'Não podemos achar que é vergonhoso sermos o maior produtor de soja do mundo', diz Rodrigo Pacheco

PIS/Pasep

Mais de 720 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial. Benefício ficará disponível até 27 de dezembro.



Valores a receber

Os brasileiros ainda podem resgatar R$ 30,4 milhões esquecidos em bancos e instituições financeiras desde janeiro de 2022.

Rodrigo Pacheco (J. Bosco)

"Não podemos achar que é vergonhoso sermos o maior produtor de soja do mundo, de celulose, açúcar, gado, petróleo.”

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, que ontem defendeu o agronegócio brasileiro. A declaração foi dada na reunião com o presidente Lula e autoridades dos Três Poderes da República sobre a situação climática no País.



>RECONHECIMENTO

POLÊMICA



Sobre nota publicada ontem, neste espaço, a respeito da aprovação, pelo Congresso Nacional, da Lei 14.972, reconhecendo o Círio de Nazaré de São Luís (MA) como manifestação da cultura nacional, o jornalista Walbert Monteiro afirma não ver problema com o fato de a procissão maranhense receber o reconhecimento como manifestação cultural. Monteiro coordenou o Círio entre 1989 e 1990 e conta que o primeiro Círio na capital do estado vizinho foi realizado dentro do projeto comemorativo do Círio 200, em 1992, sob coordenação do engenheiro João Carlos Oliveira. O objetivo era a interiorização das romarias marianas e também levar a manifestação para outras capitais brasileiras. “Ademais, o nosso é Patrimônio Cultural, do Brasil e da Humanidade”. A posição do jornalista é contrária à fala de políticos paraenses que, em conversa com a coluna, reclamaram do projeto de lei, alegando que ele transforma o Círio “em um produto replicável”.



>INOVAÇÃO

VALE



A Companhia Vale foi a campeã de um torneio de inovação promovido pela SAP, empresa alemã de tecnologia e referência em desenvolvimento de softwares. As empresas tiveram o desafio de criar um protótipo de soluções baseadas em inteligência artificial generativa que resolvesse desafios específicos de seus negócios. IA generativa é uma tecnologia que cria novos conteúdos, como textos, imagens e vídeos, a partir de uma base, mas que também pode ser usada para analisar dados históricos e aprimorar a manutenção de máquinas, por exemplo. A solução apresentada pela Vale integra o controle de manutenções com a devolução automática de sobras de insumos. Os objetivos são evitar descartes desnecessários e promover a reutilização de materiais. A competição ocorreu em São Paulo e, agora, a mineradora brasileira se prepara para a etapa América do Sul do torneio, programada para 29 e 30 de outubro.



>MULHERES

SEGURANÇA



Criada há seis meses pela Polícia Civil do Pará para atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Virtual (Deam Virtual) já registrou 238 denúncias. O serviço, acessível 24 horas por dia, permite que mulheres em situação de vulnerabilidade denunciem abusos sem sair de casa. Além disso, o canal oferece a possibilidade de solicitar medidas protetivas de urgência e acesso a serviços como perícias e suporte psicológico.



NÚMEROS



Entre as ocorrências registradas, 162 incluíam pedidos de medidas protetivas. Desse total, 131 foram deferidos, representando 81% de concessão de proteção judicial. Além da Região Metropolitana de Belém, municípios como Parauapebas, Marabá, Santarém, Monte Alegre, Curuçá, Óbidos, Tucuruí, Redenção, Abaetetuba e São Félix do Xingu registraram solicitações de atendimento.



>MERENDA

REGIONAL



Famílias da ilha do Urubuquara, em Altamira, foram capacitadas pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará e vão começar a fornecer produtos rurais para a merenda escolar, em 2025. Entre os itens ofertados estão feijão da colônia e arroz agulhinha de sequeiro, além das demandas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Essas famílias estão entre os beneficiados pelo mutirão de emissão de Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. A ação substituiu as antigas declarações de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) pelos atuais CAFs, documentos-base para o acesso a qualquer política pública do setor agrícola e fundiário. A Emater também irá apresentar ao Banco da Amazônia (Basa), até o fim de outubro, projetos para 30 famílias, no valor individual de R$ 5 mil, com o objetivo de implantação de sistemas de irrigação por bombas-de-pressão.



>CÍRIO

PODA



Três árvores da espécie oitizeiro, que ficam na avenida Serzedelo Corrêa, no bairro de Nazaré, serão retiradas pela Prefeitura de Belém nesta semana. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informa que a operação será feita porque as árvores oferecem alto risco de acidentes. Elas serão substituídas por novas espécies. A Semma informou ainda que está trabalhando na manutenção das árvores que fazem parte do corredor do Círio, por meio de poda.

- O governo do Pará marcou para quinta-feira (26) o início do pagamento dos servidores estaduais referente ao mês de setembro. A liberação dos salários começará pelos inativos militares e pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e das pensões especiais da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, e será concluído no dia 30 de setembro, com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior.



- A Fundação Cultural do Pará suspendeu a programação de ontem e de hoje, alusiva ao aniversário do Teatro Experimental Waldemar Henrique, por conta do falecimento do dramaturgo paraense Paulo Faria. Paulo era produtor, ator, diretor e dramaturgo.



- Em nota, o governo do Pará se solidarizou com os familiares, amigos e admiradores do artista e informou que as novas datas para as apresentações serão divulgadas o mais breve possível.



- A Marinha inovou ao detalhar, ontem, as regras para as embarcações que vão participar do Círio Fluvial deste ano, que será realizado dia 12 de outubro, na Baía do Guajará, no percurso entre o trapiche de Icoaraci e a escadinha do cais do porto de Belém.



- Na parede do auditório onde houve a entrevista à imprensa, no Comando do 4º Distrito Naval, foi afixado um QR Code com informações detalhadas e fotos sobre o tema da coletiva, facilitando, assim, o trabalho dos jornalistas.



- Como parte das comemorações dos 77 anos, o Tribunal de Contas do Estado do Pará lança amanhã o I Prêmio de Jornalismo TCE-PA.



- O evento para a imprensa ocorrerá às 17h, no Auditório Ministro Elmiro Nogueira, no edifício-sede do tribunal, em Belém.



- O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu ontem deixar claro que a prática de sorteios de prêmios ou apostas relativas às eleições ou a candidatos é uma irregularidade, que pode caracterizar abuso de poder econômico e crime eleitoral.