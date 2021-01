Prefeito do Rio de Janeiro chama de 'burro' quem aglomera em meio a pandemia

Segundo dia de prova

Sete mil agentes da segurança pública participarão, amanhã, da operação especial do Enem no Pará.

Descoberta nos céus

Uma estudante brasileira descobriu um asteroide. Micaele Gomes, de 16 anos, é aluna da rede pública de SP.

Eduardo Paes (J Bosco)

"Deixem de ser burros porque vocês estão matando pessoas.”

Foi o que disse, ontem, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sobre as aglomerações e festas clandestinas que acontecem na capital fluminense, onde o índice de transmissão da covid-19 aumentou nas últimas duas semanas.

COVID-19

Barreira

O Governo do Pará quer criar uma espécie de barreira sanitária na divisa com o Estado do Amazonas. A estratégia é aumentar o número de pessoas imunizadas no oeste paraense. Para isso, o governador Helder Barbalho pediu ao governo federal que libere, para aplicação imediata na região, o chamado estoque de reserva da vacina contra a covid-19.

Reserva

Esse estoque é formado por 5% do total de imunizantes recebidos pelos Estados. Sob condições normais, essas doses deveriam ficar guardadas para casos de força maior como acidentes com uma das cargas, por exemplo. Diante do avanço assustador da covid-19 no oeste paraense, contudo, Helder disse que pretende usar essas doses para aumentar a aplicação da vacina entre os idosos acima de 75 anos de idade, considerado um dos grupos mais vulneráveis para a doença causada pelo novo coronavírus.

Esperança

Com a liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do uso emergencial de mais 4,8 milhões de doses da Coronavac, do Instituto Butantan, e a chegada, ontem, de dois milhões de doses do imunizante desenvolvido pelo Universidade de Oxford em parceria com o Instituto Serum, da Índia, o Pará espera receber cerca de 200 mil novas doses de vacinas contra a covid-19, já na próxima semana, o que vai permitir imunizar mais 100 mil pessoas.

Fiscalização

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSol), se reuniu, ontem, com chefes da Defesa Civil, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Urbanismo para definir o plano de fiscalização de estabelecimentos como bares, casas de shows e salões de festas. Os detalhes do plano devem ser divulgados em decreto municipal a ser publicado nos próximos dias.

SAÚDE

Entre a última terça-feira, quando recebeu sua cota de doses da vacina contra a covid-19, até ontem, a Prefeitura de Marituba conseguiu imunizar 560 pessoas, entre profissionais da saúde e idosos com 60 anos de idade ou mais que vivem em abrigos. Ao todo, o município recebeu 737 doses. O início da campanha foi marcado por uma força-tarefa no Ginásio Poliesportivo Municipal, envolvendo cerca de 100 servidores, que imunizaram cerca de 400 pessoas em 24 horas.

Idosos

Dos idosos albergados que foram vacinados, 29 pertencem ao abrigo “João Paulo II”, localizado no Centro de Marituba, e dez estão na Cidadela “João de Deus”, localizada no bairro da Nova União. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é para que os profissionais da saúde que ainda não se vacinaram procurarem a unidade local da Vigilância Sanitária. Ainda restam 177 doses de vacinas no município.

santarém

Em decreto editado na noite de ontem, a Prefeitura de Santarém aumentou as medidas restritivas para conter a pandemia do coronavírus no município. Foram suspensas as aulas nas escolas particulares. Shopping centers devem ficar fechados, assim como academias de ginástica e barbearias. Os restaurantes poderão funcionar apenas com o serviço de delivery. As medidas devem valer por sete dias a contar deste domingo. Na próxima semana, o município vai reavaliar o quadro para decidir se mantém ou não as medidas. Desde a semana, Santarém já está com toque de recolher entre 22h e 5h.

ICMS

Parcelamentos

Contribuintes paraenses têm até o próximo dia 28 para pedir o restabelecimento de contratos de parcelamento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) rescindidos por inadimplência entre março e outubro do ano passado. O Governo do Estado publicou decreto permitindo o restabelecimento desses parcelamentos e dando novo prazo para regularização das parcelas vencidas. A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa) estima que a medida pode beneficiar 1,3 mil contribuintes que, juntos, têm débitos de cerca de R$ 75,5 milhões. A adesão ao parcelamento pode ser por processo eletrônico no portal da Sefa ou com pedido físico nas unidades do órgão na capital e interior.

EM POUCAS LINHAS

* A BioTec-Amazônia anunciou, ontem, que vai colaborar com o armazenamento de vacinas, para atender demanda do governo federal. As universidades foram chamadas a cadastrem ultracongeladores, capazes de atingir temperatura inferior 70ºC para que sejam usados no armazenamento da vacina da Pfizer-Biontech.

* A Universidade Federal do Pará tem dois com 500 litros cada do Laboratório de Engenharia Biológica instalado no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, que serão destinados exclusivamente para o estoque das vacinas.

* A Dreyfuss, multinacional de transporte marítimo, tem anunciado que pretende instalar um silo flutuante na Ponta do Malato, interior de Ponta de Pedras, no Marajó. A estrutura seria preparada para receber barcaças que trazem soja e milho para o porto de Vila do Conde.

* O projeto prevê também a instalação de uma fábrica de ração para peixes com a sobra de grãos que se acumulam no fundo do porão.

* O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSol), foi um dos indicados para representar a Região Norte na comissão de acompanhamento da vacinação contra a covid-19 criada pela Frente Nacional de Prefeitos.

* Em razão do aumento do número de casos de covid-19 nos Estados do Pará e Amapá, o Ministério Público do Trabalho da 8ª Região, em Belém, suspendeu, até o próximo dia 28, as atividades presenciais em Macapá (AP), Marabá e Santarém. Até lá, o órgão receberá denúncias apenas via telefone.



* A Coordenação dos Juizados Especiais Federais selecionou 551 processos, todos envolvendo questões previdenciárias, que serão analisados durante o primeiro mutirão de audiências virtuais de conciliação do Juizado Especial Federal Cível de Belém.

* As audiências serão realizadas entre 1º e 11 de fevereiro.