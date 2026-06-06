"Não vejo sentido em nos reunirmos”, afirma Vladimir Putin, presidente russo Veja os destaques da coluna Repórter 70 deste sábado (6) Repórter 70 06.06.26 9h25 "Não vejo sentido em nos reunirmos” Vladimir Putin, presidente russo, recusando a proposta de Volodimir Zelenski, que sugeriu um encontro entre os dois líderes. Putin ainda criticou a carta enviada por Zelenski: “Esta carta contém algumas observações bastante grosseiras. Seria uma forma de criar as condições para um encontro presencial ou uma forma de evitar esse encontro? Creio que foi a segunda opção”. Tragédia Um caminhão quebrou em uma área remota no deserto do Saara e todos os 49 ocupantes morreram de sede. Seleções em campo Seleção feminina de futebol fará amistoso hoje, contra os EUA. quase no mesmo horário que a masculina joga contra o Egito. COMBUSTÍVEL GARANTIA O governo do Pará sancionou lei que autoriza a adesão do Estado ao Regime Emergencial de Abastecimento Interno de Combustíveis. Já publicada no Diário Oficial do Estado, a medida foi desenhada para garantir o abastecimento de combustíveis diante dos impactos provocados pela instabilidade do mercado internacional de petróleo. A nova legislação permite que o Estado participe da cooperação federativa instituída pelo governo federal, contribuindo para a política de subvenção econômica destinada ao óleo diesel rodoviário. A intenção é reduzir os efeitos da alta dos combustíveis sobre o transporte, a atividade econômica e a circulação de mercadorias, assegurando estabilidade no abastecimento em todo o território paraense. Com a adesão ao regime, o Pará passa a integrar o conjunto de Estados aptos a receber os mecanismos de apoio previstos pela política emergencial, que incluem medidas de monitoramento do mercado e incentivos voltados à manutenção da oferta de combustíveis. CARRETAS SAÚDE O deputado federal Celso Sabino (PDT) viabilizou a destinação de duas Carretas da Saúde para o Pará, beneficiando neste mês de junho os municípios de Marituba e Aurora do Pará. As unidades móveis funcionam como ambulatórios itinerantes equipados para realizar consultas, exames e procedimentos de diagnóstico, ampliando o acesso da população aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e contribuindo para a redução das filas de espera. Uma das carretas será destinada à saúde da mulher, oferecendo exames preventivos e atendimento especializado, enquanto a outra contará com estrutura para exames de imagem. A iniciativa busca levar assistência médica de qualidade para mais perto da população, especialmente em regiões com maior demanda por serviços especializados, fortalecendo a rede pública de saúde e garantindo atendimento mais ágil aos pacientes que esperam por especialidades médicas. ELEIÇÕES DIVERSIDADE O Ministério Público Eleitoral produziu e está divulgando roteiro com orientações a procuradores e promotores eleitorais com alerta sobre irregularidades no uso de verbas destinadas às cotas de gênero, raça e etnia durante as eleições deste ano. A meta é fechar o cerco a partidos, coligações e federações que tentarem burlar a legislação. COTAS No Brasil, as legendas são obrigadas a reservar pelo menos 30% das candidaturas para mulheres, além de destinar a elas o mesmo percentual mínimo dos recursos públicos de campanha. O tempo de propaganda também deve ser distribuído de forma proporcional entre candidatos negros (no piso de 30%) e indígenas (proporcional a quantidade de candidatos), nesse último caso, a partir do pleito deste ano. JAZIDA INVESTIMENTO A governadora do Pará, Hana Ghassan, assinou nesta quinta-feira (4), em Capanema, no Nordeste do Estado, um convênio entre a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e a prefeitura para garantir recursos destinados à segunda e última etapa das obras do Parque Jazida. O investimento superior a R$ 23 milhões viabilizará a conclusão do espaço, que beneficiará mais de 75 mil pessoas com infraestrutura voltada ao lazer, cultura, esporte, turismo e convivência social. OBRAS A nova etapa contempla a implantação de edificações e equipamentos públicos de uso coletivo, incluindo auditório para eventos culturais e institucionais, museu, restaurantes, quiosques, quadra poliesportiva, banheiros, paisagismo, iluminação pública, calçadas e sistemas de abastecimento de água, esgoto e drenagem. RELIGIÃO INTOLERÂNCIA A proprietária do Espetinho do Malandro, no bairro do Reduto, usou as redes sociais para denunciar que vem sendo alvo de intolerância religiosa por parte de vizinhos. Após pintar no estabelecimento a imagem de uma entidade ligada à religião de matriz africana, a empresária recebeu telefonema da corretora que havia alugado o imóvel com orientações para refazer a pintura cobrindo a imagem. Esculturas que representam orixás e entidades também foram quebradas. O caso gerou comoção e deve ser investigado pela polícia. EM POUCAS LINHAS - Artistas, pesquisadores, educadores, estudantes e trabalhadores da cultura marcaram para amanhã, às 11h, um ato em frente ao Museu de Arte de Belém, na praça Dom Pedro II, na Cidade Velha. O objetivo é chamar atenção para o que consideram situação crítica enfrentada pela instituição. Entre os problemas apontados estão a deterioração do prédio, a perda de acervos e o enfraquecimento de instituições. - Até este domingo (7) a Comunidade Católica Chama de Amor, em São Bento do Una (PE), receberá a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. É a décima vez que a comunidade acolhe a Imagem Peregrina, o que faz do Círio Chama de Amor uma das mais importantes expressões da devoção nazarena fora da Amazônia. - O governo do Pará anunciou que foi concluída a fase de transição do novo modelo de saneamento básico que agora passa à concessionária Águas do Pará em 119 municípios paraenses. - A Universidade do Estado do Pará (Uepa) está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática. Serão ofertadas 30 vagas para a turma de 2027 do Mestrado Profissional em Ensino de Matemática, em Belém. Podem participar professores que ensinam matemática na educação básica, pedagogos dos anos iniciais do ensino fundamental e graduados da área. As inscrições podem ser feitas até 30 de agosto, exclusivamente pelo Sistema de Gestão de Processos Seletivos da Uepa. - O município de Bujaru, no nordeste paraense, receberá nos dias 8 e 9 de junho o programa Semas Itinerante, iniciativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) criada para facilitar o acesso da população a serviços ambientais. - A programação será realizada das 9h às 17h, no Ginásio Raimundo Cergio. O público-alvo são produtores rurais, agricultores familiares e empreendedores que precisam de regularização ambiental. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave repórter 70 coluna repórter 70 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Repórter 70 . Desculpe pela interrupção. 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