R70: 'Casos graves devem ser punidos com a perda do cargo', diz Flávio Dino sobre magistrado

Pesquisa Ipsos/Talanoa

Um em cada quatro brasileiros (24%) já precisou sair de casa por causa de eventos climáticos extremos.

“Enem dos Concursos”

CNU 2 divulga resultado final com classificações e lista de espera. Candidatos serão convocados.

PRIORIDADES

CONSULTA

Está aberta a consulta popular para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) parense. As contribuições podem ser enviadas até o dia 31 pela plataforma Planeja Cidadão. A LDO reúne metas e prioridades do governo e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que define a aplicação dos recursos públicos. A ideia é que, via consulta pública, moradores de diferentes regiões do Pará possam apresentar propostas em áreas como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e desenvolvimento social.

PROJETO

As sugestões enviadas serão analisadas pelas equipes técnicas responsáveis pelo planejamento estadual e poderão contribuir para a elaboração do projeto da LDO, que posteriormente será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

SENADO

PREDILEÇÃO

Candidato a presidente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) indicou, em reunião realizada nesta segunda-feira (16), que o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL-PA) é o nome de sua preferência para disputar uma vaga ao Senado pelo Pará nas eleições de 2026. O encontro contou com a presença de aliados políticos: os deputados Rogério Barra, Joaquim Passarinho e Caveira.

MINERAÇÃO

IMPACTO

A atividade mineral continua respondendo por uma fatia generosa da atividade econômica do Pará. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Mineração (IBM), em 2025 o Pará respondeu por 34,5% da receita nacional do setor no terceiro trimestre, ficando atrás apenas de Minas Gerais, com 39,9%, enquanto a Bahia registrou 4,5%. O faturamento total da atividade mineral no Brasil chegou a R$ 298,8 bilhões, com crescimento de 10,3% em relação a 2024, impulsionado principalmente pelo minério de ferro, responsável por mais da metade da receita nacional.

MADEIRA

ENCONTRO

A Associação das Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará (Aimex) participa da 70ª Convenção Mundial da Madeira, promovida pela International Wood Products Association (IWPA). O evento será entre os dias 17 e 19 de março, em Colorado Springs, nos Estados Unidos. A entidade paraense será representada pelo diretor executivo Deryck Martins, em um dos principais encontros globais do setor de produtos madeireiros, que reúne lideranças da indústria para discutir tendências de mercado, comércio internacional e sustentabilidade na cadeia produtiva da madeira.

CLIMA

INFORMAÇÕES

Será lançada nesta terça-feira (17), em Brasília, a segunda edição do Anuário Estadual de Mudanças Climáticas. O documento reúne dados e informações relacionadas às políticas climáticas dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. A publicação é organizada pelo Centro Brasil no Clima (CBC) e Instituto Clima e Sociedade (iCS), com apoio do Instituto Itaúsa.

RADIOGRAFIA

A publicação apresenta, por exemplo, dados socioeconômicos, informações sobre governança e financiamento climático, adaptação e eventos extremos, planejamento e orçamento. Também reúne, em fichas de cada uma das unidades federativas, informações como o perfil socioeconômico, instrumentos legais e políticas climáticas e inventário de emissões, além de análises de emissões setoriais, energia, agropecuária, uso da terra e processos industriais.

BOTECO

CONCURSO

O concurso Comida di Buteco, tradicional certame gastronômico que ocorre em todo o Brasil, divulgou a lista dos participantes deste ano em todos os Estados do Brasil. Por aqui, Belém e Ananindeua recebem mais uma edição do concurso, a 15ª da história. Ao todo, são 21 bares concorrentes nas duas cidades, que disputam o título local e, depois, o nacional. Na edição atual, o público poderá conferir os petiscos participantes de 10 de abril a 3 de maio, votando no seu favorito. Em 2026, o tema do concurso é “verdura”. A lista com os bares participantes pode ser conferida em www.comidadibuteco.com.br.

SANTA CASA

PSS

A Santa Casa do Pará publicou ontem o edital 01/2026 para a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 116 vagas destinadas à contratação temporária de profissionais. O maior número de oportunidades é para médicos, com 29 vagas, seguido por enfermeiros, com 15.

Em Poucas Linhas

► O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) iniciou as obras de implantação de um novo Posto de Atendimento Avançado que funcionará no shopping Castanheira, na BR-316. A nova unidade será o 11º posto de atendimento do Detran na região metropolitana de Belém e o terceiro modelo de atendimento avançado instalado fora das estruturas das Estações Cidadania.

► A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectec) realizou, nesta segunda-feira (16), a aula inaugural do curso técnico em Mecânica de Aeronaves, ofertado pela Escola Paraense de Aviação Civil. A programação marcou o início das atividades da nova turma, formada por 40 alunos. Os estudantes foram selecionados por meio de processo seletivo que registrou grande procura. Mais de 7 mil pessoas se inscreveram para disputar as vagas do curso, que é ofertado gratuitamente e possui carga horária de 2.482 horas, com aulas teóricas e práticas.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) passará a coordenar, pela primeira vez, a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas no Pará, ampliando a participação da instituição em uma das principais iniciativas nacionais voltadas ao incentivo da ciência entre estudantes da educação básica. Promovida pela Sociedade Brasileira de Física, a olimpíada tem como objetivo estimular o interesse pela Física e pelas Ciências, além de aproximar universidades, institutos de pesquisa e sociedades científicas das escolas públicas.

► Belém vai sediar, nos dias 22 e 23 de abril, o 7º Encontro Nacional de Procuradorias de Saúde (ENPS). Com o tema “Justiça e Saúde no Coração da Amazônia”, o encontro será realizado no Mercado de São Brás.