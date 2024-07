'Maduro is my friend', ironiza Bolsonaro sobre comparação com presidente da Venezuela

Golpes

O Brasil registrou mais de 1 milhão de tentativas de fraude no primeiro semestre deste ano. Região Norte lidera investidas.



INSS

STJ determina que greve dos servidores não pode afetar serviços essenciais e limita paralisação a 15% das equipes de cada unidade.

(J. Bosco)

"Maduro is my friend.”

Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República, ironizou comparação com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que criticou o sistema eleitoral brasileiro.



>LIMPEZA

BALANÇO



A prefeitura comemorou nesta semana os primeiros 100 dias de operação do novo sistema de limpeza urbana de Belém, gerido pela empresa Ciclus Amazônia. Desde o início da operação, em abril, o município já anunciou a compra de 15 patrulhas mecanizadas com mais de 60 caminhões basculantes e duas varredeiras mecanizadas que já estão operando na capital. Também foram instalados 350 lixeiras e 50 contêineres em espaços públicos, incluindo feiras e mercados livres, para evitar o descarte incorreto e facilitar a coleta.



INVESTIMENTOS



O município anunciou que serão feitos investimentos para compra de mais 112 equipamentos, além de serem implantadas duas novas bases de operação. No total, 2,3 mil trabalhadores, com o apoio de 220 máquinas, operam no novo sistema.



RECICLAGEM



O primeiro Ecoponto, na São Joaquim, foi inaugurado este mês, às margens do canal, disponibilizando um local adequado para entrega voluntária de resíduos. O Ecoponto tem dez contêineres para receber entulho, incluindo fogões e colchões, resíduos da construção civil e de madeira e materiais recicláveis como óleo de cozinha, pneus, caroços de açaí, plástico, papel, isopor, metais, arames e vidro. Mais ecopontos serão instalados no bairro da Pedreira e no canal do Tucunduba.



PONTOS



Também serão implantados pontos de entrega voluntária em locais de grande circulação de pessoas, como as praças da República e Batista Campos e o Portal da Amazônia. Os resíduos recicláveis são encaminhados às cooperativas de catadores que foram cadastradas para atuação no sistema de gestão de resíduos de Belém.



>PODEMOS

CONVENÇÃO



Foi confirmada para a próxima quinta-feira, 1º de agosto, a convenção municipal do partido Podemos, quando será sacramentada a candidatura do radialista Jefferson Lima à prefeitura da capital. O evento será a partir das 17h, na Sociedade Beneficente Clube Alegria, bairro da Pedreira. A convenção estava agendada para o dia 3 de agosto, no Clube Casota, mas precisou ser alterada por decisão dos administradores do clube de não ceder o espaço para o ato político.



CANDIDATO



Jefferson Lima teve a pré-candidatura lançada pelo partido no dia 27 de abril, durante um evento no Hotel Sagres, em São Brás. Ele já foi candidato a prefeito de Belém, em 2012, e obteve quase 100 mil votos, ficando em terceiro lugar na disputa.



PRAZOS



Também no dia 1º de agosto, mas no Marine Club, será realizada a convenção do partido Agir. Os partidos têm até 5 de agosto para oficializar as candidaturas e convenções a tempo de concorrerem nas eleições deste ano. A campanha eleitoral começa no dia 16.



>PT

VICE



O PT formalizou o nome do professor Edilson Moura, atual vice-prefeito, para concorrer ao mesmo cargo na chapa com Edmilson Rodrigues (PSOL), pré-candidato à reeleição para a prefeitura de Belém. “Fico muito honrado com a indicação, que consolida uma parceria já aprovada pelo presidente Lula, com a união dos diversos partidos do campo democrático e progressista, e estou ciente da responsabilidade que tenho de representar o PT na chapa majoritária”, disse Moura. Edmilson e Edilson concorrerão à reeleição de prefeito e vice, com o apoio de uma frente popular que reúne o PT, Rede, PCdoB, PV, PDT, PSOL e Cidadania, além de movimentos sociais.



>AGRO

PARÁ



Dados apresentados pela Federação da Agricultura no Pará (Faepa) apontam que, no primeiro semestre deste ano, o agronegócio contribuiu em média com 21% para a composição do PIB dos municípios, representando a base econômica de grande parte deles. O campo absorve cerca de 1,5 milhão de pessoas, o que corresponde a 42,68% dos trabalhadores no Estado do Pará, e segue em crescimento.

Em Poucas Linhas

- O Ministério Público Federal (MPF) vai realizar reunião pública para discussão da violência obstétrica na rede pública e privada de saúde de Santarém (PA). O evento será no dia 29 de agosto, na sede do MPF no município.



- A Coordenação Geral do 1º Congresso Panamazônico dos Professores de Língua, Linguagem e Literatura da Educação Básica e do 2º Encontro dos Egressos do ProfLetras da Universidade Federal do Pará recebe, até 31 de agosto de 2024, as inscrições para a submissão de resumos nos Grupos de Trabalho por Tema, Proposição e Propostas de Intervenção Pedagógica elaboradas no âmbito do Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional (ProfLetras) autorizadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).



- O Congresso e o Encontro ocorrerão de 24 a 27 de setembro deste ano, no Centro de Convenções Benedito Nunes, em Belém.



- O prefeito Edmilson Rodrigues participa hoje, em Brasília, da cerimônia de divulgação dos resultados do Novo PAC Seleções, a convite do presidente Lula. O evento será realizado às 10h, no Salão Oeste, no segundo andar do Palácio do Planalto, com a presença do presidente. O novo PAC Seleções inclui as modalidades Mobilidade em Grandes e Médias Cidades, Drenagem urbana para prevenção de desastres e Centros Comunitários pela Vida (Convive).



- Com mais de 20 mil focos de calor registrados de 1º de janeiro a 24 de julho de 2024, os registros de fogo na Amazônia nos sete primeiros meses do ano já são os maiores para o período desde 2005. Os dados são do sistema BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).



- Além de um recorde em quase 20 anos, os números apontam que o fogo registrado na Amazônia entre janeiro e julho teve um aumento de 43,2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 14,1 mil focos de calor.