'O dinheiro dos programas sociais é para combater a fome, não é para gastar com jogos', diz ministro

Compras

Levantamento feito pela Serasa Experian mostrou que o brasileiro gasta em média R$ 1,4 mil por mês com cartão de crédito.

Fisco

A Receita Federal informou nesta sexta que mais de 1,4 milhão de declarações do Imposto de Renda 2024 caíram na malha fina.

(J. Bosco)

"O dinheiro dos programas sociais é para combater a fome, não é para gastar com jogos.”

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, expressou preocupação com o uso indevido do benefício do Bolsa Família em apostas on-line.

ELEIÇÕES

DEBATE



A TV Liberal, afiliada da Rede Globo no Pará, confirmou para a quinta-feira, dia 3 de outubro, o debate entre os candidatos que disputam a prefeitura de Belém. A mediadora será a jornalista Priscilla Castro. São esperados Éder Mauro (PL), Edmilson Rodrigues (PSOL), Everaldo Eguchi (PRTB), Igor Normando (MDB), Jefferson Lima (Podemos) e Thiago Araújo (Republicanos).



CRITÉRIOS



Como primeiro requisito, participam do debate os candidatos cujos partidos tenham, no mínimo, cinco representantes no Congresso Nacional - mesmo critério utilizado pela Justiça Eleitoral para participação no horário político gratuito. O segundo requisito diz respeito à colocação na segunda pesquisa Quaest. O candidato Everaldo Eguchi, cujo partido não tem representatividade mínima no Congresso, foi convidado porque ficou à frente entre os que não têm representantes na Câmara e no Senado.



CONSELHO

LISTA



A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) publicou, no Diário Oficial do Estado, portaria com a lista das entidades que irão compor o Conselho Consultivo do Programa de Integridade e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Pecuária de Bovinos e Bubalinos. O documento reúne 19 instituições que se inscreveram, atenderam aos critérios exigidos no edital e foram selecionadas e já as convoca para a reunião aberta que ocorrerá no dia 23 de outubro, na sede da Adepará, em Belém.



REPRESENTANTES



O Conselho Consultivo é formado por representantes da indústria e da agricultura familiar, produtores rurais e demais organizações da sociedade civil. Tendo uma coordenação e uma secretaria executiva, que serão eleitas na primeira reunião e nomeada pelo Conselho Gestor do Programa (Coges-Pecuária).



TERRAS

IMPRODUTIVAS



Um levantamento recente feito pelo Sistema de Cadastro Rural do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) traz à tona uma realidade preocupante sobre a concentração de terras improdutivas no Brasil.



LÍDERES



Entre as dez unidades federativas que lideram o mapa, o Piauí aparece no topo, com alarmantes 82,4% de áreas sem uso produtivo. Roraima e Amapá vêm em seguida na lista, com 77,9% e 69,4%, respectivamente. Depois aparecem Distrito Federal (58,4%) e o Ceará (56,7%). O Pará aparece na sexta posição, com 56,3%, seguido por Rio Grande do Norte (54%), Maranhão (52,2%) e Bahia (49,3%).



REFORMA



Já no cenário das grandes propriedades, os destaques são aquelas verdadeiramente improdutivas. De acordo com o Incra, essas terras são mantidas como reservas de valor, ignorando completamente a função social. Mesmo analisando os dados de produtividade da década de 1970, essas propriedades continuam longe do ideal, com menos de 80% de Grau de Utilização (GU) e 100% de Grau de Eficiência Econômica (GEE). Segundo a Constituição, essas terras são passíveis de desapropriação. Hoje, a área de terras ociosas no Brasil se aproxima do tamanho das áreas efetivamente cultivadas. O levantamento indica que é um bom momento para que se volte a falar em reforma agrária.



JOVENS

CLIMA



Estudantes das escolas da rede pública do Pará apresentaram, nesta semana, soluções sustentáveis para a agenda climática na “1st International Child & Youth Conference on Education and Climate Change (CYC)”, sobre educação e mudança do clima, com o tema “Reflorestando Mentes”. A ação busca engajar os alunos nos debates ambientais, incentivando a participação dos jovens na COP 30). As propostas submetidas na primeira etapa da CYC, que consiste em eventos internos nas escolas estaduais, serão analisadas pelas Comissões de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima das Diretorias Regionais de Ensino, que vão selecionar os projetos também em nova data, entre os dias 7 e 11 de outubro.

Em Poucas Linhas

- Ficará parcialmente interditada, até a próxima quarta-feira, dia 2, a ponte sobre o igarapé Irini. A estrutura fica na PA-257, entre os municípios de Santarém e Juruti, no Baixo Amazonas.



- A medida é necessária para a execução das obras de conservação da ponte.



- O Hospital de Clínicas Gaspar Vianna recebeu, nesta semana, a visita da equipe do Hospital Sírio-Libanês, que avaliou as práticas de cuidados paliativos implementadas na instituição.



- A visita foi um passo crucial para a certificação do HC no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS).



- A Comissão de Cuidados Paliativos do HC iniciou as atividades em novembro de 2023 e a certificação permitirá que o hospital amplie ainda mais seus serviços, beneficiando pacientes e suas famílias.



- A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) realiza até amanhã mais uma Caravana do Programa “Água Pará”. A estrutura de atendimento está no município de Dom Eliseu, na região sudeste do Estado. O objetivo é ampliar o número de beneficiários no programa que garante descontos na conta de água para famílias de baixa renda.



- O município de Dom Eliseu será o décimo a ser visitado, neste ano, pela Caravana do Programa “Água Pará”.



- Para ser beneficiário do “Água Pará” é necessário que o cliente esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) como baixa renda e que o cadastro esteja no mesmo CPF registrado na fatura mensal.



- O Hospital Universitário João de Barros Barreto vai inaugurar na segunda-feira, 30, um conjunto de obras com investimento de R$ 10 milhões. As melhorias incluem a entrega de um abrigo de resíduos sólidos, do almoxarifado central e do serviço de nutrição.



- Além disso, serão abertos 20 novos leitos de UTI, sendo dez pediátricos e dez adultos, elevando a capacidade total da unidade hospitalar para 238 leitos.