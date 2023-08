R70: 'Isso é uma ação para reforçar o nosso time para o segundo semestre'

Regularização fundiária

A Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) vai entregar amanhã 22 mil títulos de terras a famílias de 9 estados da Amazônia Legal.

Contágios sobem

Entre os dias 24 de julho e 20 de agosto, 1,5 milhão de novos casos de covid-19 foram registrados em todo o mundo.

Alexandre Padilha (J. Bosco)

"Isso é uma ação para reforçar o nosso time para o segundo semestre.”

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, ao afirmar que o presidente Lula vai “certamente” acelerar as negociações para acomodar o PP e o Republicanos no primeiro escalão do governo.

BELÉM

SEGURA

Grata surpresa. Uma pesquisa realizada no mês de agosto pelo guia imobiliário MySide colocou Belém entre as capitais mais seguras para se viver. No topo da lista está a capital de Santa Catarina, Florianópolis, seguida por São Paulo, Brasília, Cuiabá, Campo Grande e Goiânia. Belém é a sétima no ranking, à frente de Belo Horizonte (MG). O estudo foi feito a partir de dados do Painel de Monitoramento de Mortalidade da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, do Ministério da Saúde e do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice leva em conta a quantidade de mortes violentas por 100 mil habitantes.

ADVOGADOS

CENSO

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) dará início hoje ao que promete ser uma radiografia inédita dos profissionais de Direito no País. A meta é ouvir 1,3 milhão de advogados em todas as regiões. A pesquisa, anunciada na semana passada, terá o lema “Te ouvir para melhor te atender” e o objetivo, segundo a OAB, é identificar “dificuldades, peculiaridades e regionalidades do exercício profissional da advocacia”. O questionário virtual terá 42 perguntas divididas por temas e, além do perfil sociodemográfico, foram incluídas questões sobre saúde, uso da tecnologia e prerrogativas e honorários. O trabalho é acompanhado pela Fundação Getulio Vargas.

TIMES

TORCIDA

Nem Remo, nem Paysandu. O time com maior torcida no Norte do Brasil é o Flamengo, citado por 38% dos entrevistados em pesquisa realizada pelo Datafolha entre 31 de julho e 7 de agosto. Os dois gigantes paraenses aparecem apenas em quinto e sexto lugares, respectivamente, em uma lista que inclui ainda Corinthians, citado por 11%, Palmeiras e São Paulo, com 6% e Vasco, lembrado por 5% dos torcedores da região.

PARAENSES

Entre os clubes paraenses, o Remo foi o melhor colocado no Norte, sendo citado por 5% dos entrevistados, seguido de perto pelo Paysandu, citado por 4%. O resultado foi alvo de reclamações nas redes sociais. Alguns torcedores questionaram a metodologia aplicada na pesquisa, enquanto outros apontam responsabilidade dos próprios paraenses, que dividem a torcida dos clubes locais com times do Sudeste.

METODOLOGIA

O Datafolha entrevistou 7.597 pessoas com 16 anos ou mais em 169 municípios do Brasil. No ranking nacional o Flamengo também segue tendo a maior torcida, citado por 21% dos entrevistados, seguido por Corinthians, Palmeiras e São Paulo.

VISITA

INTERNACIONAL

Universitários dos cursos de Administração, Economia e Relações Internacionais da universidade japonesa Takushoku cumprem agenda no Brasil para conhecer como o desenvolvimento sustentável é gerido na região. Na semana passada, o grupo formado por 17 pessoas visitou o Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá.

FÁRMACOS

A comitiva conheceu também o Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia, especializado em serviços que possibilitam o controle de qualidade em produtos de origem vegetal nas áreas de ciência e tecnologia de alimentos, farmacêutica, química, biotecnológica, cosmetologia, além dos serviços disponíveis no parque em áreas como biotecnologia, tecnologia da informação e comunicação, eficiência energética, geoinformação e educação.

PARALISAÇÃO

NÚMEROS

Apenas no 1º semestre deste ano, o Brasil registrou 558 greves, que somaram cerca de 20 mil horas paradas. Os dados foram levantados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Servidores públicos responderam pelo maior número de paralisações, representando 58% dessas mobilizações. O estudo do Dieese, feito com base no Sistema de Acompanhamento de Greves, aponta ainda que mais da metade (57%) das mobilizações envolve categorias profissionais inteiras. Os 43% dizem respeito a paralisações deflagradas por empresas. Entre as principais motivações estão questões salariais.

Em Poucas Linhas

- O ministro das Cidades, Jader Filho, foi reconduzido à presidência do MDB do Pará para o próximo biênio.

- O senador Zequinha Marinho (PL-PA) usou as redes sociais para criticar a ação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na operação que resultou na morte do garimpeiro Garcia Vieira.

- O Parque Zoobotânico Mangal das Garças organizou programação especial para a apresentação de seu novo morador, o cisne capororoca batizado de Madonna.

- Uma pesquisa de acadêmicos do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Pará está desenvolvendo os chamados biocosméticos, que são produtos como batons e sabonetes produzidos com ingredientes naturais, de fonte vegetal renovável. O trabalho, que teve financiamento da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), usa ingredientes encontrados em abundância no Estado, e já está na fase de patente. Além de reduzirem praticamente a zero o risco de problemas alérgicos, os biocosméticos podem se diferenciar dos similares no mercado por possuírem também características medicinais, como antifúngicos, anti-inflamatórios, entre outras.

- O Sistema Municipal de Bibliotecas Escolares, órgão ligado à Secretaria de Educação do Município de Belém, vai apresentar no VII Congresso Internacional de Literatura Infantil e Juvenil experiências como o Baú das Histórias: Formação do Leitor na Primeiríssima e Primeira Infância. O evento será no Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, no mês de dezembro.

- A organização não governamental Arte pela Vida, que luta pelos direitos e realiza ações em prol das pessoas que vivem com HIV e Aids no Estado do Pará, completou 27 anos de atividades no último sábado.