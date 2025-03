"Não adianta o Trump ficar gritando de lá, eu aprendi a não ter medo de cara feia”, afirma Lula

Alta dos preços

Pesquisa indica que 35% dos brasileiros se preocupam com a inflação no País – alta de 12 pontos percentuais em um ano.

Próximo pontífice

A sucessão do Papa Francisco movimenta casas de apostas pelo mundo. O mercado de predição já atingiu quase R$ 6 milhões.

"Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia.”

Lula, presidente da República. A declaração se deu em meio às negociações entre Brasil e EUA sobre tarifas. Lula não citou o tarifaço, mas criticou abertamente a falta de diálogo.

DESEMBARGO

VAGA

O Conselho Superior do Ministério Público do Estado (CSMP) definiu ontem a lista sêxtupla com os nomes que concorrem à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em atendimento ao quinto constitucional. Os mais votados para a formação da lista foram: César Mattar Jr.; Mônica Rei Moreira Freire; Sandra Fernandes de Oliveira Gonçalves; José Edvaldo Pereira Sales, Frederico Antonio Lima de Oliveira e Daniela Souza Filho Moura. Os nomes serão enviados ao Tribunal de Justiça do Pará, que seleciona três a serem encaminhados ao governador do Pará, Helder Barbalho, a quem caberá a palavra final sobre quem ocupará a vaga.

OAB

E o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) se reúne hoje, a partir das 14h, para definir as regras para o processo seletivo à lista sêxtupla do quinto constitucional, já que a Ordem também terá direito a uma vaga. Durante a sessão, os conselheiros vão deliberar sobre a minuta que foi elaborada com base na audiência pública realizada com advogados, na última sexta-feira (7), na sede da entidade. Entre as definições está o método de votação da lista. O edital incluirá ainda o calendário que norteará todo o processo.

CONSULTA

LANÇAMENTO

Cinco comunidades de Abaetetuba fazem hoje, no auditório João Batista, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o lançamento de protocolos de suas consultas prévias, livres e informadas. Os protocolos devem ser seguidos pelo poder público antes da tomada de decisões que possam afetar os bens e direitos dessas comunidades. A iniciativa tem apoio da Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Mulher, Juventude, Pessoa Idosa e Minorias da Alepa, presidida pelo deputado estadual Carlos Bordalo, em parceria com a Cáritas Regional Norte 2, vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

COMUNIDADES

Durante o evento, as comunidades quilombolas Tauerá-Açu e Genipaúba, assim como as comunidades tradicionais Xingu, Igarapé São José e Igarapé Areia, integrantes do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Santo Afonso, farão a apresentação de seus protocolos.

CHEIAS

PREOCUPAÇÃO

Segundo dados da Defesa Civil, 67 famílias estão desabrigadas, 88 estão desalojadas e 13 permanecem ilhadas na região de influência dos rios Itacaiúnas e Tocantins, em Marabá. No início desta semana, os dois rios apresentaram redução leve em seus níveis. O Itacaiúnas está com 12,30 metros, enquanto o Tocantins registra 10 metros. Apesar disso, o clima na região segue sendo de preocupação, já que a previsão é de chuvas intensas nas próximas horas.

SEGURANÇA

DESTAQUE

Um projeto de aplicativo desenvolvido por policiais militares do Pará foi selecionado para concorrer na fase final do concurso “Hackathon – Tecnologias Disruptivas para Segurança Pública”, promovido pelo governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com foco na valorização e cuidado da saúde mental dos profissionais de segurança pública, o aplicativo Ajuda+ é voltado a avaliar, diagnosticar e atender agentes de segurança pública em todo o Brasil.

TECNOLOGIA

O “Hackathon” é uma maratona de desenvolvimento de sistemas com o intuito de construir soluções tecnológicas que apoiem as execuções de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da criminalidade ou à melhoria na qualidade de vida dos profissionais de segurança pública. O concurso distribui R$ 52,5 mil em prêmios. O projeto dos policiais paraenses conquistou a melhor pontuação entre todos os participantes da primeira fase. O evento terá continuidade entre os dias 17 e 20 deste mês, no Distrito Federal, quando serão conhecidos os vencedores.

FAMÍLIA

ACOLHIDA

A prefeitura de Belém certifica hoje uma nova turma de famílias habilitadas ao Serviço Família Acolhedora. O serviço prevê o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

EM POUCAS LINHAS

- O Pará é o Estado da região Norte com mais equipes na maior competição de robótica do Brasil: nove equipes, de um total de 272, são paraenses. Os 64 competidores do Estado vão disputar em quatro modalidades, desde miniaturas de carros de Fórmula 1 a robôs de 1,2 metro de altura e 56 quilos. Os vencedores dos torneios disputam dez vagas para o mundial, sediado em Houston (EUA). O torneio será realizado no 7º Festival Sesi de Educação, em Brasília (DF), com 2,2 mil estudantes de escolas públicas e particulares.

- A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) realizará, nos dias 14 e 15 de março, a segunda edição do projeto “Marajó 360°”.

- Entre os serviços oferecidos estão atendimento jurídico para divórcio consensual, pensão alimentícia, registro civil fora do prazo, reconhecimento de paternidade e retificação de documentos. Também serão emitidas segundas vias de documentos.

- O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) promoverá neste ano duas edições do tradicional Casamento Comunitário.

- Para a primeira edição, na cidade de Redenção, no dia 30 de maio, serão disponibilizadas 200 vagas.

- A segunda, em Belém, foi marcada para o Dia dos Namorados, 12 de junho. Serão ofertadas 100 vagas e as inscrições deverão ser realizadas exclusivamente on-line, no período de 17 a 26 de março, por meio do site oficial do Tribunal de Justiça do Pará.

- Já está disponível, no portal do servidor, o Comprovante de Rendimentos (Cédula C) dos servidores públicos estaduais ativos, referente ao ano-calendário de 2024.

- Servidores que foram exonerados, dispensados, distratados ou aposentados em 2024, mas que ainda receberam rendimentos durante o ano, devem entrar em contato com o setor de recursos humanos dos órgãos aos quais estavam vinculados.