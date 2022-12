'Que nosso olhar seja preenchido com os rostos dos nossos irmãos e irmãs ucranianos', diz o Papa

Serviço é retomado

O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que a emissão dos passaportes “foi reestabelecida” neste sábado (24), após liberação de verba orçamentária.



Mega da Virada

Interessados no prêmio de R$ 450 milhões deste ano devem fazer suas apostas até as 17h de sábado (31), dia em que também ocorrerá o sorteio.

Papa Francisco (J. Bosco)

"Que nosso olhar seja preenchido com os rostos dos nossos irmãos e irmãs ucranianos, que vivem este Natal na escuridão.”

Em tradicional mensagem de Natal neste domingo, o papa Francisco fez referência a diversos conflitos que assolam a humanidade. O pontífice fez apelos para “silenciar as armas” na Ucrânia, por exemplo.

PRISÃO

REPERCUSSÃO



O domingo de Natal, 25, foi marcado por grande repercussão, no noticiário de todo o País, da prisão do paraense George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, que na véspera do Natal tentou explodir uma bomba na área do Aeroporto Internacional de Brasília. Ele foi preso no início da noite de sábado (24) e confessou a motivação política do crime. Ele é bolsonarista e saiu do Pará logo após as eleições deste ano, para se juntar a um grupo que fazia protestos em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. O objetivo do crime era chamar atenção para o movimento a favor do atual presidente Jair Bolsonaro às vésperas da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no próximo dia 1º.



TERRORISMO



Embora George tenha registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC), o caso é tratado como terrorismo, já que os explosivos e os armamentos apreendidos com ele no momento da prisão, no início da noite de sábado, em um apartamento alugado, eram ilegais e fora das normas de transporte. Foram apreendidos com ele um fuzil, duas espingardas, revólveres e mais de mil munições e artefatos explosivos. O armamento foi avaliado em R$ 170 mil pela Polícia Civil do Distrito Federal, que investiga, ainda, quem enviou as emulsões explosivas encontradas na bomba, mas já antecipou que elas são oriundas de pedreiras e garimpos do Pará.



VAZAMENTO



Inicialmente, a polícia do DF manteve em sigilo o nome do paraense, mas pouco depois a informação vazou e foi parar nos principais tópicos do noticiário on-line e nas redes sociais. Segundo as informações, George Washington de Oliveira Sousa mora em Xinguara, no sul do Pará, e tem negócios em Santarém. Ele foi para Brasília após a derrota do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições e, desde então, continuou na capital federal, participando de atos em frente ao QG do Exército.

LICITAÇÃO

TRANSPORTES



Adiada por muitos anos, a data de hoje pode ser histórica para o transporte público de Belém. Será a abertura dos envelopes com as propostas das empresas que concorrem no processo de licitação da concessão para exploração do transporte público na capital paraense. A abertura dos envelopes está prevista para as 9h, no auditório da Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (Segep).



PROCESSO



O processo licitatório tinha previsão inicial para abertura no dia 12 de setembro, porém, foi suspenso pela Prefeitura de Belém no dia 6 de setembro deste ano, para ajustes e explicações sobre as questões técnicas levantadas pelo Tribunal de Contas do Município (TCM) e Sindicato das Empresas de Ônibus (Setransbel).



PROPOSTAS



Com a reabertura do processo licitatório, as empresas ou consórcios interessados deverão apresentar propostas de execução do serviço pelo critério de menor tarifa, para a execução dos serviços por seis anos, sendo que o edital prevê a possibilidade de prorrogação. As concessionárias também serão responsáveis pela exploração e manutenção dos terminais e estações do BRT de Belém. Além da proposta financeira, a situação jurídica de cada empresa também será analisada para verificar se elas estão aptas a participar da licitação. As propostas abertas hoje seguirão para essas análises pela comissão de licitação da Prefeitura de Belém, e o resultado será divulgado em alguns dias.

HIDROVIAS

MONITORAMENTO



A Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport) celebrou com a empresa espanhola Hidesat a contratação de serviços para recebimento de sinal de satélite dedicado, visando a implantação, no 4° Distrito Naval de Belém, da sala “AIS”, sigla para Sistema de Identificação Automática, com objetivo de realizar o monitoramento do tráfego das embarcações de passageiros e cargas que operam na região dos estreitos, tudo em tempo real, 24h por dia. De acordo com o 4° DN, esse tipo de monitoramento é uma novidade nessa região e um grande avanço em prol da segurança da navegação, ajudando, por exemplo, a evitar colisões entre os comboios que transportam cargas, em especial as de grãos, que são transportadas nessa área marítima do Pará.

Em Poucas Linhas

► Fontes do governo estadual dão conta de que entre os investimentos em turismo para o arquipélago do Marajó será anunciado no novo ano o projeto técnico da ponte sobre o rio Paracauary, que em linguagem indígena significa “rio profundo”. Poucos sabem, mas este é o nome do rio que divide as cidades de Soure e Salvaterra, que dependem da travessia de balsa, quadro que compromete o desenvolvimento, atravanca o turismo e os negócios no arquipélago pela dificuldade no transporte terrestre de veículos de passageiros, passeio e de cargas.

► Aliás, quem pretende ir de carro para Soure e Salvaterra neste final de ano tem a boa notícia do reforço nas balsas ferryboat da empresa Henvil, que saem diariamente do porto de Icoaraci e estão com viagens extra nas noites de sexta-feira, com retorno na manhã de segunda-feira, em embarcação com sala VIP e elevador para idosos e pessoas com deficiência. As passagens podem ser vendidas pelo site da empresa, e passageiros sem carro também conseguem viajar indo direto ao porto, porém, o horário de embarque fica sujeito ao andamento da fila.

► É de autoria do deputado Raimundo Santos (PSD) o novo Regimento Interno aprovado para a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Santos trabalhou 11 anos no projeto, que resgata os históricos números de legislaturas que, até hoje, eram contados só de 1947 para cá, totalizando 19. Agora, as legislaturas são contadas desde 1838, início do império, passando de 19 para 61 legislaturas, um trabalho que envolveu muita pesquisa. O novo regimento entra em vigor já na próxima legislatura, de 2023 a 2027, na qual o deputado já não participará. Ele fica em Belém até 31 de janeiro, quando encerra seu mandato como deputado estadual e começa o de federal, depois de completar um ciclo de 32 anos de mandato, sendo 20 só como deputado estadual.

► Esgotado na última edição da Feira Pan-Amazônica do Livro, o best-seller de Walcyr Monteiro, “Visagens e Assombrações de Belém”, teve nova tiragem liberada pela gráfica para o período do Natal.