“Não haverá enforcamentos hoje nem amanhã”, diz ministro das Relações Exteriores do Irã

Fies

Prazo para complementar inscrições postergadas começou ontem e segue até sexta-feira.

Tecnologia

USP desenvolve bateria funcional de nióbio de 3 volts. Ferramenta está em fase de testes industriais.

“Não haverá enforcamentos hoje nem amanhã”

Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã, afirmou ontem à emissora americana Fox News que a calma no país persa havia sido restabelecida.

CASA

PERIGO

O Instituto Fogo Cruzado divulgou mais uma balanço da violência na Região Metropolitana de Belém e os dados apontam que os crimes a mão armada estão invadindo cada vez mais o espaço doméstico em Belém e nas cidades do entorno. Durante o mês de dezembro de 2025, segundo o relatório, doze pessoas foram baleadas dentro de casa. Todas morreram. Com sete vítimas, Belém concentrou a maior parte dos registros. Os outros casos foram registrados em Ananindeua, Castanhal e Santa Izabel do Pará. A maioria das ocorrências dentro de residências está relacionada a ações e operações policiais, que somaram seis casos, seguidos por homicídios e tentativas de homicídio. No período, foi registrado um episódio ligado à briga e outro à tentativa de roubo.

BENEFÍCIOS

QUESTIONAMENTO

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) divulgou comunicado de apoio à iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) que, ontem, acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar dispositivos da Lei Complementar que tratam sobre a redução de incentivos fiscais às empresas. A ação da CNI tem o objetivo de suspender o trecho que restringe o reconhecimento da chamada condição onerosa apenas a investimentos com projetos aprovados pelo Executivo federal até 31 de dezembro de 2025. Para a Fiepa, a medida aprovada “compromete a segurança jurídica, e altera de forma abrupta as regras que embasaram decisões de investimento de médio e longo prazo”.

INCENTIVOS

O entendimento do setor industrial é de que “incentivos fiscais concedidos com prazo certo e condições previamente definidas integram o planejamento empresarial e não podem ser revistos retroativamente sem impacto direto sobre a confiança do investidor”.

EQUILÍBRIO

Segundo a Fiepa, o questionamento da CNI “contribui para restabelecer equilíbrio institucional, preservar a confiança do setor produtivo e garantir condições adequadas para a continuidade de investimentos, geração de empregos e desenvolvimento regional sustentável”.

SAMBA

SUBVENÇÃO

Publicado ontem pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Belém (Semcult), o edital para a subvenção do Carnaval prevê investimentos de R$ 1,919 milhão para 35 escolas de samba e blocos, distribuídos entre a capital e os distritos.

REAJUSTE

O valor, segundo o Município, é 6,3% maior que o liberado no ano passado, “garantindo fôlego às agremiações” e confirmando desfiles na Aldeia Cabana, além de Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci. O Grupo Especial, com oito escolas, concentra quase metade do montante (R$ 963 mil), seguido pelos dois grupos da capital e pelos grupos únicos dos distritos.

RIBEIRINHOS

PROTEÇÃO

O Pará ganhou uma lei que institui a Política Estadual de Valorização da Cultura Ribeirinha e Paraense. Publicada no Diário Oficial do Estado de ontem, a nova legislação reconhece, de forma inédita, as expressões culturais ribeirinhas como parte essencial da identidade histórica, social e cultural do Pará e também prevê ações de salvaguarda do patrimônio material e imaterial, apoio a iniciativas culturais, valorização da economia criativa e fortalecimento da participação das comunidades ribeirinhas na formulação e execução das políticas públicas culturais.

AVANÇO

Autor do projeto que deu origem à lei, o deputado estadual Carlos Bordalo (PT) afirma que a aprovação “representa um avanço na construção de políticas públicas voltadas aos povos tradicionais e à preservação da identidade paraense”.

CÓDIGO

CONTESTAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp) vai ingressar com uma ação judicial contra a portaria da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) que instituiu o Código de Conduta e Ética dos Servidores Públicos. Entre os pontos contestados está trecho que orienta que servidores preservem a imagem e a credibilidade da administração pública, evitando manifestações - inclusive nas redes sociais e no uso da internet - que possam “comprometer a honra, a imagem ou a reputação” da instituição ou de seus agentes.

Em Poucas Linhas

- A 2ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), realizada ontem, marcou a despedida do desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, em razão de sua aposentadoria. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente, desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

- Houve exibição de vídeo institucional e homenagens, com entrega de placa pela desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que passará a ser a decana do Tribunal.

- O governo federal está apelando a mensagens enviadas via Whatsapp para alertar sobre a campanha de vacinação contra a gripe em Belém. Os alvos são especialmente idosos, gestantes ou responsáveis por crianças menores de 6 anos.

- Em todo o Pará, os índices de adesão à campanha de vacinação contra a gripe estão muito abaixo da meta. Até o início desta semana apenas 20,48% das crianças, gestantes e idosos, considerados mais vulneráveis, haviam sido imunizados.

- A meta do Ministério da Saúde é vacinar 1.756.292 pessoas desses grupos no Pará.

- A estudante paraense Paula Araújo, de 16 anos, aluna da Escola Sesi Belém, foi aprovada em uma concorrida seleção e representará o Pará na delegação brasileira no Harvard Model United Nations (HMUN), um dos maiores e mais prestigiados eventos de simulação da Organização das Nações Unidas (ONU) para estudantes do ensino médio.

- A imersão ocorrerá este mês em Massachusetts, nos Estados Unidos, no campus da Harvard University.

- O Centro Cultural Banco da Amazônia estará fechado para manutenção nesta sexta-feira (16). A visitação será retomada no sábado (17).

- Entre as exposições em cartaz está “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak”, mostra idealizada pelo Instituto Tomie Ohtake, de São Paulo.