'Não quero usar a expressão guerra civil, mas temo muito', diz Celso Amorim sobre crise na Venezuela

Transporte

Uso de carro por app tem custo diário de R$ 26, indica pesquisa da CNT. Motorista com veículo próprio gasta cerca de R$ 30.



Valores a receber

Brasileiros ainda têm R$ 8,51 bilhões disponíveis para saque em bancos, consórcio e outras instituições financeiras, segundo o BC.

"Eu não quero usar a expressão guerra civil, mas temo muito.”

Celso Amorim, chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, disse ontem que a crise política na Venezuela pode levar a um desfecho de “conflito muito grave” entre partidários de Nicolás Maduro e da oposição.



>CEMITÉRIOS

VISITAS



Aproximadamente 14 mil pessoas devem passar pelo cemitério de Santa Izabel, no bairro do Guamá, e cemitério de São Jorge, na Marambaia, neste Dia dos Pais. A expectativa é de que nove mil pessoas passem pelo cemitério de Santa Izabel e cinco mil pelo cemitério de São Jorge, de acordo com as estimativas da Secretaria Municipal de Urbanismo, que administra esses locais. O Departamento de Administração de Necrópoles está fazendo uma operação de limpeza e organização para receber os visitantes a partir desta sexta-feira (9) até domingo (11).



ORIENTAÇÕES



A prefeitura orienta os visitantes para que cheguem cedo para fazer suas homenagens e alerta para o cuidado de não acender muitas velas nos túmulos, para evitar que o fogo fique muito alto e se espalhe pelas folhas das árvores que caem com frequência nesse período. O serviço de localização será disponibilizado até sexta-feira. Uma força-tarefa, formada pela Guarda Municipal de Belém, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, Secretaria Municipal de Economia, Conselho Tutelar e Corpo de Bombeiros vai ocorrer nos cemitérios, no sábado e no domingo, das 7h às 17h. A Guarda Municipal empregará 40 agentes para fazer o patrulhamento interno e no entorno dos cemitérios.



>APA

REGULARIZAÇÃO



O governo do Pará está realizando mutirão de atendimentos para regularização ambiental e fundiária para agricultores que moram na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, localizada nas regiões dos municípios de São Félix do Xingu e Altamira. A ação, que seguirá até 13 de agosto, na Vila Central da APA, faz parte da implantação da Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu (URTX), iniciativa que integra as ações do Plano de Recuperação da Vegetação Nativa, que foi lançado durante a COP 28, em Dubai, realizada em 2023.



CARBONO



A concessão prevê até 40 anos para execução do projeto de restauração e a previsão é de que quatro milhões de toneladas de carbono sejam capturadas - o equivalente a 13 milhões de viagens de carro entre São Paulo e Belém. O governo do Pará estima ainda que a Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu vai gerar 2 mil novos postos de trabalho formais na região.



>MEMORIAL

REABERTURA



Depois de passar por reforma, o Memorial dos Povos, um dos principais espaços culturais mantidos pela prefeitura de Belém, volta a funcionar nesta sexta-feira (9). A entrega das obras será feita às 18h, com a reabertura do anfiteatro. Haverá uma feira criativa de produtos e alimentos e programação cultural.



COMPLEXO



Inaugurado em 2003, o Memorial dos Povos é um complexo cultural que reúne o Palacete Bolonha, o Museu Casa Francisco Bolonha, a sala Vicente Salles, as casas Dira Paes e Lira Maia, o cinema Acyr Castro e o anfiteatro Maestro Celso Michiles Barreto, onde são realizadas atividades nas áreas de gastronomia, cinema, artes plásticas, música, teatro e dança.



>ALIMENTOS

JABUTI



O livro da Embrapa “Brasil em 50 alimentos” ganhou o Prêmio Jabuti Acadêmico. Nessa primeira edição do prêmio, destinada ao reconhecimento das áreas científicas, técnicas e profissionais, como uma faceta a mais do tradicional prêmio literário, o Pará e a Amazônia estão representados em cinco capítulos, assinados por cientistas e jornalistas da Embrapa Amazônia Oriental, com sede em Belém.



DESTAQUE



Os artigos destacam culturas prioritárias, sociais e economicamente da região, como o açaí, cacau, castanha-do-pará ou castanha-do-brasil, cupuaçu e a pimenta-do-reino. O livro “Brasil em 50 alimentos” foi lançado pela Embrapa em 2023, como uma das ações dos 50 anos da Embrapa no Brasil. A publicação traz os avanços da ciência, história e curiosidades de alimentos que integram a rica diversidade da agricultura nacional nos preceitos da sustentabilidade. A publicação pode ser acessada gratuitamente no site do órgão.

Em Poucas Linhas

- A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) recebeu, nesta semana, executivos da Companhia Gás do Pará e da New Fortress Energy (NFE), distribuidora e comercializadora de gás natural, em Barcarena. O encontro ocorreu para discutir os próximos passos da operação no mercado paraense.



- Barcarena é o município em que está sediado o primeiro terminal de gás natural liquefeito da região Norte, em funcionamento desde fevereiro. A New Fortress está implantando duas termelétricas a gás natural, e assim o parque gerador de Barcarena vai contar com 2.2 GW de potência instalada.



- Será na sexta (9), e não na quinta, como informado neste espaço, na edição de ontem, o Seminário Interno de Revisão do Plano Diretor de Belém (PDM) com os servidores municipais.



- Será realizada hoje, na sala Multiuso da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), reunião entre representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, Defesa das pessoas com Deficiência, da Mulher, da Juventude, da Pessoa Idosa e Minorias da Alepa e Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEIRDH) para discutir possíveis ações articuladas entre as instituições e o fortalecimento do programa Cidadania Marajó.



- Estarão presentes, além do presidente da CDH-Alepa, o deputado Bordalo, representantes do MDH e o secretário Jarbas Vasconcelos, da SEIRDH.



- Belém do Pará vai sediar, a partir de amanhã, com a presença de representantes de 25 Academias Estaduais de Letras e mais o vice-presidente da Academia Brasileira de Letras, o II Congresso Nacional das entidades que congregam a intelectualidade brasileira. O tema do encontro será “Ecologia, Natureza e Meio Ambiente”, com foco na COP 30.



- A sessão de abertura será realizada às 9h, na Assembleia Legislativa do Estado, com o lançamento da Antologia das Academias Brasileiras sobre o Meio Ambiente.