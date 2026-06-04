R70: 'A sociedade espera que o juiz aplique as leis, portanto observe a Constituição, faça justiça' Edson Fachin, presidente do STF, defendeu ontem “passo adiante” no Código de Ética da Magistratura Repórter 70 04.06.26 9h58 Ministro Edson Fachin (J. Bosco) “Índice de Perdão” Apenas 20% das rodovias brasileiras oferecem alto nível de segurança. Dado está na Pesquisa CNT Rodovias. Previdência Supremo Tribunal Federal (STF) derruba idade mínima para aposentadoria especial, mas mantém cálculo. EQUATORIAL MARGEM A demora na análise dos pedidos de licenciamento ambiental para novos poços exploratórios nas bacias da Foz do Amazonas e Pará-Maranhão pode comprometer a atração de investimentos estratégicos para o Norte do País. O alerta é da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), que chama atenção para o risco de empresas redirecionarem recursos a outras regiões brasileiras ou até a mercados internacionais com maior previsibilidade regulatória - estabilidade e confiança nas regras. INVESTIMENTOS A entidade ressalta que o Pará já vem se estruturando para atuar como base logística e operacional da Margem Equatorial Brasileira, com investimentos em infraestrutura, qualificação profissional, serviços especializados e fortalecimento da cadeia produtiva de energia. O tema estará entre os destaques do Amazon Energy 2026, promovido pela entidade nos dias 30 de junho e 1º de julho, em Belém. ADVOGADA SUSPENSÃO A Justiça Federal manteve a decisão da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) de suspender cautelarmente a advogada Alcina Cristina Medeiros Castro e encaminhar o caso ao Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da Seccional, após a utilização de prompt injection em processo judicial. Na decisão, o Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Pará entendeu que não há ilegalidade ou abuso de poder que justifique a suspensão do ato praticado pela OAB-PA. A medida cautelar foi determinada pelo presidente Sávio Barreto e ratificada pelo Conselho Seccional. ELEITORAL OBRAS O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) aprovou resolução que estabelece o Plano de Obras da instituição para o biênio 2027-2028. COMPLEXO O documento foi relatado pelo presidente do tribunal, desembargador José Maria Teixeira do Rosário, e prevê investimento de R$ 16 milhões em cinco projetos. O maior volume de recursos será destinado ao novo Complexo Integrado da Justiça Eleitoral do Pará, que receberá R$ 14 milhões, e será implantado na capital. Desse total, R$ 4 milhões já foram assegurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no orçamento de 2027 para a elaboração dos projetos arquitetônicos e de engenharia. Outros R$ 10 milhões vão financiar a obra que inclui uma nova Central de Atendimento ao Eleitor da Região Metropolitana de Belém. PEREGRINA BALANÇO Balanço divulgado ontem pela Diretoria da Festa de Nazaré revela o tamanho das ações envolvendo a padroeira dos paraenses, para além do Círio realizado em outubro. No ano passado, a imagem peregrina foi levada a 867 visitas, percorrendo 58, 5 mil quilômetros, distância equivalente a mais de uma volta e meia ao redor da Terra. As visitas incluíram paróquias, hospitais, instituições sociais, órgãos públicos e empresas. No Pará, foram 767 visitas realizadas. Também houve eventos no Ceará e em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal. ACOLHIMENTO AÇÃO O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com ação civil pública para obrigar o município de Belém a implementar a Casa de Acolhimento Darlah Farias para atender pessoas LGBTQIAPN+ em situação de rua ou de abandono familiar em decorrência de discriminação. O projeto é fruto de um convênio assinado entre os governos municipal e federal e deveria repassar R$ 611 mil ao município, mas o trabalho está paralisado. CRONOGRAMA Na ação, o MPF quer que o município de Belém apresente um cronograma de trabalho ou retome as obras, que devem ser entregues em 60 dias. A ação pede também que a União comprove a destinação dos R$ 611 mil e fiscalize a execução do convênio. FISCO DIREÇÃO Tomou posse ontem a nova Diretoria Executiva do Sindicato dos Servidores das Carreiras Específicas da Administração Tributária do Estado do Pará (Sindifisco Pará). Eleita por aclamação, a chapa foi encabeçada pelo auditor fiscal Dinomarck Elves. O mandado é de três anos. Com a direção, assumiu também o novo Conselho Fiscal, eleito no último dia 16 de abril, por meio de votação eletrônica. Em Poucas Linhas 🠺 Mais de 100 lideranças do sul e sudeste paraense foram homenageadas na noite desta quarta-feira (3) no Teatro Municipal de Marabá. O tributo integra a programação oficial do projeto “Jornada Sociocultural 50+50” e reconhece a trajetória de colonos, indígenas e extrativistas. O evento gratuito foi promovido pelo mandato do deputado Airton Faleiro (PT). 🠺 O presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), Deryck Martins, e a coordenadora do Centro Internacional de Negócios, Izabelle Pinheiro, estão representando a entidade na missão brasileira que participa da Carrefour International du Bois 2026, uma das maiores feiras do setor florestal-madeireiro do mundo, realizada em Nantes, na França. 🠺 A vereadora Vivi Reis (Psol) apresentou projeto de lei para criação de pontos públicos de hidratação, destinados ao fornecimento gratuito de água potável à população, em locais de grande circulação. Se implantada, a medida vai beneficiar, principalmente, trabalhadores que passam o dia todo fora de casa expostos ao sol, como ambulantes, garis e também pessoas em situação de rua. 🠺 A Universidade do Estado do Pará (Uepa) está recebendo a segunda turma do curso de Formação em Técnico em Órteses e Próteses, promovido pelo programa Formatec-SUS. A capacitação reúne cerca de 20 alunos de diferentes municípios paraenses e tem o objetivo de qualificar profissionais para ampliar a oferta de serviços especializados de reabilitação no Sistema Único de Saúde (SUS). O curso segue até dezembro. 🠺 A Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH) informou que os terminais hidroviários de Belém, da Tamandaré e de Icoaraci, além do Porto da Balsa de Icoaraci, funcionarão normalmente durante o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira e também na sexta-feira (5). 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