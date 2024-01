R70: “América Latina está ressurgindo, após décadas perdidas.”

Alimentação verde

Substituir carne por alimentos à base de plantas pode reduzir risco de morte prematura, revela estudo publicado na “BMC Medicine”.

Genes antigos

Novo estudo sugere que preferir acordar mais cedo e fazer atividades ao longo do dia são uma herança genética neanderthal.

Ilan Goldfajn, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) (J. Bosco)

“América Latina está ressurgindo, após décadas perdidas.”

Ilan Goldfajn, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em entrevista nesta sexta-feira (19), durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Expectativa é elevar potencial de empréstimos para a região em US$ 132 bilhões nos próximos dez anos. Segundo ele, o Brasil pode se tornar referência em financiamento climático.

GÁS

REGRAS

O governo do Pará publicou esta semana, no Diário Oficial do Estado (DOE), a regulamentação das atividades de distribuição, movimentação e comercialização de gás natural canalizado no Estado, por meio da Companhia de Gás do Pará, que está sendo instalada em Barcarena, a mais nova cidade integrante da Região Metropolitana de Belém. A medida faz parte do projeto de mudança da matriz energética estadual, que pretende priorizar a energia limpa e menos onerosa, como o gás natural.

AUTOMOTIVO

Além dos segmentos industrial e termoelétrico, o produto poderá ser fornecido para usuários do segmento automotivo - Gás Natural Veicular (GNV) - e para os segmentos residencial e comercial em uma segunda etapa do projeto. Conforme o decreto, a companhia deve observar a legislação de proteção ambiental e desenvolver campanhas de orientação sobre os cuidados necessários para a distribuição e utilização do gás natural.

CACAU

PRODUÇÃO

A comunidade João Canuto, na Área de Proteção Ambiental Lago de Tucuruí, está cultivando 12 mil mudas de cacau que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e cujas sementes haviam sido repassadas, ainda em 2023, pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac). A iniciativa visa fomentar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento econômico da região. A expansão do viveiro da comunidade com uma das espécies de maior valor comercial na atualidade conta com o apoio de uma força-tarefa que integra também a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e os comunitários, que recebem a garantia do acompanhamento técnico necessário para o sucesso do projeto, um importante passo para a comunidade João Canuto diversificar as atividades agrícolas e fortalecer a produção de cacau no Pará.

VALE

ÁRVORES

A Vale passa a integrar uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial para conservar, restaurar e cultivar um trilhão de árvores em todo o mundo até 2030. Trata-se da plataforma 1 trillion trees (1t.org), criada para acelerar soluções baseadas na natureza, em apoio à Década (2021-2030) das Nações Unidas para a Restauração dos Ecossistemas. A 1t.org acompanha empresas parceiras, proporcionando mais transparência e integridade a seus compromissos e ações para conservar, restaurar e cultivar árvores e florestas ao redor do mundo.

META

Para participar da 1t.org, as empresas só são elegíveis caso se comprometam a estabelecer uma meta de redução de emissões alinhada com o Acordo de Paris, o que, na visão de Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale, significa engajar-se em um diálogo global de soluções inovadoras para ampliar a restauração no mundo. Ele ressalta que na Vale a Meta Florestal 2030 tem o ambicioso objetivo de proteger e restaurar 500 mil hectares de áreas além dos limites das áreas operacionais da empresa, em uma linha que integra conservação e recuperação com benefícios econômicos, estando, portanto, alinhada com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

JAPÃO

TOMÉ-AÇU

Uma equipe da BBC de Londres, Inglaterra, visitou Tomé-Açu, no interior do Pará, para contar a história da comunidade japonesa que se instalou naquele pedaço da Amazônia e desenvolveu um método que tem revolucionado a produção agrícola na região. As primeiras levas de japoneses chegaram em 1929, quando o Japão vivia uma grave crise. As famílias receberam lotes cobertos por floresta, onde construíram casas e cultivaram plantações. Anos depois, o grupo foi alvo de uma série de restrições do governo brasileiro por causa da Segunda Guerra Mundial, período em que os mais velhos dizem ter vivido em uma espécie de “campo de concentração”.

COLÔNIA

Com o fim da guerra, a colônia viveu um ciclo de prosperidade nos anos 1960, até que uma praga arrasou as plantações e forçou os agricultores a buscar alternativas. Foi então que, observando comunidades ribeirinhas e resgatando técnicas ancestrais japonesas, eles desenvolveram um método que privilegia a diversidade de espécies e produz alimentos o ano todo, ajudando a regenerar áreas desmatadas nas últimas décadas, e que será o fio condutor do documentário.



Em Poucas Linhas

► A Uepa divulgou edital para seleção da primeira turma do doutorado em Enfermagem da instituição. As inscrições começam na segunda-feira (22). Informações no site.

► A Federação Paraense de Breaking promove hoje reunião com filiados e divulga o planejamento oficial para o primeiro semestre deste ano olímpico. Na programação, informações gerais sobre a eleição da Comissão de Atletas e capacitação de arbitragem e de instrutores. Na pauta há ainda os regulamentos para o circuito paraense na etapa da capital e da Copa Pará de Breaking, além de curso de inglês aos atletas. Está prevista ainda a realização de “cypher” após o encontro, a partir das 14h, na escola Benvinda de França Messias, em São Brás, em Belém.

► Pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), com base no imposto de renda, mostra que os mais ricos estão concentrando cada vez mais renda. Entre as evidências mais importantes da análise destaca-se no período recente o crescimento da renda dos muito ricos a um ritmo duas a três vezes maior do que a média registrada por 95% dos brasileiros. O levantamento divide os estratos em o milésimo (0,1%) mais rico, o 1% mais rico, os 5% mais ricos e os 95% restantes da população adulta (com 18 anos ou mais), apontando que além dos mais ricos terem, em média, maior crescimento de renda do que a base da pirâmide, a performance é tanto maior quanto maior é o nível de riqueza.

► A Secretaria de Estado de Cultura convoca para habilitação os proponentes suplentes dos editais de multilinguagens para serem incluídos segundo as regras de utilização de sobras de recursos da Lei Paulo Gustavo. Os editais que apresentaram sobras, sob gestão da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e do Instituto Nova Amazônia (Inã), estão informados no site da Secult e os documentos de habilitação devem ser enviados de 22 a 29 de janeiro.