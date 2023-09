R70: 'O importante é que o povo compreenda que o STF é um dos 3 pilares da nossa democracia'

Mercado de trabalho

O IBGE divulgou um retrato dos brasileiros que trabalham por conta própria: seis em cada dez estão na informalidade.

Amazônia em NY

Mil drones iluminaram a noite desta sexta (15), em Nova York, evento que integra uma campanha em defesa da floresta.

Rosa Weber (J. Bosco)

"O importante é que o povo brasileiro compreenda que o STF é um dos três pilares da nossa democracia.”

Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, ao defender atuação do tribunal no julgamento dos primeiros réus condenados pelos atos de 8 de janeiro.

ELEIÇÃO

CENÁRIO

A pouco mais de um ano para as eleições municipais, o desenho da aliança em torno da campanha à reeleição do atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), ainda é uma incógnita e a razão é a alta taxa de rejeição do gestor. Por compromisso assumido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador Helder Barbalho (MDB) ainda está atrelado a Rodrigues, mas se este não reagir nas pesquisas de intenção de voto poderá abrir margem para outras opções dentro da base aliada do governador.

ABISMO

Uma opção não descartada seria a filiação do atual titular da Secretaria de Saneamento do Pará, Igor Normando, ao PT, e sua posterior candidatura à prefeitura da capital. Esta alternativa, contudo, encontra resistência dentro da ala do partido de Lula, que resistirá à possível filiação. Outra possibilidade para Helder é apoiar o nome do deputado estadual Zeca Pirão (MDB). Segundo fonte da coluna, Edmilson Rodrigues, mesmo com todas as críticas, ainda é visto com respeito pelos partidos de esquerda. Mas sua baixa performance nas pesquisas mira o abismo: “As amizades e o respeito que lhes devotam não são suficientes para motivar esses atores a correr o risco de um suicídio coletivo”.

MADEIRA

EXPORTAÇÕES

As exportações de madeira pelo Pará apresentaram leve alta em agosto, de acordo com balanço divulgado pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex). O valor movimentado no último mês foi de, aproximadamente, US$ 18 milhões, contra US$ 17,9 milhões registrados em julho. No entanto, no cenário acumulado do ano, as vendas internacionais de madeira paraense ainda sofrem forte queda, de cerca de 38% em valor (US$ 169 milhões), apesar de leve crescimento de 0,58% (190 mil toneladas) na quantidade exportada.

INSTABILIDADE

Um dos motivos apontados para esse resultado continua sendo a instabilidade da situação econômica mundial, que tem refletido em inflações altas, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, os principais importadores da madeira paraense, freando atividades que demandam esses produtos, como o mercado imobiliário. O Pará é o principal exportador de madeira nativa do Brasil e o quarto no ranking geral, atrás apenas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estados cuja base florestal é oriunda de áreas reflorestadas, principalmente de espécies exóticas, como eucalipto e pinus.

INDÚSTRIA

PARCERIA

A Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa), que produz a cerveja Caribeña, no distrito industrial de Icoaraci, é a mais nova parceira dos serviços oferecidos pelo Sistema Federação das Indústrias do Pará (Fiepa). Em encontro com o presidente da entidade, Alex Carvalho, o diretor executivo da empresa, Ronaldo Júnior, tratou de oportunidades para o crescimento do negócio. A Inbepa terá suporte à exportação da cerveja por meio de consultoria do Centro Internacional de Negócios (CIN/Fiepa). Para o aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores que atuam na fábrica, contará com serviços do Senai.

DESENVOLVIMENTO

O encontro deixou Alex Carvalho entusiasmado, pois um dos desafios da nova gestão da Fiepa é exatamente trabalhar para atrair novos investimentos e empresários ousados e antenados com as novas oportunidades que estão surgindo. Carvalho defende que cada indústria que nasce ajuda no desenvolvimento do Pará. Gera empregos, movimenta a economia e mostra que o Estado tem muito potencial para crescer.

PETRÓLEO

DEFESA

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu, em Brasília, que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) acelere a concessão de licenciamento ambiental para que a Petrobras perfure poços de petróleo na foz do rio Amazonas. A região da Margem Equatorial, no estado do Amapá, é apontada como de grande potencial petrolífero.

CELERIDADE

“O Ibama deve dar celeridade a esse processo para que nós não possamos continuar perdendo tempo na questão de diagnosticar qual a real capacidade de produção na Margem Equatorial de petróleo e gás e, consequentemente, seus derivados”, disse Silveira após participar de um evento sobre energia eólica na capital paulista.

EM POUCAS LINHAS

► A partida de hoje entre Paysandu e Botafogo da Paraíba pode bater o recorde de bilheteria. Com a nova carga de ingressos liberada, o total de bilhetes disponíveis para este jogo é de 44.358. Caso todas as entradas sejam comercializadas, será o maior público pagante do novo Mangueirão.

► A partir de hoje o padre Claudio Pighin voltará a presidir as missas dominicais no hall do Grupo Liberal. A celebração começa às 11h e é aberta à comunidade.

► A atriz e apresentadora paraense Dira Paes entrou no movimento por uma mulher da Amazônia no Supremo Tribunal Federal. Em vídeo postado nas redes sociais, Dira defendeu a escolha da promotora paraense Ana Cláudia Pinho para a vaga que será deixada em outubro, com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. “Nós da Amazônia temos um nome. A decisão é sua, mas estamos torcendo por um nome de mulher e com representatividade”, disse a atriz em recado direto ao presidente Lula.

► A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) completa hoje 21 anos de criação, presente em todo o território paraense. Tornou-se referência nacional na Defesa Agropecuária e segue intensificando ações de fiscalização, inspeção e controle sanitário que garantem a sanidade e qualidade da produção agropecuária no Estado.

► O Corpo de Bombeiros do Pará recebeu dois novos “recrutas”. Os cães Logan e Luther, de três meses, da raça Pastor de Malinois, passam a integrar a equipe do canil do Comando Geral, em Belém. Eles vão se juntar à cadela Raya, da raça rastreador-brasileiro, que está sendo adestrada há nove meses para busca de odores específicos, especialmente em áreas de mata e locais de difícil acesso. Os animais vão ajudar em ações de varredura de área e buscas de vítimas.