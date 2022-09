'Nosso sonho se realizou! Eu e Jarbas estamos grávidos!', anunciou Claudia Raia

Música para todos

Simone fará, hoje à noite, um show gratuito na Aldeia Cabana. Ela substitui Gal Costa, que cancelou a apresentação.

Risco de acidentes

Muitos motociclistas usam as faixas depedestres da pista exclusiva do BRT de Belém para encurtar os seus trajetos.

Claudia Raia (J.Bosco / O Liberal)



"Nosso sonho se realizou! Eu e Jarbas estamos grávidos! A família vai aumentar!”

Foi com essa mensagem postada em rede social que a atriz Claudia Raia, de 55 anos, anunciou, ontem à noite, que está grávida do primeiro filho do casamento com o ator Jarbas Homem de Mello, de 53 anos. Ela é mãe de Enzo Celulari, de 25, e Sophia Raia, 19, fruto do casamento com o ator Edson Celulari, de 64 anos.

ELEIÇÕES 2022

Pesquisa



O Instituto em Pesquisa e Consultoria Ltda. (Ipec), comandado por administradores do antigo Ibope, pediu registro de mais uma pesquisa de intenção de votos para o Governo do Pará e senador da República. O levantamento foi encomendado pela TV Liberal/ TV Globo e deve ser divulgado no próximo dia 24. Será a segunda pesquisa realizada pelo Ipec no Estado.

ENERGIA

Apagão



Com a interrupção da energia elétrica nos municípios paraenses de Tailândia e Moju, causada pela queda de uma torre de transmissão durante um vendaval, comerciantes e o restante da população das duas cidades contabilizam os prejuízos. Apenas quem tem gerador de energia consegue manter o mínimo e se comunicar pela internet ou telefonia, que também ficou instável. A Equatorial Pará ainda não deu prazo para concluir os serviços e restabelecer a energia. Outro município que sofreu com o apagão foi Curralinho, no Marajó. Lá, a empresa afirma que um “gato”, a ligação clandestina, teria causado a pane “ao longo do circuito que atende o município”.

CORDA

Símbolo



A Diretoria da Festa de Nazaré marcou para o próximo sábado, 24, a vistoria na corda que será usada na Trasladação e na Grande Procissão do segundo domingo de outubro. Como nos anos anteriores, a corda foi produzida na cidade de Penha, no Estado de Santa Catarina. A empresa responsável pela produção foi a Itacorda e a Expresso Vida Transporte está fazendo o frete até a capital paraense. Um dos principais símbolos do Círio, a corda é de sisal, tem 800 metros de comprimento com 50 milímetros de diâmetro e já será entregue em Belém dividida em duas partes de 400 metros, além de estar adaptada às estações de metal que auxiliam no traslado da berlinda durante as romarias.

CALÚNIA

Ação



O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com ação civil pública contra o antropólogo Edward Luz, acusado de atos e falas racistas contra o cacique Raoni Metuktire, do povo Kayapó Mebengokrê, durante o evento “Amazônia Centro do Mundo”, realizado em Altamira, no oeste do Pará, em novembro de 2020.



Indenização

Na ação, assinada por 23 procuradores, o MPF pede que a Justiça Federal condene Luz ao pagamento de indenização no valor de R$ 100 mil porque ao “difamar e assediar o líder político e espiritual dos Kayapó, Edward provocou danos morais ao cacique e a todo o povo”. Se condenado, os valores serão revertidos para a comunidade Mebengokrê. Além do pagamento de multa, o MPF pede que o acusado seja condenado a fazer um pedido formal de desculpas a Raoni Metuktire nos mesmos espaços virtuais que usou para caluniá-lo.

NEGÓCIOS

Conexões



O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá passou a integrar a Associação Internacional de Parques de Ciência e Áreas de Inovação (Iasp). O anúncio foi feito na manhã de ontem. A Iasp é uma organização não governamental com 350 membros que reúne mais de 115 mil empresas em 78 países. A entidade, que tem status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas, coordena uma rede de gestores de parques de ciência, tecnologia e pesquisa e pode ajudar a internacionalizar as relações e atrair novos negócios para as empresas abrigadas no PTC, com sede no bairro da Terra Firme, em Belém.

ADMINISTRAÇÃO

Internacional



Os Conselhos Federal e Regional de Administração promoverão nos próximos dias 26, 27 e 28, o 17º Fórum Internacional de Administração. O encontro será no Hangar Centro de Convenções e Feiras, em Belém. O evento é considerado o mais importante do setor e já foi realizado em países como Estados Unidos, Portugal e Canadá. Pela primeira vez, terá como sede um Estado da Amazônia. Neste ano, os profissionais da área vão debater o tema “A Ciência da Administração sob a égide da ética, sustentabilidade e governança”.

Em Poucas Linhas

► Os servidores da Universidade Federal do Pará (UFPA) receberão, nesta quinta-feira, 22, a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A programação começará às 9h e haverá missa no hall da Reitoria. A imagem peregrina visita a UFPA desde 2010. A celebração é organizada por servidores e ex-servidores que se responsabilizam pelos custos do evento. E, no próximo dia 27, a imagem peregrina será levada ao prédio que abriga a sede da Federação da Agricultura do Estado do Pará. O evento está marcado para as 18h com a presença do arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira.

► O Tribunal de Contas do Estado do Pará concluiu a implementação do chamado eSocial. Isso significa que o órgão enviou, para o governo federal, todas as informações trabalhistas, incluindo previdenciárias e tributárias relacionadas aos servidores da Corte de Contas. A missão foi concluída antes do prazo estabelecido para as instituições públicas do País.

► Por apenas um ponto de diferença em relação ao “Boto Cor de Rosa”, o “Boto Tucuxi” conquistou o título de campeão da edição deste ano do “Festival dos Botos”. O festival faz parte da programação do Çairé, realizado na Vila de Alter do Chão, distrito do município de Santarém. Foi o décimo primeiro título do “Boto Tucuxi” em 22 anos de festival.

► O fundador e diretor-presidente da Assessoria de Seguros de Pessoas do Brasil (Aspeb) receberá, nesta quinta-feira, 22, o prêmio de “Empresário do Ano 2021”. A premiação é concedida pela Associação Comercial do Pará.