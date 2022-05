'Nós vamos garantir a democracia no Brasil com eleições limpas', afirma Alexandre de Moraes

Água potável

O Governo do Pará assinará hoje, em Soure, no Marajó, a ordem de serviço para a implementação do programa “Água para Todos”.

Novos santos

O Papa Francisco canonizou, ontem, em uma missa com 50 mil pessoas, dez santos, incluindo um padre holandês morto por nazistas.

Alexandre de Moraes (J. Bosco)

"Nós vamos garantir a democracia no Brasil com eleições limpas”

ALEXANDRE DE MORAES, ministro do Supremo Tribunal Federal, que será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2022. Ele afirmou, em evento de magistrados em Salvador (BA), que o candidato que vencer a disputa para presidente da República nas urnas eletrônicas será diplomado pela Justiça no dia 19 de dezembro.

ALTAMIRA

SEGURANÇA



Após o atentado a tiros ocorrido na noite de sábado, em Altamira, no sudoeste do Pará, o governador Helder Barbalho embarcou nas primeiras horas de ontem para a cidade, levando com ele a cúpula da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup). Além do titular do órgão, delegado federal Ualame Machado, acompanharam o governador integrantes do Núcleo de Inteligência da Segup, sistema penitenciário e os chefes da Divisão de Homicídios.



REUNIÃO



A comitiva governamental se reuniu com o Ministério Público e o Poder Judiciário no município para unir esforços e avançar rapidamente nas investigações da ocorrência registrada por volta das 22h30 do sábado, quando dois atiradores dispararam contra dez pessoas que ocupavam as mesas de uma loja de conveniência localizada na rua Magalhães Barata, bairro de São Francisco.



VIOLÊNCIA



As vítimas não tiveram nenhuma chance de defesa, com três pessoas mortas no local, e uma a caminho do atendimento médico. Os demais atingidos pelos tiros foram encaminhados em estado grave para o Hospital Regional Público da Transamazônica. Embora o caso tenha sido reportado como tiroteio, especialista ouvido pela coluna afirma que o termo é mais apropriado para as situações em que ocorrem trocas de tiros, o que não foi o caso de Altamira, que tem as características convencionadas, inclusive por instituições de segurança pública, de chacina, denominação aos eventos violentos onde, pelo menos, mais de três pessoas são mortas numa mesma ação.



NÚMEROS



Para a cúpula de segurança do Pará, os últimos eventos ocorridos em Altamira destoam dos três primeiros meses do ano.



REGISTROS



No período de janeiro a março, foram registrados a média de menos de três mortes na cidade, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), apontando que nos últimos três anos Altamira já esteve entre os municípios do Estado que passaram mais de 40 dias sem registrar crimes violentos.

PEDIDO

CONDENAÇÃO

A Justiça Federal recebeu o pedido de condenação do dono de uma carvoaria em Dom Eliseu, Ronildo de Freitas Costa, que em agosto de 2020 foi flagrado pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) do Ministério do Trabalho e Previdência com dez trabalhadores submetidos a condições semelhantes às de escravos.

AUDIÊNCIA

ANTIMANICOMIAL



Está marcada para hoje a audiência pública para discutir o edital das obras que devem tornar a avenida Romulo Maiorana também um espaço de lazer e convivência. A audiência será às 17h, no auditório do Instituto Federal do Pará. Mas o anúncio da iniciativa pela Prefeitura de Belém despertou a luta de um grupo de defensores da saúde mental, que está captando assinaturas para que seja incluído neste projeto um espaço que possa fortalecer a luta antimanicomial, com equipamentos temáticos, a exemplo de projetos reconhecidos nacionalmente, como o “Colchas de Retalhos”, da médica psiquiatra Nise da Silveira, e do “Quarteirão da Liberdade”, idealizado pelo psicólogo Marcus Vinicius Matraga.



QUARTEIRÃO



No caso da avenida Romulo Maiorana, as razões, segundo o grupo, são a forte ligação da área e seu entorno com as questões da saúde mental. Nas imediações da via há uma ampla rede de serviços, em particular o Centro de Atenção Psicossocial Renascer, a Casa Mental da Criança e ainda, muito próximo, o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, referência em atendimento psiquiátrico. Além disso, documentos antigos apontam que a área entre a travessa Perebebuí e a avenida Doutor Freitas foi território do antigo Manicômio Juliano Moreira. No local estão hoje o campus de saúde da Universidade do Estado do Pará e a subestação da Cosanpa. O grupo argumenta que o pedido não tem a intenção de reforçar a segregação, mas de destinar o espaço para os envolvidos com a saúde mental, a fim de agregar os demais segmentos sociais e fortalecer a luta antimanicomial.

Em Poucas Linhas

► A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) elaborou um documento de propostas das universidades federais brasileiras aos candidatos à presidência da República. O primeiro a receber o texto foi Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia 11, na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Do Pará, participaram do encontro os reitores da Universidade Federal do Pará, Emmanuel Zagury Tourinho, e da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Francisco Ribeiro da Costa. Na reunião, o reitor da UFPA foi incumbido de apresentar as propostas para as áreas de ciência e tecnologia. Emmanuel Tourinho destacou a demanda por recomposição dos orçamentos para o financiamento da pesquisa e a necessidade de projetos para a Amazônia.



► O Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota vai ser reformado. Estão reservados R$ 500 mil no orçamento municipal de Belém para a obra. O imóvel, situado na rua Aristides Lobo, foi inaugurado em 2006, e serve diariamente 1,2 mil refeições no horário do almoço, de segunda a sexta-feira, ao preço de R$ 2, valor subsidiado pela Prefeitura de Belém.



► O Ministério Público Federal pediu que a Justiça Federal encaminhe para julgamento, por tribunal do júri, a ação penal em que dois policiais rodoviários federais são acusados de tentativa de homicídio contra quatro pessoas no Natal de 2016. Os tiros ocorreram contra o veículo em que estavam as vítimas, entre os quilômetros 14 e 16 da BR-316. Cada um dos dois policiais efetuou, pelo menos, quatro disparos contra o veículo, provocando lesões e risco concreto de morte, aponta o MPF.