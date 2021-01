Pressionado, Paulo Guedes condicionou retorno do auxílio emergencial a aumento no número de mortes

Sequelas da covid-19

Quase quatro mil pessoas já foram atendidas pelo “Triagem pós-covid”, programa da Policlínica Metropolitana.

Cacau em alta

O Pará lidera a produção nacional de cacau pelo segundo ano consecutivo com 144.663 toneladas em 2020.

Ministro Paulo Guedes (J. Bosco)

"Se disser que a pandemia está assolando o Brasil de novo, você vai declarar estado de guerra, como a gente declarou no ano passado.”

Pressionado a relançar o auxílio emergencial, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, ontem, que o governo pode retomar os programas de socorro, caso o número de mortes por covid-19 fique acima de mil por dia e ocorra atraso na vacinação.



REDENÇÃO

Resgate

Três trabalhadores que viviam em regime análogo à escravidão foram resgatados, ontem, durante a Operação “Terra Roxa”, deflagrada no município de Redenção, no sul do Pará. Oito policiais federais, um procurador do trabalho, quatro auditores fiscais do trabalho e dois integrantes do grupo de segurança institucional do Ministério Público do Trabalho participaram da ação. Em nota, a Polícia Federal informou que não houve prisão em flagrante porque os donos da propriedade, onde os trabalhadores foram encontrados, não estavam no local. Foi instaurado, contudo, inquérito para apurar o caso.

ESCRITOR

Visagens

Se estivesse vivo, o escritor paraense Walcyr Monteiro completaria, hoje, 81 anos. Filho do escritor, Átila Monteiro criou recentemente a editora Walcyr Monteiro Publicações em homenagem ao pai, que morreu em maio de 2019. Além de comercializar as obras do escritor, a empresa vai reeditar os livros mais conhecidos do mestre do folclore paraense como, por exemplo, “Visagens e Assombrações de Belém”, que irá para a oitava edição. Também está prevista a publicação de obras inéditas. Walcyr se tornou referência como responsável pelo registro das histórias sobrenaturais que fazem parte do imaginário amazônico.

BELÉM

Vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) disponibilizou, no site oficial da Prefeitura de Belém, o andamento do plano de vacinação contra a covid-19. Até o final da tarde de ontem, a vacina já havia chegado a mais de oito mil profissionais de saúde, sendo 3.267 funcionários de unidades da Sesma e 5.107 de hospitais particulares ou mantidos por planos de sáude. Além dos profissionais de saúde, está em andamento a vacinação de 392 idosos que vivem em instituições na capital paraense.

TRANSFOBIA

Violência

Será lançado, nesta sexta-feira, 29, Dia Nacional da Visibilidade Trans, o Dossiê 2020 da Rede Nacional de Pessoas Trans que tem o título de “Transfobia: A pandemia que o Brasil ainda não extinguiu e o isolamento social que conhecemos – Monitoramento: assassinatos, suicídios e mortes brutais de pessoas trans no Brasil”.

Assassinatos

Dados preliminares apontam que, em 2020, foram registrados 184 assassinatos movidos por transfobia no Brasil, aumento de 50,82%, em relação a 2019, quando foram registrados 122. Todas as vítimas do ano passado foram travestis e mulheres transexuais. Com esses dados, o Brasil lidera, pelo quinto ano consecutivo, o ranking de países que mais matam travestis e transexuais em todo o mundo. São Paulo é o Estado com maior número de registros.

JUDICIÁRIO

Mutirão

A Justiça Federal anunciou, ontem, que as partes interessadas nos 551 processos selecionados para o 1º Mutirão de Audiências Virtuais de Conciliação do Juizado Especial Federal Cível de Belém já podem consultar dias, horários e salas virtuais em que serão realizadas as audiências. O mutirão será feito entre os dias 1º e 11 de fevereiro. A pauta, com as informações completas, foi divulgada ontem por meio de edital publicado no Diário Eletrônico da 1ª Região da Justiça Federal e vale como intimação das partes que tiveram processos pautados. O mutirão vai tratar especialmente de questões previdenciárias.

GASTOS

Investigação

A bancada do PSol na Câmara Federal entrou com pedido para que a Procuradoria Geral da República investigue os gastos da Presidência da República e seus ministérios com compras de supermercados. Em 2020, essas despesas cresceram 20% chegando a mais de R$ 1,8 bilhão. De acordo com a deputada Vivi Reis (PSol-PA), uma das autoras do pedido, desperta a atenção os valores gastos com determinados itens como R$ 2,5 milhões com garrafas de vinhos para o Ministério da Defesa. Segundo ela, “há enorme descompasso entre os investimentos em políticas públicas e os gastos do governo federal”. Enquanto se destina verba para a compra de vinho, faltam insumos como oxigênio para os hospitais do Norte.

EM POUCAS LINHAS

* O presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará, Lutfala Bitar, comunicou, durante assembleia geral realizada ontem, que o lucro da Codec, em 2020, foi sete vezes superior ao obtido em 2019.

* A multinacional Alcoa fez o transporte de 200 cilindros de oxigênio comprados pelo Governo do Pará a dez municípios do Baixo Amazonas: Alenquer, Almeirim, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa.

* Os promotores de Justiça Francisca Paula Morais da Gama e Diego Belchior Ferreira Santana, do município de Monte Alegre, ajuizaram ação civil pública pedindo que a Justiça obrigue a prefeitura a restringir as atividades econômicas não essenciais.

* No Baixo Amazonas, Monte Alegre está entre os municípios com a classificação de bandeira vermelha que indica risco alto para a covid-19.

* O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) se reuniu, em Belém, com o prefeito Edmilson Rodrigues e com o governador Helder Barbalho.

* Randolfe é o líder da oposição no Senado e afirma que a intenção desses encontros é debater a possibilidade de parcerias entre Belém e Macapá, especialmente nas áreas de cultura, saúde e infraestrutura.

* A Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor divulgou nota com orientações para a elaboração de contratos para a prestação de serviços de educação, por escolas privadas, durante a pandemia.

* No documento, a entidade diz que as escolas devem informar “claramente” aos alunos e responsáveis detalhes como a modalidade de ensino; se presencial, não presencial ou híbrida, além dos valores das mensalidades.

* A nota da associação orienta também as escolas da rede privada a não incluírem nos contratos de adesão “cláusulas que dificultem a revisão contratual a favor do consumidor”. O Procon do Pará já havia emitido nota técnica parecida.