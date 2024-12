R 70: Rodrigo Pacheco deixa para sucessor a missão de votar o orçamento 2025

Imunizante

A vacinação de crianças e adolescentes contra a dengue em 2024 ficou muito abaixo da meta do Ministério da Saúde.

Tendência

Em redes sociais como o X e a plataforma de vídeos TikTok somam-se relatos de pessoas que dizem fazer “terapia” com o ChatGPT.

Rodrigo Pacheco (J. Bosco)

"Certamente começaremos 2025 já com uma nova mesa da Câmara, nova mesa do Senado, comprometidas com a aprovação do Orçamento."

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso, confirmou que a votação do projeto do Orçamento ficará para o próximo ano. Segundo ele, o sucessor no comando do Legislativo deve começar 2025 comprometido com a apreciação do texto.

SUS

ANITA GEROSA

Ao enfrentar crise financeira há anos, agravada pela falta de repasse de verbas da prefeitura de Ananindeua, o Hospital Anita Gerosa deve parar de receber pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O Grupo Liberal teve acesso a um comunicado interno do hospital informando que os atendimentos e internações pelo SUS estarão suspensos a partir de 26 de janeiro. A decisão também pode deixar desempregados os mais de 200 colaboradores que trabalham na maternidade. Com mais de 60 leitos, o Anita Gerosa é um estabelecimento filantrópico, sem fins lucrativos, sob a gestão da Sociedade Beneficente São Camilo, com sede em São Paulo, e recebe um grande fluxo de pacientes e acompanhantes.

CRISE

Apesar dos impactos que a suspensão da assistência prestada pelo Hospital Anita Gerosa pode provocar na área de saúde do município de Ananindeua, a medida não chega a causar surpresa, considerando a situação desesperadora enfrentada pela unidade. Em abril deste ano, o Anita Gerosa informou que o prefeito Daniel Santos, o Dr. Daniel, já devia R$ 3,5 milhões, valor referente aos meses de janeiro a junho e de outubro a dezembro de 2023, e de janeiro a março de 2024, do convênio entre o Anita Gerosa e a gestão municipal. Na ocasião, foi dado o alerta sobre o risco de o hospital suspender o atendimento.

ANANINDEUA

DÉBITOS

O clima em Ananindeua está cada vez mais pesado. Além do fracasso do prefeito, Dr. Daniel (PSB), nas negociações para que seu aliado chegue à presidência da Câmara Municipal no ano que vem, ele também tem enfrentado a insatisfação da classe empresarial. O que se sabe é que dezenas de empreiteiros que fizeram obras com a prefeitura nos últimos quatro anos estão bastante irritados com a falta de pagamentos. Alguns empresários alegam que precisaram vender o próprio patrimônio para não falir, na expectativa de serem pagos pelos serviços prestados no último mandato.

SUMIÇO

Sob pressão, o prefeito Daniel diz que vai pagar todo mundo, embora não informe como, nem quando. E parece que ele anda sumido. Quando alguém tenta falar com o doutor, a ligação não passa da caixa postal. Sobrou para os vereadores, que têm sido procurados pelos empresários em busca de respostas.

PREFEITURA

LICITAÇÃO

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), tem apenas mais alguns dias de mandato. Antes de se despedir da prefeitura, no entanto, ele abrirá uma concorrência com início marcado para o próximo dia 27. Foi publicado, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Segep), um edital de licitação no valor de quase R$ 1,9 bilhão. O certame será na modalidade concorrência, na forma eletrônica, do tipo “maior oferta”, e o objetivo é fazer a outorga do serviço público de loterias para exploração física e on-line/virtual pelo prazo de 25 anos. As informações estão disponíveis no Mural de Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA).

TRANSIÇÃO

À coluna foi informado por membros da equipe de transição da prefeitura de Belém que neste período de diálogo o prefeito eleito Igor Normando (MDB) deve sinalizar ao atual gestor quais contratos e acordos pretende manter ou suspender, especialmente os que começam a vigorar ou se encerram neste mês, para que a equipe que ainda lidera o Executivo municipal possa “organizar a casa”. Portanto, o novo prefeito é quem decidirá se o certame continua.

ATRASO

DÉCIMO

Enquanto isso, em São Miguel do Guamá, no nordeste paraense, a população se revoltou com o prefeito, Eduardo Pio X (MDB), porque até a noite desta sexta-feira (20) não havia caído o pagamento do décimo terceiro na conta dos servidores municipais contratados, e somente os concursados receberam. O político havia anunciado, em novembro, que o crédito seria feito em 20 de dezembro, mas, ao que parece, o prefeito “deu o calote” na população e parte dos servidores ainda não havia recebido o dinheiro, mesmo após o fim do funcionamento dos bancos.

DESFECHO

Eduardo Pio X foi candidato único nas eleições deste ano e tem certa aprovação dos eleitores. Um dos motivos é que ele já promoveu na cidade, de forma gratuita, diversos shows de cantores renomados. Segundo um morador ouvido pela coluna, os gastos com essas diversões devem ter sido tão altos que agora o político pode estar com dificuldades para pagar a remuneração extra para os contratados. Não é possível afirmar isso; o que se sabe é que, no final de semana que antecede o Natal, os servidores contratados ficaram sem o décimo terceiro salário.

CACAU

DESTAQUE

O Estado do Pará é o maior produtor de cacau do Brasil e também o principal fornecedor da matéria-prima do chocolate feita de modo sustentável. Por isso, a Nestlé Brasil, uma das principais compradoras de cacau do país, está apostando no projeto “Mais Inteligência, Mais Cacau”, criado com o objetivo de aumentar em 20% a produtividade e em 30% a rentabilidade dos produtores parceiros em até três anos. O grupo piloto, formado por 24 fazendas localizadas no Pará, trouxe resultados parciais que superaram as expectativas.

EM POUCAS LINHAS

►Mais de 33 mil tentativas de fraude foram evitadas no Pará graças a tecnologias antigolpes, em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo o Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian.

►Os estados do Sul e Sudeste lideraram o ranking de Unidades Federativas (UFs) com mais ocorrências evitadas. Já o Mato Grosso teve o maior crescimento nas diligências em comparação com o mesmo mês de 2023 (24,3%), enquanto o Amazonas ficou com a menor (17,3%).

►Palco da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o Parque da Cidade já tem mais de 1,3 mil árvores plantadas, o que quer dizer que 60% do paisagismo está finalizado, já que a previsão é de entregar 2,5 mil plantas na primeira fase da obra.

►São mais de 100 espécies, entre elas a samaumeira, além de seringueiras, pau-preto, pau-ferro, pau-mulato, sibipiruna, jatobá, ipê, pau-brasil, mamorana, jambo, mangueira, andiroba, copaíba, cedro, açaí, jerivá, bacaba e flamboyant.