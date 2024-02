R70: "Claro que quero ser lembrado como um grande jogador", Vinicius Jr., atacante do Real Madrid

Inteligência artificial

Representantes da União Europeia aprovaram ontem um conjunto de regras para regulamentar a inteligência artificial.

“Total Recall”

A fabricante de carros elétricos Tesla anunciou recall que pode atingir quase todos os carros vendidos pela empresa nos EUA.

Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid e Seleção Brasileira (J. Bosco)

"Claro que quero ser lembrado como um grande jogador, mas também como um cidadão que se esforçou para fazer algo diferente”

Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, ao ser nomeado pela Unesco como embaixador da boa vontade para a Educação para Todos. Antes dele, o único brasileiro a receber essa honra havia sido Pelé.

TEATRO

BARULHO

Muito esperada em Belém e com o Theatro da Paz lotado, a estreia da peça “Tempestade”, com texto de Shakespeare, foi sofrida com o barulho da música ao vivo tocada no Bar do Parque durante toda a apresentação. O barulho era tanto que os atores ouviam no palco, e a concentração no texto, que já é denso, ficava bem difícil. Ainda assim, o elenco conseguiu fazer tudo sem erro, em um esforço pela plateia que, mesmo assim, saiu no prejuízo, especialmente os do lado direito do teatro, que fica ainda mais próximo ao bar. O público saiu reclamando muito, porque não é de hoje que o Bar do Parque, equipamento público que funciona em concessão para a iniciativa privada, tem tirado a paz nos espetáculos do teatro.

PROVIDÊNCIAS

A coluna buscou informações, e a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, informou ontem que enviará com urgência um ofício aos envolvidos na administração do bar, para que faça a mediação necessária para a convivência dos dois espaços, já que o volume do som que tem sido praticado no Bar do Parque extrapola todos os níveis do bom senso, e até foge da proposta feita para o retorno do bar, à época da sua restauração, que seria a volta do típico boteco do bom petisco e de muita conversa da boemia de Belém, e não de uma balada estridente que dificulta até mesmo o diálogo entre os frequentadores do local.

RH

GESTÃO

Com o objetivo de estreitar as relações com profissionais de RH das diversas regiões do Estado, a Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seccional Pará (ABRH-PA) está lançando o Programa Embaixadores. A ideia é que cada uma das várias regiões de integração do Pará tenha representantes que possam intermediar as pautas relevantes para profissionais de gente e gestão dos mais variados segmentos da economia junto à Associação. Ao longo deste ano, serão promovidos treinamentos e eventos para garantir esta aproximação da entidade com o mercado.

CHUVAS

MARÉS

Depois de uma sexta-feira de chuvas intensas, a previsão do tempo continua indicando condições meteorológicas de alerta laranja para o final de semana, com previsão de fortes pancadas de chuvas na capital paraense. O alerta foi repassado pelo Instituto Nacional de Metrologia (Inmet), prevendo que o acúmulo de chuvas em Belém pode chegar a 100mm/dia, e em alguns momentos a chuva será associada a ventos de velocidade intensa, podendo chegar a 100 km/hora.

TRANSTORNOS

Inmet alerta ainda que o maior perigo pode estar na combinação das chuvas fortes com a maré alta, que poderá provocar os já conhecidos transtornos para a população. As previsões de marés, que são elaboradas pelo Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, apontam para este sábado, 3, que o nível mais alto dos rios será de 2,6 metros às 4h26. No domingo, 4, a maré alta será registrada no final do dia, às 18h06, alcançando 2,8 metros.

SENTENÇA

ELEITORAL

A juíza eleitoral do município de Garrafão do Norte condenou o deputado estadual Antonio Tonheiro (PP) e sua esposa, Socorro Tonheiro, pré-candidata a prefeita de Garrafão pelo MDB, por propaganda eleitoral antecipada. Em representação proposta pelo também pré-candidato a prefeito Gilberto Pereira (PSDB), a Justiça Eleitoral condenou o casal de políticos ao pagamento, individual, de R$ 12 mil, totalizando R$ 24 mil.

CAMPANHA

De acordo com a juíza, o casal praticou atos típicos de campanha eleitoral, como carreata e comício com pedidos explícitos de voto em 12 de agosto de 2023, ou seja, em período vedado pela legislação eleitoral. À época, o deputado tratou os eventos como lançamento de pré-candidatura, o que também não é permitido.

DOMÍNIO

Com o lançamento do nome de Socorro, a família Tonheiro pretende ampliar o domínio político do município vizinho, Capitão Poço, onde o cargo de prefeito atualmente é ocupado por João Tonheiro (PL), irmão do deputado Antonio Tonheiro. Já em Irituia, outro município vizinho na gestão da família, a gestão é do sobrinho do deputado, Marcos Tonheiro, que foi eleito pelo PL e depois mudou para o MDB. Lá, porém, a gestão não anda bem avaliada pelos munícipes.

Em Poucas Linhas

► Neste sábado, data em que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará celebra 150 anos de instalação, haverá uma sessão solene às 17h, no Theatro da Paz, que também vai celebrar o Dia do Judiciário. Na sessão será feita a outorga de medalhas comemorativas pelos 150 anos de instalação do TJPA a 97 personalidades que contribuíram com o judiciário paraense no ano passado.

► O 2º Seminário Intermunicipal de Qualificação Social de Lideranças Comunitárias do Pará será neste sábado, 3, com o tema “Mudanças Climáticas nas Bacias Hidrográficas da Grande Belém”. Promovido pelo Instituto de Formação e Aperfeiçoamento do Pará - Projeto Orientar Direito, junto com o Conselho de Representantes de Bairros e Comunidades do Estado do Pará e da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Estado (Abes-PA), o evento irá das 13h às 18h, na Usina da Paz Cabanagem.

► A Diretoria da Festa de Nazaré lançou nesta semana os projetos de Patrocinador e Apoiador Oficial do Círio 2024, para captar recursos para a realização do Círio e para as obras sociais da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Para o 232º Círio, a DNF está recebendo empresas interessadas em participar com cotas de patrocínio e também apoios de empresas de pequeno porte e pessoas físicas. Os projetos de Patrocínio e Apoio Oficial do Círio 2024 poderão ser consultados no site da festa (www.ciriodenazare.com.br) ou por e-mail (secretaria@ciriodenazare.com.br) e telefone (91-4009-8417).

► Começa hoje a campanha de doação de sangue alusiva ao Parazão Banpará 2024, o “Doadores Futebol Clube”. A ação vai ocorrer na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), em Belém, das 8h às 14h, e contará com a presença de personalidades dos clubes que estão disputando o Campeonato Paraense de Futebol, principalmente de Remo e Paysandu. A iniciativa é uma parceria entre a Cultura Rede de Comunicação, o Hemopa e os times, e busca reforçar os estoques de sangue no Pará.