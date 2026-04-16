'(Papa deveria) ter cuidado ao falar sobre questões de teologia', diz vice-presidente dos EUA

Parcela natalina

Aposentados e pensionistas do INSS podem consultar antecipação do 13º. Benefício começa a ser pago dia 24.

Fiscalização

TCU determina que governo elabore plano para reformular regras do uso de aviões da FAB por autoridades.

“(Papa deveria) ter cuidado ao falar sobre questões de teologia”

J.D. Vance, vice-presidente dos EUA, disse ontem discordar de declarações de Leão XIV como a de que “Deus nunca está do lado daqueles que empunham a espada”. “Deus estava do lado dos americanos que libertaram a França dos nazistas?”, perguntou.

VULNERÁVEIS

SOCORRO

O covarde ataque, com arma de choque, de estudantes de Direito a um homem em situação de rua, repercutiu nacionalmente e chamou a atenção para o aumento da população vulnerável em Belém, incluindo crianças que, em geral, se aglomeram no entorno dos shoppings da Região Metropolitana. Com isso, várias entidades têm se mobilizado para buscar soluções para o problema. Juntos, o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e Ações Estratégicas da Defensoria Pública do Estado (DPE), o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Pará (MPPA) e a Defensoria Pública da União (DPU) ingressaram com ação na Justiça Federal para que União, Estado e Município sejam obrigados a garantir a proteção dessa população em Belém. No pedido, as entidades requerem também que seja feita uma campanha de conscientização sobre os direitos da população de rua e de combate à discriminação social, além de orientações sobre o respeito aos direitos fundamentais.

TRIBUNAL

VIRTUAL

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) encerra nesta sexta-feira (17), a quarta sessão do Plenário Virtual. A previsão é apreciar e julgar 325 processos entre atos para fins de registro, como concessão de aposentadorias, pensões e admissões de pessoal, além de prestações de contas. Em quatro meses, serão 1.670 processos julgados pela Corte de Contas, consolidando o Plenário Virtual como uma modalidade de julgamento. As sessões e os resultados podem ser acompanhados pelo portal da Corte de contas.

DIA DA VOZ

CONSCIENTIZAÇÃO

O Hospital Bettina Ferro promove, hoje, ação de orientação no Dia Mundial e Nacional da Voz. A iniciativa integra a Campanha da Voz e reforça o alerta para sinais como rouquidão persistente, pigarro frequente e cansaço ao falar.

SINTOMAS

Segundo especialistas, sintomas que persistem por mais de duas semanas devem ser investigados, já que podem estar associados a inflamações, refluxo, uso inadequado da voz e, em casos mais graves, lesões nas pregas vocais e câncer de laringe. A detecção precoce pode aumentar significativamente as chances de tratamento. A programação inclui orientações em grupo e distribuição de materiais informativos ao longo da manhã.

ARQUIVO

DITADURA

O Arquivo Público do Estado do Pará dará início hoje, às comemorações pelos seus 125 anos. Entre as ações está a abertura da exposição “Ditadura Militar e os conflitos agrários nos documentos do Dops”, que ficará disponível ao público até 30 de abril, com visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. A programação inclui ainda oficina de preservação e conservação de documentos em papel, no dia 17, com inscrições presenciais, além de palestra sobre a riqueza documental e as possibilidades de pesquisa em História Indígena e do indigenismo na Amazônia.

ZENO

As atividades são abertas ao público e buscam ampliar o acesso às informações e estimular o uso do acervo em pesquisas acadêmicas e históricas. Encerrando as comemorações, no dia 30 haverá homenagem ao jurista Zeno Veloso, que dá nome à instituição, com a entrega de placa e palestra sobre sua trajetória. Vinculado à Secretaria de Estado de Cultura (Secult), o Arquivo reúne cerca de 4 milhões de registros da Amazônia Legal e é reconhecido nacionalmente por sua relevância histórica e cultural.

ENERGIA

TRANSIÇÃO

De autoria do paraense Beto Faro, o Projeto de Lei 6616/2025 começa a ganhar musculatura no Congresso. Batizado de Mapa do Caminho, propõe um cronograma consistente que assegure ao Brasil a Transição Justa para uma Economia de Baixo Carbono como novo instrumento da Política Nacional sobre Mudanças Climáticas e conta com apoio da Petrobras. A avaliação é de que a proposta combina previsibilidade regulatória e visão estratégica, dois elementos que o Brasil costuma tratar de forma fragmentada. Desde a COP 30, realizada em novembro do ano passado em Belém, entidades ambientalistas, governo e empresas têm tentado chegar a um consenso em torno de um cronograma estruturado para a transição energética, com metas claras que dialoguem diretamente com o compromisso de desmatamento zero.

Em Poucas Linhas

A pré-candidata do Psol ao governo do Pará, Araceli Lemos, desembarca, nesta sexta-feira (17) em Eldorado do Carajás para participar das atividades e manifestações em torno dos 30 anos do massacre que vitimou 21 trabalhadores rurais.

O Pará é o segundo Estado no País em conflitos no campo e teve alta de 75% nos assassinatos em 2025, segundo aponta levantamento da Comissão Pastoral da Terra (CPT).

Presidida pelo paraense José Fernando Gomes Jr., a Agência Nacional de Mineração (ANM) anunciou a distribuição de R$ 473 milhões referentes à Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem) aos Estados e municípios brasileiros. Pará e Minas Gerais receberam cerca de R$ 40 milhões cada.

A Organização Social Pará 2000 informou que os espaços turísticos sob sua gestão estarão abertos ao público no feriado de Tiradentes, na terça-feira (21). Em Belém, a Estação das Docas funcionará normalmente, das 10h à meia-noite.

O Mangal das Garças terá programação diferenciada, com abertura excepcional na segunda-feira (20) e fechamento na quarta-feira (22) para manutenção. No feriado, o parque funcionará normalmente, das 8h às 18h.

Já o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna abrirá excepcionalmente na terça-feira, das 6h às 17h, com a manutenção transferida para a quinta-feira (23), quando permanecerá fechado.

A Arena Guilherme Paraense, em Belém, recebe no próximo dia 18 de abril a segunda edição do The King Fight. O evento reúne grandes nomes do boxe profissional e do MMA em confrontos de nível latino-americano.

A programação contará com a presença do tetracampeão mundial de boxe Acelino Freitas, além de uma luta principal entre Yamaguchi Falcão e Lucas Pontes da Silva, válida pelos cinturões WBO/WBA na categoria cruzador.