças está a transformação de 156 cargos vagos em cargos de analista judiciário, sendo 100 de auxiliar judiciário, 39 de agente de segurança, dez de comissário da infância e da juventude e sete de outras áreas. A proposta prevê a extinção gradual de oito categorias funcionais, preservando os direitos dos atuais ocupantes.

GRATIFICAÇÕES

O projeto estabelece gratificação de risco à vida de 70% do vencimento-base, contemplando analistas judiciários das áreas de pedagogia, psicologia e serviço social, e adicional de qualificação de 4% para servidores das carreiras técnica, auxiliar e operacional que atendam aos requisitos de capacitação, com pelo menos 250 horas de treinamento. O texto ainda modifica as regras de concessão de gratificações pelo exercício de atividades de maior complexidade e de tecnologia da informação, além de vedar a substituição do pagamento de plantões e sobreavisos por folgas compensatórias. A proposta aguarda sanção governamental, com efeitos financeiros previstos para 1º de janeiro de 2027.

EM POUCAS LINHAS

► A Amazônia Legal registra taxa bruta de escolarização no ensino superior de 31,7%, ante 40,3% nas demais regiões brasileiras. Os dados integram relatório apresentado ontem à Comissão de Educação e Cultura do Senado.

► A Polícia Federal foi acionada após a identificação de um acesso indevido ao sistema Malote Digital da Justiça do Trabalho, utilizado para a transmissão eletrônica de documentos oficiais entre órgãos do Judiciário.



► A invasão foi detectada em 3 de setembro, quando o acesso foi imediatamente bloqueado. O funcionamento do sistema foi restabelecido em 9 de setembro.



► Este foi o segundo incidente de segurança cibernética registrado em sistemas da Justiça do Trabalho em um intervalo de apenas 16 dias. Em 18 de agosto havia sido identificado acesso não autorizado ao Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT).