R70: "Acredito que nós estejamos prontos para anunciar”, diz Haddad sobre controle de gastos

“Enem dos Concursos”

Candidatos têm até hoje para contestar resultado da prova de títulos. Recurso deve ser apresentado no site da Cesgranrio.

Financiamento

Jeff Bezos e OpenAI investem US$ 400 milhões em startup norte-americana que está desenvolvendo um software para robôs.

"Eu acredito que nós estejamos prontos esta semana para anunciar.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse ontem que o governo deverá anunciar as medidas de controle de gastos públicos nesta semana. Ele não antecipou detalhes do pacote de revisão de despesas, que incluem programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o seguro-desemprego e o abono salarial.

>OAB

DISPUTA

Marcada para o próximo dia 18, as eleições para presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção Pará, serão realizadas na Grande Loja Maçônica do Estado do Pará, no bairro do Marco, e não mais no prédio-sede da entidade, no bairro da Campina. O aviso foi publicado na última sexta-feira (31). Duas chapas disputam o comando da entidade. A chapa “Inclusão, União e Independência” é encabeçada pelo atual presidente da entidade, Eduardo Imbiriba, e a chapa “Renova OAB” tem como candidato à presidência Sávio Barreto, reeditando, assim, a disputa de 2021. O voto é obrigatório para todos os advogados e, em caso de ausência, o profissional deverá apresentar justificativa por escrito à Comissão Eleitoral Seccional no prazo máximo de 30 dias, a contar do dia da votação.

>BIOMÉTRICO

CADASTRO

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) divulgou comunicado anunciando que o prazo do cadastramento biométrico para os usuários que residem em Belém se encerra no dia 31 de dezembro. Após este período, os usuários só vão conseguir atendimentos médicos, exames e demais serviços cobertos pelo plano se realizarem a biometria. Com o uso de biometria, o instituto quer evitar fraudes e garantir que apenas os titulares e dependentes regularmente inscritos utilizem o sistema de saúde.

REFORÇO

Os beneficiários de outros municípios estão com período de encerramento a definir. A expectativa é de que até dezembro mais de 50% dos segurados ativos tenham passado pelo processo de coleta biométrica. O Iasep reforçou os postos de atendimento biométrico e disponibilizou equipes de apoio para agilizar o cadastramento e orientar os segurados.

>CAMARÃO

REGULAMENTADO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) finalizou a minuta do acordo de pesca intermunicipal de Oeiras do Pará e Curralinho, nordeste paraense. O acordo é para regular a pesca do camarão-da-amazônia no rio Pará, estabelecendo períodos de defeso nos dois municípios para garantir a reprodução da espécie. Cerca de 40 comunidades nos dois municípios e regiões da Ilha das Araras devem ser beneficiadas. Aproximadamente 2.420 famílias serão contempladas pelo acordo.

MENOS PRESSÃO

As pausas na captura do camarão ocorrerão em dois momentos: de 1º de fevereiro a 30 de abril e de 1º de agosto a 30 de outubro. Além disso, foi estabelecida a seletividade do matapi, com espaçamento de oito milímetros entre talas. O camarão-da-amazônia é uma espécie nativa de água doce mais consumida regionalmente e está associado a várias festividades em todo o Estado do Pará. Mas, com o aumento do esforço da pesca da espécie na região Norte, em especial, no Marajó, houve a necessidade urgente de reduzir a pressão sobre os estoques destes crustáceos.

>ENEM

100%

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a rede estadual de ensino do Pará registrou 75.738 inscrições de estudantes da rede pública no Exame Nacional do Ensino Médio, o equivalente a 100% dos alunos que estão concluindo o ensino médio. Em todo o Estado foram confirmadas 247.752 inscrições. O Pará figura entre os poucos estados a contar com 100% dos estudantes concluintes inscritos na edição deste ano.

>DIREITOS

SUSTENTABILIDADE

Estão abertas as inscrições para ouvintes do Congresso Internacional de Direitos Humanos da Amazônia (Cidhama), que será realizado nos dias 16 e 17 de janeiro de 2025, em Belém. Serão ofertadas 400 vagas e as inscrições para ouvintes, que seguem até o dia 10 de janeiro ou até se esgotarem as vagas, são gratuitas. O congresso, promovido pela Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), está sendo apresentado como um evento preparativo para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025.

EM POUCAS LINHAS

- O empresário Isan Anijar, diretor comercial da Marmobraz e vice-presidente da Associação Comercial do Pará, foi eleito personalidade de marketing do ano de 2024, com o case Marmobraz Experience. O prêmio é concedido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) e será entregue em dezembro, em um grande evento.

- A Polícia Civil do Pará iniciou, nesta semana, curso de capacitação em inteligência policial. O programa oferece 250 horas de treinamento, abrangendo temas como Inteligência de Sinais e Dados, Operações de Inteligência, Inteligência Cibernética e Inteligência Financeira, com o objetivo de aperfeiçoar as habilidades investigativas dos policiais civis.

- A capacitação é voltada para membros dos núcleos de Inteligência Policial (NIP), de Apoio à Investigação (NAI) e outras unidades especializadas. Um investigador da Polícia Civil de Alagoas também integra a turma, que tem como foco a aplicação de técnicas avançadas de inteligência para a produção de provas judiciais.

- A Secretaria de Educação do Município de Belém entrega hoje a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Maria da Conceição de Souza, em Águas Lindas.

- A unidade vai atender 420 estudantes, na faixa etária de 2 a 10 anos. A educação infantil oferece duas turmas com ensino de tempo integral.

- Já foram entregues nove escolas no Distrito Administrativo do Entroncamento (Daent), e duas unidades estão em obras: Parque Bolonha e República de Portugal.

- O Tribunal de Justiça do Estado do Pará realiza, nos dias 9, 11 e 14 de novembro, Ação de Cidadania para pessoas idosas. Serão oferecidos serviços de saúde e orientação jurídica à comunidade em dois locais: no Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro da Pedreira, e na Turma Recursal, localizada na avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré, em Belém.