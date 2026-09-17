R70: 'Abra suas contas', diz Gilmar Mendes em discussão com Kassio Nunes Marques

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TSE vai enviar alertas com orientações para eleições. Aplicativo permite consultar local de votação e justificar ausência.

Made in Brasil

“Feito Pipa” é escolhido para representar o País no Oscar 2027. Longa foi o mais premiado deste ano no Festival de Gramado.

TURISMO

ESTRANGEIROS

O Pará registrou, até agora, recorde histórico de visitantes estrangeiros. Os números acabam de ser divulgados pelo Ministério do Turismo e são resultado do cruzamento de informações levantadas em parceria com a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e a Polícia Federal (PF), responsável pelo controle da entrada e saída de estrangeiros no Brasil. Entre janeiro e agosto deste ano, o estado recebeu 24.491 visitantes estrangeiros, crescimento de 35,4% em relação ao mesmo período de 2025, quando 18.085 turistas de outros países desembarcaram em solo paraense. Ainda segundo o Ministério, foram registradas no período 6.406 chegadas internacionais a mais em apenas um ano. À coluna, o ministro do Turismo, Gustavo Felician, afirmou que o resultado é fruto do “fortalecimento do Pará no mercado turístico global”.

MOVIMENTO

A notícia do aumento do número de turistas estrangeiros no estado é especialmente positiva para setores como hotelaria, gastronomia e passeios, já que indicam para uma perspectiva de aumento da entrada de recursos. O Ministério do Turismo informa que os resultados do Pará foram registrados em um cenário no qual o turismo internacional brasileiro permanece em patamar histórico.

BRASIL

De janeiro a agosto de 2026, o País contabilizou 6.451.257 chegadas de turistas estrangeiros, o segundo melhor resultado da série histórica para o período. Somente em agosto, o Brasil recebeu 576.276 visitantes internacionais, o maior número já registrado para o mês desde o início da série histórica, em 2009. O resultado ficou 37,9% acima do observado em agosto de 2019, antes da pandemia de covid-19, com um acréscimo de 158.482 chegadas.

MEDULA

DOAÇÃO

Sábado (19) será comemorado o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. A data foi criada para divulgar a importância do transplante e conscientizar a população sobre a importância da doação. No Brasil, o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome) reúne mais de 6 milhões de doadores cadastrados, sendo o terceiro maior registro de doadores voluntários de medula óssea do mundo. Na região Norte há 437 mil voluntários cadastrados. O Pará lidera o ranking regional de doadores com 140 mil registros.

TÍTULO

ON-LINE

O Tribunal Regional Eleitoral lembra que eleitores que pretendem utilizar o e-Título durante as Eleições 2026 devem baixar o aplicativo e concluir o primeiro acesso até o dia 3 de outubro, véspera do primeiro turno. O aplicativo do e-título pode ser acessado gratuitamente via loja e aplicativos e é necessário fazer o primeiro acesso e concluir a validação dos dados antes do prazo.

JUSTIÇA

CABINES

As unidades de custódia de Marabá e Parauapebas receberam 13 cabines de videoaudiência. A cerimônia foi realizada na terça-feira (15), com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), desembargador Roberto Gonçalves de Moura. O objetivo é ampliar a realização de audiências por vídeo, reduzindo a necessidade de deslocamentos dos custodiados. A medida faz parte das ações do TJPA para melhorar a estrutura. Até o momento, foram instaladas 77 salas das 98 previstas. O projeto é resultado de um acordo de cooperação técnica entre o tribunal, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (Seap) e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

INDÍGENAS

MERCADO

O Pacto Global da ONU – Rede Brasil promove amanhã (18), em Belém, evento para debater bioeconomia amazônica, empregabilidade indígena e negócios da floresta. O encontro será no Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, no Porto Futuro 2, das 10h às 18h, e deve reunir empresas, cooperativas e organizações da sociedade civil. Na pauta, a inclusão de profissionais indígenas nas empresas, acesso dos produtos da floresta ao mercado, governança, direitos humanos e integridade.

Em Poucas Linhas

► O Arraial do Pavulagem faz até 6 de outubro os ensaios para o tradicional arrastão realizado no sábado, véspera do Círio de Nazaré. Seiscentos brincantes formam os segmentos de percussão, dança, pernaltas, pernaltinhas, animação e banjo na preparação para o cortejo.

► O Sindicato dos Servidores do Legislativo Federal (Câmara, Senado e Tribunal de Contas da União) promove hoje, em Belém, o V Sarau Sindilegis. O evento vai homenagear o poeta e professor João de Jesus Paes Loureiro. O sarau será realizado na Casa Jambo, na avenida Nazaré, e contará com a presença do presidente do Sindilegis, Alison Souza, e dos diretores Evaldo Araújo, Petrus Elesbão, Pedro Mascarenhas, André Galvão e Eduardo Lopes.

► A Marinha reúne a imprensa amanhã para apresentar o esquema de segurança para a romaria fluvial deste ano. O encontro também marcará o lançamento do concurso de ornamentação náutica promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

►Nesta sexta-feira, às 19h30, o Teatro Municipal de Ananindeua, no Parque Cultural Vila Maguary, recebe o espetáculo “Pedrinhas de Aruanda”, uma montagem que reúne teatro, música, dança, ancestralidade e elementos da cultura afro-amazônica. A apresentação será gratuita e aberta ao público. Dirigido pela professora e doutora em Artes pela Universidade Federal do Pará (UFPA) Carmen Virgolino, o espetáculo é formado por estudantes do 2º ano do curso Técnico em Teatro da Escola de Teatro e Dança da UFPA.

► O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que os estados da Amazônia Legal e do Pantanal se manifestem para informar como estão se preparando para minimizar os efeitos do El Niño.

► Na região Norte, o fenômeno climático deve provocar redução das chuvas, estiagem, seca agrícola, dificuldades de abastecimento, impactos sobre a agricultura familiar e aumento do risco de incêndios florestais.

► Boa notícia: o preço do açaí continua em queda. Em agosto a redução ficou em torno de 10% comparando com o mês anterior, julho. O preço médio do litro ficou em R$ 27,10 em Belém