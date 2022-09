Contra a raiva animal

Hoje é o “Dia D” da campanha de vacinação antirrábica em Belém. Haverá doze pontos de atendimento.

Ato de solidariedade

Amanhã será realizada a 49ª Grande Coleta de Emaús. Voluntários vão arrecadar doações em doze bairros de Belém.

"Meu problema nunca foi dentro de campo”, disse Neymar, ao comemorar a boa fase na carreira (J. Bosco/O Liberal)

Foi assim que o jogador Neymar Jr. comemorou a boa fase na carreira. Ele desabafou, através das redes sociais, após a seleção brasileira vencer Gana por 3 a 0 em jogo amistoso às vésperas da Copa do Mundo do Qatar. “Estou jogando futebol e bem fisicamente, o que me ajuda muito. Meu problema nunca foi dentro de campo, e sim algumas lesões que acabaram atrapalhando”, escreveu o atleta.



ELEIÇÕES 2022

Acessibilidade



O vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, está preocupado com a acessibilidade dos eleitores nos locais de votação. Nesta semana, ele divulgou orientação pedindo que todas as zonas eleitorais do Pará adotem as medidas necessárias na montagem das seções para assegurar o pleno exercício constitucional do voto para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.



SOLIDARIEDADE

Doações



Será realizada hoje, das 8h às 12h, uma campanha de doação de sangue para reforçar os estoques do banco de hemoderivados da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, às vésperas do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Os doadores devem comparecer à sede do órgão, à travessa Padre Eutíquio, no bairro da Batista Campos, em Belém. A ação tem como tema “Seu superpoder corre em suas veias”, é uma iniciativa da Cruz Vermelha Brasileira no Pará e reunirá voluntários efetivos e temporários, familiares, amigos e parceiros da fundação. A mobilização faz parte do “Dia D” da Cruz Vermelha que é voltado ao incentivo da doação de sangue.



Requisitos



É sempre bom lembrar que, para ser um doador de sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal); pesar mais de 50 quilos; estar bem alimentado (não pode estar em jejum); dormir pelo menos seis horas nas 24 horas anteriores à doação; não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação; ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres; e quem se vacinou contra a covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu os demais imunizantes.

PARADA

Desativada



Uma parada de ônibus urbanos que fica localizada à avenida Governador José Malcher, entre a avenida José Bonifácio e a travessa Castelo Branco, no bairro de São Brás, será desativada por dez dias. O anúncio foi feito pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém na última quinta-feira, 22, dia em que começou a valer a medida. Segundo o órgão, a determinação foi tomada para realização de obras de drenagem de um prédio que fica situado no quarteirão. Até o próximo dia 1º, os usuários do transporte coletivo deverão desembarcar na parada provisória, localizada à avenida Governador José Malcher, entre as travessas Castelo Branco e 14 de Abril.

CÍRIO

Comunitário



Moradores dos bairros de Atalaia e Castanheira, em Ananindeua, se unem para celebrar Nossa Senhora de Nazaré na terceira edição do “Círio Comunitário” que será realizado hoje. A concentração da procissão será às 17h, com saída às 18h da rua Santa Inês, no bairro do Castanheira. O momento religioso é organizado pelas comunidades “Santa Inês” e “Caminhando com Maria”, ambas ligadas à Paróquia Imaculada Conceição. Após passar por dez vias do bairro, o trajeto será finalizado na capela de Nossa Senhora de Lourdes, que fica à rua Jarbas Passarinho.



UFPA

Colóquio



A Universidade Federal do Pará (UFPA) será a sede, entre os dias 8 e 11 de novembro, do 5º Colóquio Internacional Mídia e Discurso na Amazônia. O evento será realizado pelo Grupo de Estudo, Mediações, Discursos e Sociedades Amazônicas. Com o tema “Outros possíveis”, a programação vai reunir pesquisadores nacionais e internacionais que vão tratar de temas como alternativas ao capitalismo, combate ao racismo e à homofobia. A programação será nos auditórios e salas de aula do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPA e no auditório setorial básico II.



FLUVIAL

Teste



A Marinha do Brasil realizou, ontem, um treinamento, na Baía do Guajará, em Belém, com embarcações e militares que vão participar da Romaria Fluvial do Círio de Nazaré deste ano. A ideia é aperfeiçoar o esquema de segurança da navegação das embarcações que participarão do evento, no dia 8 de outubro. A ação foi realizada em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o Grupamento Fluvial da Polícia Civil do Estado do Pará, Praticagem, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Belém e a Cruz Vermelha Brasileira no Pará.

Em poucas linhas