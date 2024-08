Campanha eleitoral

Disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS, o aplicativo Pardal permite que eleitores denunciem irregularidades.

Condução segura

Projeto quer obrigar avaliação psicológica para renovar CNH. O texto já foi aprovado no Senado e está em análise na Câmara.

(J. Bosco)

"Perco um amigo, um alter ego, um cúmplice.”

Brigitte Bardot, atriz, sobre o ator Alain Delon, falecido ontem, aos 88 anos. Ela acrescenta que a morte do grande galã do cinema francês deixa “um vazio abismal que nada nem ninguém poderá preencher”.

INTERNET

TRANSPARÊNCIA



Com a validação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de uma lei do Mato Grosso do Sul que obriga as empresas prestadoras de serviços de internet a disponibilizar, na fatura mensal, informações sobre a velocidade diária de recebimento e envio de dados, um efeito dominó deve ser observado Brasil afora, inclusive no Pará, com a aprovação de leis semelhantes. Na ação, a associação que representa as empresas argumentou que a competência para legislar sobre o tema cabe apenas à União.



DIREITO



Os ministros do STF entenderam, contudo, que o acréscimo dos dados na fatura não configura uma nova obrigação contratual, mas trata-se de direito de informação do consumidor, cuja proteção também deve ser garantida pelas unidades da Federação.



ALERTA

GOLPE



Os bancos privados estão alertando, mais uma vez, para um novo tipo de golpe. Os criminosos entram em contato se passando pela área de segurança do banco, por funcionários das agências ou da central de atendimento, questionam a vítima sobre uma transação e depois pedem que ela realize procedimentos na conta para cancelar suposta transação. Em geral, a operação envolve o pagamento via pix ou boleto, o acesso a um link enviado por mensagem ou uma transferência teste. Nesses casos, a orientação é procurar os canais oficiais das instituições.



INFÂNCIA

AGENDA



A rede primeira infância no Pará apresenta na quarta-feira, 21, uma lista de reivindicações aos candidatos às prefeituras nas eleições deste ano. A agenda é capitaneada por entidades nacionais e internacionais, com apoio da Organização das Nações Unidas por meio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).



COMPROMISSO



O documento é resultado do trabalho de equipes técnicas de todo o país e inclui temas como saúde, educação, assistência social, segurança alimentar, cultura, governança e meio ambiente. O grupo pretende exigir dos candidatos o compromisso público com os direitos de crianças e adolescentes, além de fortalecer a rede de informações e comunicação sobre o tema.



CALOR

RISCO



O Pará será um dos Estados mais afetados pela onda de calor que começou ontem no Norte do Brasil, segundo alerta dos serviços de meteorologia.



ALERTA



A previsão é que, até a quinta-feira, 22, as temperaturas se mantenham na casa dos 35ºC, podendo chegar a 42ºC em alguns pontos. Além do Pará, estão em alerta Rondônia e Amazonas com previsão de temperaturas superiores a 35ºC. Há o temor de que o tempo seco aumente as queimadas na Amazônia.



FAKE NEWS

CAÇADA



O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou em seu site a ferramenta Siade, para receber alertas de fatos “notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral”. Segundo o TSE, uma vez recebidos, os alertas serão avaliados por uma equipe interna e, em caso positivo, o conteúdo ganhará dados de contexto, como, por exemplo, matérias de checagem de fatos ou notas de esclarecimento oficiais que permitam evidenciar falsidades de conteúdo ou de contexto. Os alertas serão enviados às plataformas digitais, para que avaliem a hipótese de violação de seus termos de uso.



ICMS

FRAUDE



Quarenta e duas empresas paraenses tiveram anuladas suas inscrições estaduais junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). A lista foi publicada no Diário Oficial Eletrônico na semana passada. A medida foi tomada após auditoria fiscal, que investigou a existência de firmas denominadas “noteiras”, criadas apenas para emitir documentos fiscais que permitem conceder créditos fictícios de ICMS. As empresas terão o prazo de 30 dias para apresentar defesa.



DEVOLUÇÃO



Além da anulação da inscrição na Fazenda, as firmas serão alvos de ações para devolver o crédito recebido indevidamente. Levantamento preliminar revela que, nos cinco últimos anos, esse tipo de fraude causou prejuízo de R$ 133 milhões aos cofres públicos.

Em Poucas Linhas

- A Vale promove, de 27 a 29 de agosto, na Estação das Docas, em Belém, a terceira edição do seu Summit de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, o Summit PD&I. O evento, que terá o Instituto Tecnológico Vale como anfitrião, contará com apresentações de projetos desenvolvidos por empregados da mineradora, alguns em colaboração com parceiros, além de convidados do ecossistema de inovação local.



- O Programa StartUP Pará realiza nos dias 21 e 22 de agosto o Igapó Summit, apresentado como “uma jornada imersiva de conhecimento, conexões, visibilidade, oportunidades de investimento e negócios”.



- Na pauta, temas como “Impulsionando pequenos negócios: oportunidades de fomento, inovações no Pará e segurança cibernética”.



- O evento será no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá e as inscrições são gratuitas.



- Após receber o prêmio Kikito de “Melhor Desenho de Som” no Festival de Cinema de Gramado com o filme “Pasárgada”, dirigido por ela, a paraense Dira Paes agradeceu à pajé Zeneida Lima, autora de duas canções.



- O longa conta a história de uma bióloga e sua busca por pássaros raros.



- Muito elogiada, nas redes sociais, a edição especial de O LIBERAL, em homenagem ao apresentador Silvio Santos, que faleceu na madrugada do último sábado, aos 93 anos.



- Parte da edição de domingo já estava fechada quando as primeiras notícias chegaram à redação que, imediatamente, se mobilizou para garantir a cobertura completa e regionalizada que se viu na publicação histórica.



- O prazo de inscrições para o concurso do BNDES termina nesta segunda-feira. O banco quer preencher 150 vagas imediatas de nível superior e outras 750 para formação de cadastro de reserva.



- Para fazer a inscrição, o candidato deve se cadastrar na página da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br). A taxa é de R$ 110.