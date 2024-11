“O mundo está pior”, afirma presidente Lula na abertura da Cúpula de Líderes do G20

Mercado de trabalho

Empregos ligados à tecnologia cresceram 95% em dez anos, apurou pesquisa da Fecomércio de São Paulo.

Medição

O buraco na camada de ozônio, que aparece anualmente na Antártida, diminuiu em 2024, segundo a Nasa.

“O mundo está pior.”

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, presidente do Brasil, na abertura da Cúpula de Líderes do G20 nesta segunda-feira.

CULTURA

PIB

Com crescimento de 26,1%, o setor de artes, cultura, esporte e recreação foi o grande destaque na geração de riquezas no Estado em 2022, segundo dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), em colaboração com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Considerado o patinho feio da economia, o setor cresceu mais do que áreas tradicionais, como produção e distribuição de energia e água, que tiveram aumento de 11,4%. Os dados mostram que o Pará segue como o Estado de maior PIB do Norte, respondendo por 41,1% de todas as riquezas geradas na região no ano de referência. Outros destaques foram a agropecuária, que contribuiu com 11,4%, um ganho de 1,3%. Já a atividade industrial registrou participação de 31,8% no total do PIB, mas apresentou queda de 14,6% em relação a 2021.

FUNDO

INDÍGENAS

No próximo dia 25, 51 líderes indígenas das regiões sul, sudeste e oeste do Pará se reunirão com a direção do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para discutir o acesso ao Fundo Amazônia. O encontro será inédito não apenas para os indígenas, mas também para o BNDES, que pela primeira vez dialogará com os povos da floresta diretamente de seus territórios, de forma virtual. O objetivo é traçar um mapa das reais necessidades na restauração e proteção da floresta e dos povos indígenas. Participarão a ex-ministra e atual diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campello, e o presidente do Banco, Aloizio Mercadante.

AGRO

EXPORTAÇÕES

Levantamento feito pela assessoria do senador Beto Faro aponta que, nas últimas duas décadas, as exportações do agronegócio brasileiro deram um salto expressivo e estão prestes a ultrapassar os Estados Unidos, país de origem do modelo agrícola disseminado globalmente.

LIDERANÇA

Os números se baseiam em dados do Departamento de Agricultura dos EUA e do Ministério da Agricultura do Brasil. Em 2023, o Brasil exportou US$ 166,5 bilhões, enquanto os EUA registraram US$ 174,9 bilhões. A previsão é de que, em breve, o Brasil se torne o líder mundial em exportações agrícolas.

IN NATURA

O problema é a qualidade das exportações. Apesar dos avanços, as exportações do agro no Brasil ainda se concentram, majoritariamente, em produtos primários. Por exemplo, 99,3% das exportações de carne bovina são in natura.

FRANGO

Para a carne de frango, o índice é de 89%, e para a carne suína, 99,3%. Situação semelhante ocorre com o café: 99,7% da exportação é em grãos verdes. Já os EUA exportam 19% de produtos primários, 21,4% de produtos semielaborados e 59,6% de processados. Ou seja, o país de Donald Trump, majoritariamente, segue uma lógica diferente das exportações do agro brasileiro, que pouco agregam valor aos produtos.

MARAJÓ

PROFESSORES

Os professores de Soure são os primeiros do Brasil a participar do curso do governo federal para aperfeiçoamento dos profissionais de educação que atuam em salas multisseriadas. As escolas das zonas rurais marajoaras inspiraram a criação do Programa de Acompanhamento e Formação Continuada para o Ensino Multisseriado (Praema), intermediado pelo diálogo do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA). A iniciativa permitiu o repasse de R$ 7,5 milhões do orçamento da União à Universidade Federal do Pará (UFPA) para a formação dos mais de 1,6 mil professores do Marajó. A formação terá duração de dois anos.

SOJA

PRESSÃO

Produtores rurais do Estado se mobilizam para lotar a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), no próximo dia 2 de dezembro, quando será realizada audiência pública para debater a moratória da soja. A proposta de debater o assunto foi do deputado Aveilton Souza (PSB). A pressão contra a moratória começa a ganhar corpo em vários Estados, como Rondônia e Mato Grosso, onde o governador Mauro Mendes sancionou, em outubro, lei aprovada pela Assembleia Legislativa que restringe a concessão de benefícios fiscais a empresas que aderirem à moratória da soja no Estado. A moratória da soja é um acordo no qual as indústrias se comprometem a não comprar o produto em fazendas com lavouras em áreas desmatadas após 22 de julho de 2008 no bioma Amazônico.

EM POUCAS LINHAS

- Começa hoje em Salinópolis um ciclo do programa de capacitação, reunindo palestras e treinamentos, para a COP 30. Os ciclos de palestras são voltados para vários setores do comércio local. O objetivo é qualificar empreendedores e trabalhadores de vários segmentos para a excelência no atendimento durante a Conferência. O evento está sendo promovido pela Sala do Empreendedor, da Secretaria de Turismo do município.

- Zaira Monik, secretária de turismo, participou ativamente da elaboração do projeto, e Emanoela Blanc, agente de desenvolvimento do Sebrae, foi responsável pela captação de parcerias para a realização do evento.

- A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) vai iniciar, hoje, a campanha de renegociação de débitos de usuários inadimplentes. Interessados poderão liquidar as contas até o dia 18 de dezembro.

- Batizada de “Conta com a Cosanpa”, a ação permite que os clientes tenham descontos de até 90%, além da isenção de taxas de juros, multas e correção monetária. Para pagamentos à vista, os usuários receberão um adicional de 40% de desconto, além da possibilidade de parcelar as dívidas em até 12 vezes.

- A prefeitura de Belém marcou para o dia 29 a posse dos novos integrantes do Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Belém para o biênio 2024/2026. O evento será no Palácio Antônio Lemos e faz parte das comemorações pelo 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, que neste ano, pela primeira vez, será feriado em todo Brasil.

- E encerrando a programação no Novembro Negro será realizada, no dia 30, a 1ª Feira Negra do Quilombo Pedreirense, na Aldeia Cabana, das 9h às 22h. O evento é promovido pela prefeitura, por meio da Coordenadoria Antirracista de Belém (Coant).

- O IBGE deu início ontem à coleta de dados para a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2024/2025. No Pará, serão visitados 103 municípios para mapear aspectos como qualidade de vida, insegurança alimentar e orçamento familiar. Os dados serão divulgados em novembro de 2026.