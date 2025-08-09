R70: 'Alexandre de Moraes está decidido a matar Jair Bolsonaro', afirma Carlos Bolsonaro

Ponto a ponto

Em setembro, a prefeitura iniciará um levantamento dos pontos de venda de açaí em Belém, em uma parceria com a UFPA.



Perdido no tempo

Lula disse que ele e Dilma “fizeram mais” pelo Acre do que Dom Pedro II. Em 1889, o Acre nem fazia parte do Brasil.

VISTO

SUSPENSÃO

O deputado estadual Rogério Barra formalizou à Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, pedido de suspensão de visto dos vereadores de Belém que votaram a favor do projeto de lei que declarou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como “persona non grata” na capital paraense. “É inacreditável que, às vésperas da COP 30, esses parlamentares usem a Câmara para provocar um incidente diplomático que pode atingir não só Belém, mas o Brasil inteiro, num momento de grandes tensões internacionais”, justificou Barra, que é do mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.



VEREADORES

Em postagens nas redes sociais, Barra nomeou os vereadores de cujos vistos pediu a suspensão. Foram eles: John Wayne (MDB), João Coelho (PDT), Neia Marques (PT), Lulu das Comunidades (PSDB), Igor Andrade (Rede), Marinor Brito (PSOL), Nay Barbalho (PP), Renan Normando (MDB), Rodrigo Moraes (PCdoB), Vivi Reis (PSOL) e Zeca do Barreiro (União). Também está na lista o vereador Alfredo Costa (PT), autor do requerimento.

DESENVOLVIMENTO

PARTICIPAÇÃO

O governo do Pará publicou o edital de seleção de entidades da sociedade civil e instituições científicas para compor a Comissão Estadual para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Pará (Ceodspa). A comissão será responsável por propor diretrizes, acompanhar a execução e avaliar ações voltadas à implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, adaptados à realidade paraense. Ao todo serão oito vagas, e poderão se inscrever entidades e instituições que atuem no Estado, com reconhecida experiência em temas ligados ao desenvolvimento sustentável, inclusão social, meio ambiente, direitos humanos, inovação, educação, saúde, entre outros assuntos relacionados aos ODS.

EMPREENDEDORISMO

INCENTIVO

Empreendedores de todo o Brasil já podem se preparar para o edital Centelha 3, que oferece apoio financeiro, capacitação e suporte técnico para transformar boas ideias em empreendimentos inovadores e sustentáveis. No Pará, o programa será executado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), que contará com R$ 3,76 milhões em recursos, por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e da Fapespa, para fomentar propostas inovadoras até o fim de 2025.



TURMAS

A expectativa é que até cinco turmas do Trilha Pré-Centelha sejam formadas até abril de 2026, com o início da primeira já previsto para o dia 18 de agosto.

CLIMA

PROVA

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) inicia, na próxima segunda-feira, 11, a aplicação da Avaliação em Alfabetização Climática em 90 escolas da rede estadual. A iniciativa inédita no Brasil é realizada em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a meta é alcançar 16 mil estudantes do 9º ano do ensino fundamental e da 1ª série do Ensino Médio em todo o Estado. O objetivo é medir o nível de conhecimento, atitudes e competências dos estudantes em relação às mudanças climáticas. Os dados vão orientar políticas públicas educacionais, formação de professores e o aprimoramento de práticas pedagógicas.

GOVERNADORES

ENCONTRO

Belém receberá, no dia 13 de agosto, às 10h, a XVII Reunião do Fórum Nacional de Governadores. O encontro reunirá lideranças dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal para discutir os preparativos da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada na capital paraense entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025.

CRIMES

QUEDA

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) divulgou, nesta semana, o balanço do primeiro semestre de 2025. No período, foram realizadas 34.797 perícias. Os números indicam uma redução de 6,25% de solicitações de perícias em relação ao mesmo período de 2024, o que, segundo o governo, corrobora com os índices de redução da criminalidade no Pará.

EM POUCAS LINHAS

➤ A Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional (Secir) deu início à implantação de microssistemas de abastecimento de água nos municípios de Juruti e Terra Santa, ambos na região oeste. Outros 15 municípios paraenses receberão o projeto, que deve atender aproximadamente 3 mil famílias.



➤ Será hoje a primeira Ação Cidadania e Saúde da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). No anexo à sede da instituição, serão oferecidos serviços gratuitos, entre eles emissão de documentos, atendimento jurídico, vacinação contra covid-19, febre amarela e dengue) e testagem para HIV e hepatites.



➤ O Hospital Jean Bitar, em Belém, garantiu a manutenção da certificação ONA Nível 2 (Acreditado Pleno). A avaliação, conduzida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), atesta que a instituição segue padrões rigorosos de segurança, qualidade e gestão integrada em seus processos assistenciais e administrativos.



➤ Uniodonto e Grupo O Liberal completam, em 2025, 30 anos de parceria. O objetivo é garantir a colaboradores e dependentes, acesso a serviços odontológicos. A Uniodonto Belém atua no Pará há 40 anos. A empresa atende quase 50 municípios do Estado.



➤ Apesar de ter fechado junho com queda, a indústria paraense mantém, no acumulado deste ano, o melhor resultado entre as unidades da federação pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados divulgados ontem apontam alta média de 6,9%. Os setores com melhores resultados foram as indústrias de madeira (14,3%), metalurgia (12,1%) e fabricação de bebidas (10,9%). Apenas a fabricação de produtos de minerais não metálicos apresentou variação negativa (-1,8%).

➤ Julho deste ano foi o mais quente já registrado, segundo a agência de monitoramento do aquecimento global da União Europeia. Em Belém, chamou a atenção a chuva bem acima do esperado para esse período.