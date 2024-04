R70: 'A gente está preocupado com o custo de energia', diz Haddad após reunião com Lula e Padilha

Fake news

Quase 90% da população brasileira admite ter acreditado em conteúdos falsos, revela pesquisa do Instituto Locomotiva.



Boletos falsos

Febraban alerta que golpistas estão utilizando um vírus de computador para adulterar boletos bancários na hora da impressão.

"A gente está preocupado com o custo de energia.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que teve reunião com o presidente Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para tratar de medidas ao setor.



>MARAJÓ

TRABALHO



O Ministério Público do Estado do Pará oficializou, na semana passada, a criação de um grupo de trabalho para tratar exclusivamente de questões que envolvam o Marajó. Entre as principais finalidades do GT estão a de debater formas de contribuir para a melhoria dos indicadores de educação, de saúde, de segurança e de renda; discutir métodos para auxiliar a ampliação e o aumento da qualidade dos serviços prestados; debater estratégias para reduzir os índices de violação dos direitos da criança e do adolescente e mecanismos para fomentar a atuação da sociedade civil e do setor privado nos municípios que compõem o arquipélago. Outra missão é contribuir para a fiscalização e o fomento de políticas públicas e iniciativas sociais na região.



FORMAÇÃO



O GT Arquipélago do Marajó será coordenado pela promotora de Justiça Mônica Moreira Freire e terá como membros promotores que trabalham em Soure, Cachoeira do Arari, Melgaço, Afuá, Muaná, Salvaterra, Gurupá, Breves, Ponta de Pedras, Anajás, Bagre, Chaves, Curralinho, Portel, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Oeiras do Pará. O grupo receberá auxílio da equipe técnica e administrativa dos Centros de Apoio Operacional dos Direitos Sociais, de Políticas Criminais, Execução Penal e Controle Externo de Atividade Policial e da Infância e Juventude.



>MERCADO

SÃO BRÁS



Requisito para emissão da licença do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), encontra-se em fase final o relatório referente ao trabalho de acompanhamento arqueológico realizado na área do Mercado de São Brás, atualmente em obras. O documento a ser encaminhado para análise está sendo formulado pela Amazônia Arqueologia, empresa que juntamente com o escritório Pinheiro e Sereni é responsável pelas intervenções arqueológicas iniciadas em agosto de 2023 e finalizadas em fevereiro.



MATERIAL



O material resgatado é composto por louças, garrafas de vidro, cerâmicas históricas e peças em ferro como um prato decorativo histórico, possivelmente em estanho com imagens sacras, todos elementos históricos do período compreendido entre 1890 e 1950. Os artefatos foram analisados e estão acondicionados no Museu do Estado do Pará.



>PV

APOIO



O Partido Verde se reúne hoje, em Belém, para anunciar apoio à candidatura do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), à reeleição. O PV já faz parte da base de apoio da gestão municipal. Além dos verdes, Edmilson conta com apoio oficial de PT, PDT e PCdoB. A aliança deve contar ainda com PSB e União Brasil.



>INCÊNDIO

AJUDA



Das oito casas atingidas por um incêndio na madrugada de ontem, no bairro da Condor, quatro tiveram perda total. Não houve vítimas, mas pelo menos 20 pessoas estão desabrigadas. Na manhã de ontem o prefeito de Belém esteve no local acompanhado de técnicos da Defesa Civil que trabalham para explicar as causas do incêndio. A Fundação João XXIII (Funpapa) anunciou que está verificando se alguma das famílias atingidas se enquadra para receber o auxílio-aluguel, benefício no valor de R$ 650 mensais oferecido pelo município.



>AMAZÔNIA

FORÇA



O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou decreto prorrogando para até 31 de dezembro de 2024 a presença da Força Nacional de Segurança Pública nas fiscalizações e combate ao desmatamento ilegal e outros crimes ambientais na Amazônia Legal. Os agentes terão como missão apoiar as ações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), inclusive nas ações de combate aos incêndios florestais e queimadas.



MOTIVO



Na portaria, o Ministério justifica a medida informando que a intensificação do monitoramento e controle ambiental “é um dos 12 eixos previstos no Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal que foi atualizado, está em sua 5ª fase, após a retomada das políticas ambientais em 2023, e estabeleceu a meta de desmatamento zero até 2030”.

EM POUCAS LINHAS



- Apesar das campanhas contra a combinação de bebida alcoólica com direção, muita gente segue desafiando a lei e colocando vidas em risco. Durante o feriadão de Páscoa, oito pessoas foram presas em flagrante por dirigir embriagadas. Duas prisões foram feitas em Benevides, Região Metropolitana de Belém, e outras seis em Salinas. Todos pagaram fiança e vão responder aos processos em liberdade.



- A Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais do município de Belém marcou para o próximo dia 13, na Aldeia Cabana, programação voltada para animais domésticos. Serão oferecidos serviços de castração, orientação clínica e vacinação. Haverá também feira de protetores pet e arrecadação de ração.



- A jornalista paraense Lúcia Leão será uma das palestrantes do segundo Congresso do Fisco Estadual do Pará, evento que será realizado pelo Sindicado dos Servidores no Fisco (Sindifisco).



- A programação, na Estação das Docas, em Belém, começa no próximo dia 17 e se estende até o dia 19.



- Lúcia Leão tem quatro décadas de experiência em jornalismo, produção audiovisual e gestão de equipes.



- Aos 60 anos fez uma transição para a Inteligência Artificial Generativa e atualmente faz palestras sobre o assunto.



- A companhia aérea Azul anunciou ontem que vai iniciar hoje a venda de passagens para viagens de Belém para Ourilândia do Norte e Carajás, municípios no sudeste do Estado. As operações começam em 10 de junho, com três voos semanais. Será a primeira vez que Ourilândia receberá voos comerciais.



- Os voos sairão de Belém às segundas, quartas e sextas-feiras, indo até o aeroporto de Carajás, em Parauapebas, e depois seguirão para o destino final, em Ourilândia, a 940 quilômetros da capital.



- Para a nova rota serão usadas aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove passageiros.