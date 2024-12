R70: 'Não há chance de os Brics substituírem o dólar americano no comércio internacional', diz Trump

Vinho

A produção mundial da bebida pode cair neste ano ao nível mais baixo desde 1961, devido a condições climáticas adversas.

HIV

De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre 2011 e 2021, o número de idosos que testaram positivo para o vírus quadruplicou.

Donald Trump (J. Bosco)

"Não há chance de os Brics substituírem o dólar americano no comércio internacional – e qualquer país que tente deve dar adeus à América.”

Donald Trump, presidente eleito dos EUA, usou a própria rede social para alertar que se o bloco insistir em criar uma moeda própria para negócios internacionais, os produtos dos países integrantes serão taxados em até 100%.

ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

IMPOSTO DE RENDA

A proposta do governo federal de ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda, com o fim da cobrança para quem recebe até R$ 5 mil, é uma boa notícia para a classe média. Mas, conforme um tributarista ouvido pela coluna, o ganho poderia ser maior. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a renda média domiciliar mensal da classe média brasileira varia entre R$ 1.926 e R$ 8.303.

PODER DE COMPRA

A partir do ano que vem, caso o texto seja aprovado, quem ganha até R$ 5 mil estará livre do imposto. No entanto, se a faixa de isenção tributária fosse ampliada para cinco períodos mínimos (hoje equivalente a R$ 7.605), cerca de 70% da classe média seria beneficiada. A medida teria impacto significativo na economia do país, por aumentar o poder de compra e, consequentemente, estimular o consumo.

AEROPORTO

MOVIMENTAÇÃO

O Ministério do Turismo e a concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA), que administra o aeroporto de Belém, esperam números recordes até o fim do ano. A expectativa da pasta é de que o Aeroporto Internacional de Belém feche 2024 com um fluxo total de mais de 4 milhões de passageiros, um prenúncio da movimentação que Belém terá em 2025, ano da COP 30. Segundo a NOA, o terminal pode receber até 7,7 milhões de pessoas por ano.

ESCOLA DE TURISMO

Para receber bem os visitantes, o ministro Celso Sabino assegura que a pasta também vai ampliar as vagas na recém-inaugurada Escola Nacional de Turismo, que, ao abrir, na última sexta-feira (29), já tinha mais de 450 alunos inscritos. A procura faz sentido. Os empreendimentos voltados para o turismo cresceram 74% no Pará neste ano, e a expectativa é de que esse número mais que duplique no ano que vem.

TRANSIÇÃO

INFRAESTRUTURA

A equipe de transição da Prefeitura de Belém foi ouvida pela coluna na semana passada. Uma das informações do vice-prefeito eleito, Cássio Andrade (PSB), é de que, pelo lado sucessor, de Igor Normando (MDB), uma das grandes preocupações é em relação à infraestrutura da cidade. O diagnóstico, segundo ele, é de atraso de obras pela atual gestão, a exemplo das feiras. Segundo ele, algumas intervenções já duram dois anos, sendo que a previsão era de concluir os trabalhos em até seis meses.

INDÍGENAS

FINANCIAMENTOS

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, quer conhecer pessoalmente alguns territórios indígenas da Amazônia, e já prometeu que, na segunda quinzena de dezembro, vai visitar, junto com o senador Beto Faro (PT), uma aldeia indígena em Oriximiná, região oeste do Pará. O interesse de Mercadante foi despertado durante um encontro que reuniu 62 líderes indígenas de diferentes etnias do Pará, na semana passada, para uma conversa direta com o BNDES. Os indígenas reivindicam caminhos para acessar o Fundo Amazônia, e as lideranças saíram felizes com a sinalização de Mercadante.

VOOS

SANTARÉM

Devido à baixa visibilidade provocada pela fumaça de incêndios florestais no município de Santarém, no oeste do Pará, os pousos e decolagens no aeroporto da cidade precisaram ser suspensos temporariamente no último sábado (30).

INCÊNDIO

SÍTIO

O sítio do deputado federal pelo Pará Airton Faleiro (PT), localizado na estrada de Alter do Chão, no município de Santarém, pegou fogo na última sexta-feira (29), por volta das 19h. O incêndio começou pelos fundos do terreno e avançou em direção às plantações e às instalações de moradia. As chamas atingiram uma pequena parte da encanação que leva água para a casa e para o sistema de irrigação das plantas e do viveiro, além de uma pequena área de floresta densa.

CONTROLE

O incêndio foi contido por volta de 19h30 com o uso de aceiros, equipamentos da corporação e ferramentas caseiras. Antes de solicitar uma investigação para determinar se o incêndio foi criminoso, o deputado está concluindo um levantamento para verificar se houve algum acidente.

Em Poucas Linhas

► Um dos processos que deveriam ter sido apreciados na semana passada em sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) foi retirado da pauta e deve ser votado nesta segunda-feira (2), após o relator, juiz Marcus Alan Gomes, ter adiado a matéria. A ação envolve o ex-deputado federal Wladimir Costa, e trata de embargos de declaração ao habeas corpus do político, acusado de violência política.



► A Pará Negócios reuniu mais de 30 mil pessoas nos três dias de exposição, no Hangar, em Belém. No total, foram 300 expositores, R$ 20 milhões fechados em negócios e 10 mil pessoas capacitadas. Consolidada no calendário do mercado local, a Pará Negócios é a maior feira da região.



► A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, publicou um alerta em relação ao nível dos rios da cidade. Segundo boletim da Defesa Civil, a altura registrada em 30 de novembro foi de 61 centímetros. Na comparação com 2023, quando o menor nível observado foi de 71 centímetros, houve uma queda de 14%.



► Os primeiros passos da transição de gestão na Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-PA) começaram a ser dados. O novo presidente eleito, Sávio Barreto, visitou ao menos dois importantes órgãos do Judiciário na semana passada: Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) e Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). Sua vice na chapa é Brenda Araújo.



► Fez sucesso, neste fim de semana, um grande evento realizado pela Bis Entretenimento. O Fest Music teve mais uma edição marcante e reuniu 18 mil pessoas, que foram ao Estádio do Mangueirão, em Belém, neste sábado (30), para assistir aos shows de Gusttavo Lima, Marília Tavares, Pixote e Tarcísio do Acordeon, além dos DJs Celine e Victor Rock Doido. O evento contou com transmissão ao vivo pelo Grupo Liberal.



► Falando em show, a expectativa para receber o cantor Roberto Carlos, em evento marcado para o dia 30 de dezembro, no Mangueirão, é grande. Organizado pela Bis Entretenimento, em parceria com a Roma Eventos, o espetáculo deve mexer com a cidade neste mês.