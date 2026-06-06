"Não vejo sentido em nos reunirmos”, afirma Vladimir Putin, presidente russo

"Não vejo sentido em nos reunirmos”

Vladimir Putin, presidente russo, recusando a proposta de Volodimir Zelenski, que sugeriu um encontro entre os dois líderes. Putin ainda criticou a carta enviada por Zelenski: “Esta carta contém algumas observações bastante grosseiras. Seria uma forma de criar as condições para um encontro presencial ou uma forma de evitar esse encontro? Creio que foi a segunda opção”.

Tragédia

Um caminhão quebrou em uma área remota no deserto do Saara e todos os 49 ocupantes morreram de sede.

Seleções em campo

Seleção feminina de futebol fará amistoso hoje, contra os EUA. quase no mesmo horário que a masculina joga contra o Egito.

COMBUSTÍVEL

GARANTIA

O governo do Pará sancionou lei que autoriza a adesão do Estado ao Regime Emergencial de Abastecimento Interno de Combustíveis. Já publicada no Diário Oficial do Estado, a medida foi desenhada para garantir o abastecimento de combustíveis diante dos impactos provocados pela instabilidade do mercado internacional de petróleo. A nova legislação permite que o Estado participe da cooperação federativa instituída pelo governo federal, contribuindo para a política de subvenção econômica destinada ao óleo diesel rodoviário. A intenção é reduzir os efeitos da alta dos combustíveis sobre o transporte, a atividade econômica e a circulação de mercadorias, assegurando estabilidade no abastecimento em todo o território paraense. Com a adesão ao regime, o Pará passa a integrar o conjunto de Estados aptos a receber os mecanismos de apoio previstos pela política emergencial, que incluem medidas de monitoramento do mercado e incentivos voltados à manutenção da oferta de combustíveis.

CARRETAS

SAÚDE

O deputado federal Celso Sabino (PDT) viabilizou a destinação de duas Carretas da Saúde para o Pará, beneficiando neste mês de junho os municípios de Marituba e Aurora do Pará. As unidades móveis funcionam como ambulatórios itinerantes equipados para realizar consultas, exames e procedimentos de diagnóstico, ampliando o acesso da população aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e contribuindo para a redução das filas de espera. Uma das carretas será destinada à saúde da mulher, oferecendo exames preventivos e atendimento especializado, enquanto a outra contará com estrutura para exames de imagem. A iniciativa busca levar assistência médica de qualidade para mais perto da população, especialmente em regiões com maior demanda por serviços especializados, fortalecendo a rede pública de saúde e garantindo atendimento mais ágil aos pacientes que esperam por especialidades médicas.

ELEIÇÕES

DIVERSIDADE

O Ministério Público Eleitoral produziu e está divulgando roteiro com orientações a procuradores e promotores eleitorais com alerta sobre irregularidades no uso de verbas destinadas às cotas de gênero, raça e etnia durante as eleições deste ano. A meta é fechar o cerco a partidos, coligações e federações que tentarem burlar a legislação.

COTAS

No Brasil, as legendas são obrigadas a reservar pelo menos 30% das candidaturas para mulheres, além de destinar a elas o mesmo percentual mínimo dos recursos públicos de campanha. O tempo de propaganda também deve ser distribuído de forma proporcional entre candidatos negros (no piso de 30%) e indígenas (proporcional a quantidade de candidatos), nesse último caso, a partir do pleito deste ano.

JAZIDA

INVESTIMENTO

A governadora do Pará, Hana Ghassan, assinou nesta quinta-feira (4), em Capanema, no Nordeste do Estado, um convênio entre a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e a prefeitura para garantir recursos destinados à segunda e última etapa das obras do Parque Jazida. O investimento superior a R$ 23 milhões viabilizará a conclusão do espaço, que beneficiará mais de 75 mil pessoas com infraestrutura voltada ao lazer, cultura, esporte, turismo e convivência social.

OBRAS

A nova etapa contempla a implantação de edificações e equipamentos públicos de uso coletivo, incluindo auditório para eventos culturais e institucionais, museu, restaurantes, quiosques, quadra poliesportiva, banheiros, paisagismo, iluminação pública, calçadas e sistemas de abastecimento de água, esgoto e drenagem.

RELIGIÃO

INTOLERÂNCIA

A proprietária do Espetinho do Malandro, no bairro do Reduto, usou as redes sociais para denunciar que vem sendo alvo de intolerância religiosa por parte de vizinhos. Após pintar no estabelecimento a imagem de uma entidade ligada à religião de matriz africana, a empresária recebeu telefonema da corretora que havia alugado o imóvel com orientações para refazer a pintura cobrindo a imagem. Esculturas que representam orixás e entidades também foram quebradas. O caso gerou comoção e deve ser investigado pela polícia.

EM POUCAS LINHAS

- Artistas, pesquisadores, educadores, estudantes e trabalhadores da cultura marcaram para amanhã, às 11h, um ato em frente ao Museu de Arte de Belém, na praça Dom Pedro II, na Cidade Velha. O objetivo é chamar atenção para o que consideram situação crítica enfrentada pela instituição. Entre os problemas apontados estão a deterioração do prédio, a perda de acervos e o enfraquecimento de instituições.

- Até este domingo (7) a Comunidade Católica Chama de Amor, em São Bento do Una (PE), receberá a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. É a décima vez que a comunidade acolhe a Imagem Peregrina, o que faz do Círio Chama de Amor uma das mais importantes expressões da devoção nazarena fora da Amazônia.

- O governo do Pará anunciou que foi concluída a fase de transição do novo modelo de saneamento básico que agora passa à concessionária Águas do Pará em 119 municípios paraenses.

- A Universidade do Estado do Pará (Uepa) está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática. Serão ofertadas 30 vagas para a turma de 2027 do Mestrado Profissional em Ensino de Matemática, em Belém. Podem participar professores que ensinam matemática na educação básica, pedagogos dos anos iniciais do ensino fundamental e graduados da área. As inscrições podem ser feitas até 30 de agosto, exclusivamente pelo Sistema de Gestão de Processos Seletivos da Uepa.

- O município de Bujaru, no nordeste paraense, receberá nos dias 8 e 9 de junho o programa Semas Itinerante, iniciativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) criada para facilitar o acesso da população a serviços ambientais.

- A programação será realizada das 9h às 17h, no Ginásio Raimundo Cergio. O público-alvo são produtores rurais, agricultores familiares e empreendedores que precisam de regularização ambiental.