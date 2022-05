'Mulheres negras são a base da pirâmide social', afirma a filósofa Djamila Ribeiro

Diploma de médico

A Universidade do Estado do Pará encerra as inscrições para o Processo de Revalidação do Diploma de Medicina nesta quinta-feira (5).

Alerta vermelho

“Maio vermelho” é o mês de prevenção ao câncer de boca e especialistas alertam para os cuidados com a saúde bucal.

Djamila Ribeiro (J.Bosco)

"Mulheres negras são a base da pirâmide social”

DJAMILA RIBEIRO, filósofa paulista, fenômeno de vendas de livros no Brasil, como “Quem Tem Medo do Feminismo Negro?”, que inaugura nesta semana o Instituto Feminismos Plurais, voltado para a educação, a formação cultural e a saúde de mulheres vulneráveis no país.

ÔNIBUS

PARADOS



Moradores da Região Metropolitana de Belém vão enfrentar hoje um dia de transtornos com a greve dos rodoviários, anunciada pela categoria no início da noite de ontem. A paralisação teve início à meia-noite. Motoristas e cobradores reivindicam reposição salarial de 15% e o mesmo percentual de aumento para o auxílio-alimentação. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Belém (Setransbel) ofereceu 4%. Diante do impasse, a categoria aprovou a greve que deve impactar o funcionamento do comércio hoje. Algumas escolas devem anunciar a suspensão das aulas.

INDÍGENAS

PESAR



A Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa) divulgou, ontem, nota de solidariedade e condolências às famílias de três caçadores, cujos corpos foram encontrados dentro da Terra Indígena Parakanã, no município de Novo Repartimento, sudeste do Pará. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal com o apoio da Polícia Militar do Pará.



TENSÃO



Na nota, a Fepipa também manifesta repúdio aos ataques aos povos indígenas, que vêm sendo alvos de discurso de ódio nas redes sociais. O fato de os corpos terem sido encontrados na terra indígena fez crescer a tensão na região. “A Fepipa reitera que as investigações ainda estão em curso e repudia comportamentos que incitem a violência contra o povo Awaeté Parakanã - que vive na região”, informa nota.

PECUÁRIA

EMPREGOS



O setor agropecuário gerou, no Pará, no primeiro trimestre deste ano, 1.134 novos postos de trabalho. Os dados foram divulgados ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) com base nos registros do governo federal.



SALDO



No período foram registradas 8.086 contratações contra 6.952 demissões, o que resultou no saldo positivo. Considerando apenas o mês de março, o Pará teve saldo positivo de 93 vagas.

COMBATE

PREMIAÇÃO



A ação do Ministério Público Federal (MPF) no combate ao desmatamento e ao garimpo ilegal na região do rio Tapajós e na defesa dos direitos do povo Munduruku está concorrendo ao 10° Prêmio República, da Associação Nacional dos Procuradores de República (ANPR).



VOTO POPULAR

A escolha final se dará pelo voto popular via internet. O MPF concorre pelas ações que resultaram no desbaratamento de um esquema para “esquentar” ouro extraído ilegalmente na região.

INICIATIVA

FAMÍLIAS



A Defensoria Pública do Pará inicia hoje o projeto “Eu Me Importo”. A iniciativa presta assistência a famílias extensas nas quais as relações de atenção se estendem para além da relação pai e filho, formadas por parentes próximos com os quais a criança convive e mantém vínculo de afetividade. De 2018 a 2021, 151 famílias atendidas nessa situação pelo núcleo foram consideradas aptas ao projeto.



REALIDADE



Na maioria dos casos, os pais são dependentes de álcool e substâncias ilícitas, vivem em situação de rua ou faleceram devido aos altos índices de criminalidade das áreas onde moravam. Desamparados, os filhos dessas pessoas encontraram em tios ou avós o acolhimento necessário para seguir a vida e construir futuros melhores.

CANAIS

PERSPECTIVAS



Durante o lançamento, ontem, dos estudos de viabilidade técnica do aprofundamento dos canais do Quiriri e Espadarte, técnicos da Universidade Federal do Estado do Pará (UFPA) adiantaram que os levantamentos iniciais apontam possibilidades de muitos ganhos na atual metragem dos canais, de 13,80 metros, e que podem chegar a uma profundidade de até 25 metros.



FERROVIA



A realização do projeto atenderá a nova demanda implantada pela Ferrovia do Pará, que deverá colocar o porto de Vila do Conde como um dos mais importantes do Brasil, por sua proximidade aos portos internacionais, o que reduzirá os custos logísticos para o Estado e o setor produtivo.

Em Poucas Linhas

➤ Pesquisa realizada pela Cuponation, plataforma de descontos online, revela que uma família média, com cinco pessoas, consome 16,97% do salário mínimo para comprar o pãozinho de todo dia.



➤ A cantora Fafá de Belém se apresenta no tradicional evento “Mamãe vai dançar”, em homenagem ao Dia das Mães, depois de dois anos sem a realização. Junto com ela estará todo o seu time da última edição do The Voice+, além das cantoras Liah Soares, Carol Ferreira, Bia Dourado e Banda Warilou. O show ocorre no sábado, 6 de maio, a partir das 20h, na sede campestre da Assembléia Paraense. O evento é para arrecadar fundos para a realização do Círio de Nazaré, além de colaborar com as obras sociais da Paróquia de Nazaré.

➤ Um acordo de cooperação técnica foi assinado ontem entre a Polícia Militar e a prefeitura de Ananindeua para a implantação do projeto de supervisão militar educacional na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pietro Gerosa.



➤ A Prefeitura Municipal de Belém realiza na quinta-feira, 5, audiência pública no bairro do Tapanã para apresentar a política de regularização fundiária do município.

➤ Empresas que criaram soluções positivas para o meio ambiente ou que proporcionaram geração de renda em comunidades vulneráveis, por exemplo, serão reconhecidas com o Prêmio Nacional Impactos Positivos. A iniciativa é uma espécie de “Oscar do bem” e será lançada nesta quarta-feira, 4, pela organização Capitalismo Consciente. O Ministério da Economia, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Nacional e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal também são parceiros da iniciativa.