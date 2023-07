"Não adianta fazer o 'Desenrola', e apresentar um programa eficiente com juros de 13,75%"

Comércio varejista

As vendas do setor caíram 1% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, informou nesta sexta-feira o IBGE.

Aspartame acende alerta

O adoçante artificial foi classificado como composto “possivelmente cancerígeno para seres humanos” por órgão vinculado à OMS.

Simone Tebet (J. Bosco)

"Não adianta fazer o ‘Desenrola’, aliviarmos a vida das pessoas e apresentar um programa eficiente sob todos os aspectos, com juros de 13,75%.”

Simone Tebet, ministra do Planejamento, ao criticar a taxa de juros do Brasil, atualmente em 13,75%.

ATERRO

RESPOSTA

Referente à matéria “Procurador alerta para risco de dano ambiental no aterro sanitário de Marituba”, publicada na edição de ontem de O Liberal, a empresa Guamá Tratamento de Resíduos, responsável pelo aterro, enviou nota à coluna afirmando que “nunca realizou qualquer emissão de efluente no Rio Guamá e realiza estudos em parceria com a Fadesp/UFPA para verificar a viabilidade de reincorporar ao ambiente águas que são tratadas pela empresa”.

MONITORAMENTO

Na nota, a empresa garante que “realiza monitoramentos periódicos da qualidade da água na região de Marituba” e informa que são coletadas amostras de onze poços de monitoramento para águas subterrâneas e oito pontos de monitoramento das águas superficiais, que são analisadas por laboratório referenciado internacionalmente. Todos os laudos são enviados à Semas. A Guamá esclarece ainda que o aterro sanitário recebe apenas resíduos domésticos, classe II, ou seja, não envolve substâncias como metais pesados ou tóxicos.

TRÂNSITO

MUDANÇA

O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) vai realizar uma mudança temporária no quilômetro cinco da rota, no sentido Belém-Marituba, a partir da próxima segunda-feira (17). A mudança é para execução do serviço de ligação da rede de drenagem que vai atravessar a rodovia, da pista do BRT Metropolitano à rua Celestino Rocha. Os veículos leves e pesados que trafegam pela BR-316 deverão pegar um desvio pelas duas faixas de concreto do canteiro central, próximo à base de apoio do Detran. A saída de volta para a BR-316 será na altura da antiga Arena Yamada. Sinaleiros irão orientar os condutores enquanto durarem os trabalhos, que devem seguir até 24 de julho.

TERAPIA

OZÔNIO

Projeto aprovado esta semana no Senado, se sancionado, deve provocar muitas alterações no campo das terapias de saúde. Trata-se da autorização para a prescrição da ozonioterapia como tratamento de saúde complementar em todo o país. O Projeto de Lei n° 1.438/2022, do senador Valdir Raupp (MDB/RO), foi aprovado por unanimidade, embora a prática, que aplica uma mistura dos gases oxigênio e ozônio por diversas vias de administração, ainda careça de comprovação reconhecida pela ciência.

ENTIDADE

Pesa a favor da decisão dos senadores o fato de que a terapia já tem uma entidade para congregar os profissionais – a Associação Brasileira de Ozonioterapia (Aboz) que, por sua vez, conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética (Anadem).

CLÍNICAS

Foi a Anadem que este ano enviou um ofício reforçando a todos os 81 senadores a importância da prática integrativa na odontologia, neurologia, oncologia, entre outras, e já usada em países como Itália, Alemanha e Portugal, além do próprio Brasil, com várias clínicas e profissionais espalhados pelo país fazendo prática terapêutica, inclusive no Estado do Pará, com pelo menos três clínicas atuando com a aplicação da ozonioterapia, uma forma alternativa de tratamento que garante aumentar a quantidade de oxigênio no corpo introduzindo o gás ozônio, o que traria diversos benefícios ao tratamento de várias doenças.

MOSTRA

INÉDITA

No dia 18 Belém recebe a mostra “Brecheret Modernista - A Imagem Indígena como Símbolo de Brasilidade”. A exposição reúne 30 esculturas e 20 desenhos originais de Victor Brecheret (1894-1955), um dos mais renomados expoentes do universo da escultura no país. A mostra poderá ser conferida no Museu do Estado do Pará (MEP) até 8 de outubro. A ação tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio local da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

COPA

LIBERAÇÃO

O governo federal decidiu, ontem, que dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina serão ponto facultativo para funcionários públicos. Os servidores poderão se ausentar durante a partida e até duas horas após o seu término.

EM POUCAS LINHAS

- O advogado paraense Evaldo Pinto, que já foi conselheiro estadual do Meio Ambiente, foi nomeado conselheiro nacional no Conselho de Meio Ambiente da Câmara Federal.

- Essa comissão traça as políticas públicas de direcionamento das políticas ambientais e de desenvolvimento sustentável para o Brasil.

- Não se sabe se por causa do turu, exibido na TV Globo pelo quadro “Avisa lá que eu vou”, do Fantástico, mas o fato é que os dois primeiros finais de semana nos municípios de Soure e Salvaterra, no arquipélago do Marajó, receberam um número de turistas nunca visto na ilha.

- A conta ainda é a olho nu, observada pela rede hoteleira e gastronômica, que tem expectativa de que o ritmo cresça nestes últimos finais de semana de julho.

- O Centro de Ensino Superior do Pará (Cesupa) acaba de ser aprovado pela Capes em nova pós-graduação de Direito, com a implantação, em breve, do curso de doutorado.

- Desenvolvido pelo professor doutor Jean Carlos Dias, o doutorado vai abordar as questões ambientais, culturais, econômicas e jurídicas.

- Diferentemente do que muita gente pensa quando vai à feira da Praça da República, em Belém, aos domingos, que o espaço inteiro é todo da praça, na verdade o espaço se divide em duas praças e duas feiras.

- A primeira, da Praça da República, tem 255 artesãos permissionários que fazem parte da Associação dos Artesãos e Expositores do Pará Amazônia (Artepam).

- A segunda - praça João Coelho -, em frente ao Theatro da Paz, tem 284 permissionários comercializando produtos industrializados, eletrônicos e serviços em geral.

- O fato é que os permissionários de ambas as feiras já apostam que no evento COP 30 a Praça da República, como é chamado todo o conjunto, será um dos polos de turismo e lazer de Belém para os mais de 50 mil visitantes e turistas estrangeiros esperados na capital em 2025.