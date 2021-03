'O povo brasileiro não quer sequer ter um candidato como esse em 2022', diz Bolsonaro sobre Lula

Mais vagas

A Seduc lançou o programa “Creches por Todo o Pará”, que vai ampliar o número de vagas para crianças de 0 a 5 anos de idade.

Homenagem póstuma

No Dia Internacional da Mulher, um ato público homenageou Liliane Pojo, morta pelo marido no dia 1º de março, em Belém.

Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 2022, muito menos pensar numa possível eleição dele.”

Foi o que disse, ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro ao criticar a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, o que tornou o petista elegível para ser candidato à Presidência em 2022. Bolsonaro atribuiu a decisão à “ligação” do ministro com o PT.

DIESEL

Preço

Uma questão tem intrigado os consumidores paraenses. Mesmo após o governo federal anunciar a isenção das taxas da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social e do Programa de Integração Social (Cofins) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS), os preços do óleo diesel não sofreram redução nas bombas. Em resposta ao questionamento da coluna, o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis (Sindicombustíveis) do Pará afirmou que a isenção se deu sobre o diesel que é apenas parte da mistura vendida nos postos. “Os produtos (diesel S-500 e diesel S-10) são formados por uma mistura de 87% de diesel A e 13% de biodiesel de origem vegetal. Ocorre que não houve suspensão dos tributos sobre o biodiesel”, diz trecho da nota divulgada pelo sindicato.

Confusão

A má notícia para quem ainda tinha esperança de ver o preço mais baixo em razão da medida federal é que a redução dos tributos já foi atropelada por dois novos aumentos dos combustíveis. Apenas neste ano, já são seis os aumentos anunciados pela Petrobras, o último deles entrou em vigor ontem. “É importante registrar ainda que não houve redução de tributos federais sobre a gasolina, fato este que tem deixado muitos consumidores em dúvida e gerado certa confusão na população”. Ou seja, muitos condutores vão aos postos esperando encontrar preços mais baixos por causa do anúncio do governo, mas saem frustrados.

IRPF

Apressados

Até as 16 horas de ontem, mais de 83 mil paraenses já haviam apresentado, à Receita Federal, a declaração de Imposto de Renda referente ao ano passado. O prazo terminará no dia 30 de abril e, diferentemente do que ocorreu no ano passado, neste ano não há expectativa de prorrogação. A Receita estima receber 642.700 declarações no Pará.

COVID-19

Pacto

Ganhou repercussão internacional a decisão de governadores de 22 Estados e do Distrito Federal de criarem um grupo para decidir, em conjunto, medidas para conter a pandemia, além de unirem esforços na busca por vacinas. Analistas políticos avaliam que, embora necessária, diante do atual quadro de pandemia, a medida escancara o vácuo deixado pelo governo federal na gestão da crise sanitária, além do esvaziamento do pacto federativo. Nesse cenário, a União perde espaço no momento em que o País clama por medidas centrais para conter as mortes pela covid-19.

Riscos

Médicos que atuam na linha de frente do atendimento a pacientes com covid-19 têm relatado uma mudança no perfil dos internados em estado grave. Na primeira onda, a maioria desses casos era registrada entre pessoas com mais de 60 anos de idade e comorbidades. Mas, agora, o perfil é de homens com idade entre 35 e 50 anos de idade. Muitos deles não tem histórico de doenças como hipertensão e diabetes. Chama a atenção também a rapidez com que a doença tem se agravado entre os pacientes dessa faixa etária.

TOMÉ-AÇU

Bloqueio

A Justiça Federal bloqueou R$ 1,4 milhão em bens do ex-prefeito do município de Tomé-Açu Josehildo Taketa Bezerra, do ex-secretário municipal de Educação Elielson Cabral, do ex-presidente da comissão de licitação da Prefeitura de Tomé-Açu Antônio Darlei Maciel Lopes e de três empresários. A indisponibilidade de bens foi decretada a pedido do Ministério Público Federal (MPF), que acusa o grupo de fraudar uma licitação de kits educativos de inglês para direcionar a contratação de uma empresa pré-selecionada, esquema interrompido em 2016 pela Operação “Lessons”, realizada pelo MPF, Controladoria-Geral da União (CGU), Receita Federal e Polícia Federal (PF).

Direcionamento

Segundo a ação, o direcionamento foi feito por meio da simulação de inviabilidade de competição. Ou seja: no processo licitatório foi registrado que só a empresa selecionada tinha capacidade de atender a demanda da prefeitura, mas o material oferecido, segundo o Ministério Público Federal, era plagiado de outros cursos de inglês. Além disso, os gestores e empresários são acusados por pagamento indevido de serviços não executados, superfaturamento, entre outras irregularidades.

► O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, tomou, ontem, a primeira dose da vacina contra a covid-19.

► Graças a uma espécie de acordo informal entre as empresas de transporte e os ribeirinhos, grandes embarcações de passageiros e cargas que atravessam a região do arrozal, próximo ao município de Barcarena, diminuíram o ritmo de aceleração quando passam pelo local. A medida é para reduzir a maresia.

► Eram comuns as reclamações de pequenas embarcações que iam a pique com as fortes ondas causadas pelos grandes barcos e lanchas.

► A Companhia de Saneamento do Pará promete para abril a entrega de obras de ampliação do sistema de água do bairro Livramento, em Santarém.

► O Estado anunciou que vai investir R$ 130 milhões para melhorar o abastecimento na cidade. Vinte bairros serão beneficiados.

► O Clube de Engenharia do Pará emitiu nota defendendo que a engenharia e todas as suas ramificações sejam colocadas na condição de serviço essencial, o que evitaria uma paralisação em caso de lockdown no Estado.

► O presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), Lutfala Bitar, determinou medidas de prevenção à covid-19 entre os funcionários. Entre elas, está a testagem geral de toda a equipe e a realização de reuniões virtuais.

► A prefeita do município de Ponta de Pedras, Consuelo Castro, formalizou à Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon) um pedido para que o órgão garanta a ampliação da oferta de lanchas rápidas para o município.

► A prefeita argumenta que o aumento das viagens ajuda a reduzir a lotação das embarcações, medida essencial nestes tempos de pandemia.