Imunização garantida: Universidade Federal vacinará residentes médicos

A Universidade do Estado do Pará vacinará contra a covid-19, hoje, os residentes médicos e multiprofissionais do lato sensu.



O descarte irregular de resíduos sólidos é um dos maiores problemas da capital. Só a educação ambiental da população pode mudar isso.

Foi o que afirmou o deputado federal Marcelo Freixo (PSol-RJ) após a Câmara dos Deputados decidir, ontem, manter a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), preso por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Foram 364 votos a favor da manutenção da prisão, 130 contra e 3 abstenções.



Durante reunião com a Frente Nacional de Prefeitos, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sinalizou que o governo poderá incluir os trabalhadores da educação no próximo grupo prioritário para vacinação contra a covid-19. A notícia foi saudada pelos prefeitos porque pode acelerar o retorno às aulas presenciais. Mas as preocupações com o número de doses não foram dissipadas. O Pará, por exemplo, recebeu a promessa de receber, até o final de março, mais 1,5 milhão de doses de vacinas. Como a imunização só é garantida com duas doses por pessoa, isso significa que, em um cenário otimista, o número de imunizantes será suficiente para apenas 10% dos paraenses. Até agora, o Estado recebeu, segundo dados oficiais, 315.840 doses de imunizantes contra a covid-19



O município de Belém não deve aderir a nova estratégia do Ministério da Saúde que prevê o uso de todo o estoque de vacinas para aplicar a primeira dose no maior número possível de pessoas, sem reserva para a segunda dose. A estratégia do município será manter sempre o estoque para a nova dose. Há o temor de ficar sem material para garantir a segunda aplicação o que, segundo especialistas, colocaria em risco a campanha de imunização.



A Arquidocese de Belém realizará hoje, a partir das 8h30, a abertura da nova edição da Campanha da Fraternidade Ecumênica, cujo tema é “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor”. O evento será realizado sem a presença do público, mas com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Fundação Nazaré. Como de praxe, a cada cinco anos, a campanha tem a participação do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs (Conic). O grupo reúne, além da Igreja Católica, outras denominações cristãs como as Igrejas Luterana, Presbiteriana e Anglicana.



A Justiça Federal recebeu denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o empresário Jones Correia Lima, acusado de estelionato por solicitar e receber ilegalmente o auxílio emergencial mesmo não tendo direito ao benefício do governo federal. O recebimento da denúncia significa que a Justiça considerou haver indícios suficientes para que o processo penal seja instaurado e o acusado – agora réu – seja julgado.

Segundo o MPF, Lima tem salário de R$ 12 mil como sócio-administrador da empresa ST Sistema e Transportes, três imóveis identificados e capital de R$ 600 mil em investimento inicial na companhia. Ele é investigado pelo MPF e Polícia Federal por suspeita de fazer parte de esquema de corrupção liderado pelo ex-prefeito de Belém Duciomar Gomes da Costa. O empresário foi alvo da operação “Cidadela 2”, que teve mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal em novembro de 2019. A pedido do MPF, a Justiça Federal apreendeu o passaporte do investigado, que ficou proibido de deixar o país enquanto a investigação não é concluída.



O grupo de pesquisa Comunicação, Política e Amazônia (Compoa), da Universidade Federal do Pará (UFPA), lançou o livro “Comunicação, Gênero e Trabalho Doméstico: das Reiterações Coloniais à Invenção de Outros Possíveis”. A obra tem como tema o trabalho doméstico remunerado, um marco das desigualdades de gênero, classe e raça no Brasil. A publicação é destinada ao público em geral e acadêmico. O livro é organizado pelas professoras Danila Cal e Rosaly Brito, ambas do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia e da Faculdade de Comunicação da UFPA. A publicação é da editora CRV com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.



O Ministério Público do Pará (MPPA) moveu a ação civil pública por improbidade administrativa contra o ex-prefeito de São Geraldo do Araguaia Edilson Carvalho. O motivo teria sido a falta de transparência no processo de transição, fato que, segundo o MPPA prejudicou o município causando problemas como atraso no pagamento dos profissionais da saúde. O caso está sendo visto como modelo a ser seguido por outros prefeitos que passaram situação semelhante.



Quatro dos 17 deputados federais paraenses votaram pela soltura do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). Foram eles Éder Mauro (PSD), Eduardo Costa (PTB), Joaquim Passarinho (PSD) e Paulo Bengston (PTB).



Silveira foi preso em flagrante, acusado de atacar o Supremo Tribunal Federal e fazer apologia à ditadura. A prisão foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moares.



A multinacional Alcoa promoverá de segunda-feira, 22, a sexta-feira, 26, a Semana da Inclusão & Diversidade. A programação do evento é virtual.



A TV Brasil vai transmitir o jogo Remo versus Brasiliense. Será amanhã, a partir das 15h30. Os dois times se enfrentarão, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no primeiro jogo da decisão da edição anual da Copa Verde.



Terminou o Carnaval e já começa a preocupação com a falta de pescado na Semana Santa.



Órgãos oficiais se preparam para fiscalizar os preços abusivos e o município de Belém deve promover pelo menos quatro feiras, sendo uma no Centur e três onde será possível fazer compras no sistema de drive-thru.



A prefeitura também vai cadastrar parceiros para implantar um serviço delivery.

Questionado nas redes sociais, o presidente da Fundação Cultural do Município de Belém, Michel Pinho, negou que a visitação ao Palacete Bolonha tenha sido suspensa por falta de guias.



Segundo ele, “as visitas estão suspensas em função do quadro pandêmico”. Pinho disse ainda que está sendo feito um regulamento para o uso do espaço para ensaios fotográficos.



Sobram críticas ao setor supermercadista pela decisão de vender as sacolas biodegradáveis. Muitos consumidores, que até defendem o fim do uso dos artigos plásticos, acham que as biodegradáveis deveriam ser doadas.