"Hoje em dia, poderíamos chamá-lo de mito da liberdade”, disse Jair Bolsonaro

Crítica ao “homeschooling”

Segundo o Unicef, o projeto de lei sobre a educação domiciliar no País priva crianças e jovens do direito de aprender.

Dados do Ipea

A balança comercial do agronegócio brasileiro apresentou superávit de US$ 43,7 bilhões no acumulado do ano, até abril.

"Hoje em dia, poderíamos chamá-lo de mito da liberdade”

Assim o presidente Jair Bolsonaro (PL) descreveu Elon Musk, com quem se encontrou na sexta-feira (20), no evento “Conecta Amazônia”. O chefe do Executivo afirmou ainda que a compra do Twitter pelo bilionário é um “sopro de esperança”.

SENADO

CORRIDA

Já bastante acirrada, com vários nomes na disputa, a corrida pela única cadeira do Senado que estará em jogo nas eleições deste ano esquentou com resultado de uma recente pesquisa em que o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Pará, Márcio Miranda (PTB), surpreendeu aparecendo em primeiro lugar de intenção de votos em todo o Estado. Miranda ainda colhe os frutos da exposição que teve em 2018, quando disputou o segundo turno das eleições com Helder Barbalho. Atualmente, o PTB de Miranda faz parte da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro e também apoia, no Estado, o governador Barbalho.

LISTA

Miranda vinha sendo apontado como pré-candidato à Câmara Federal, mas o resultado da pesquisa pode provocar mudança de rumo, aumentando a lista de nomes que vão disputar o Senado, que já inclui os ex-senadores Mário Couto (PL) e Flexa Ribeiro (PP); o ex-prefeito de Ananindeua Manoel Pioneiro (PSDB), e o deputado federal Beto Faro (PT). A decisão de Miranda depende do apoio e da aposta do PTB em seu nome.

CONCESSÃO

AEROPORTOS

O governo federal deu mais um passo para a concessão de 16 aeroportos brasileiros à iniciativa privada, incluindo terminais no Pará. Foi publicada, no Diário Oficial da União (DOU), a portaria com a aprovação do plano de outorga, que é o documento que autoriza a exploração desses equipamentos na modalidade de concessão. A publicação desse documento é condição obrigatória para tornar público o edital que já está em análise no Tribunal de Contas da União (TCU), com as regras para a privatização dos serviços. A portaria também informa a revisão e consolidação dos planos de outorga de outros 42 aeroportos cuja exploração já está sob responsabilidade da iniciativa privada.

LICITAÇÕES

De acordo com a portaria, durante a concorrência, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) seguirá responsável pela exploração dos aeroportos até as empresas vencedoras dos processos licitatórios assumirem integralmente os terminais. Os aeroportos paraenses que estão na lista para serem privatizados, nos municípios de Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira, são considerados estratégicos por interligarem as regiões mais distantes do Estado. Também na lista para a concessão está o Aeroporto Internacional de Belém, o que tem criado no trade turístico a expectativa de ampliação de voos.

CAMPANHA

SELADO

A equipe que coordena o programa da campanha do pré-candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República decidiu adotar a mesma plataforma usada pelo programa “Tá Selado”, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Belém, para receber sugestões da população às propostas de governo. Na capital paraense, o “Tá Selado” recebe indicações de obras e serviços que a comunidade deseja ver incluídos no orçamento municipal. O programa de Lula está sendo desenhado pelos ex-ministros Aloizio Mercadante, Miriam Belchior e Tereza Campelo, dentre outros. O secretário municipal de Planejamento de Belém faz parte da equipe de conselheiros.

EMPREGOS

IMEDIATO

Comentadas em aplicativos de mensagens e redes sociais, as demissões dos aposentados que ainda estão empregados no quadro de apoio do Banco da Amazônia foram confirmadas por fonte da coluna e devem ocorrer nos próximos dias. Mas, as vagas abertas com os desligamentos permitirão as contratações de 160 aprovados no último concurso promovido pela instituição financeira. Todos eles serão chamados para início de trabalho imediato. A lista com os nomes dos novos servidores será divulgada até o fim do mês.

TRÁFICO

HUMANO

A Comissão Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas se reuniu, na semana passada, para atualizar o plano estadual de enfrentamento. A avaliação é de que o problema não parou na pandemia da covid-19, mas foi subnotificado e invisibilizado. Diante disso, as ações previstas precisam ser revistas. Integrante do grupo, a religiosa Henriqueta Cavalcante, que preside a Comissão de Justiça e Paz da Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), afirma que diante da desestruturação da rede de apoio, hoje não se sabe para onde encaminhar as denúncias e pedidos de ajuda. Não há espaço de referência, diz.

EM POUCAS LINHAS

• Será divulgada amanhã a lista de seis selecionados para o projeto “É Pará Isso”, realizado pelo Grupo Liberal em parceria com a Meta, empresa que reúne Facebook, Instagram e WhatsApp. O projeto atraiu inscrições de mais de 300 produtores de conteúdo.

• Os selecionados vão receber um smartphone e mentoria de produção de conteúdo da jornalista e produtora de conteúdo Trisha Guimarães (@acasacomoelae) e da equipe de O Liberal e acompanhamento de especialista indicado pela Meta.

• O empresário Lutfala Bitar foi reeleito presidente do Conselho Superior da Associação Comercial do Pará.

• A escolha foi feita durante reunião realizada na semana passada. O mandato é de quatro anos.

• Um projeto de lei sobre a criação do “Dia Estadual de Combate ao Etarismo”, que é o preconceito contra os idosos, tramita na Assembleia Legislativa do Pará.

• A proposta é do deputado estadual Raimundo Santos (PSD), de 66 anos. Ele sugere que a data seja 18 de outubro.

• A vinda do megaempresário Elon Musk ao Brasil para tratar de meios de investimentos para desenvolver a Amazônia, inclusive com aporte de recursos e alta tecnologia, deve servir de exemplo.

• Que a atitude inspire outros estrangeiros que não conhecem a região, como o ator Leonardo DiCaprio, a buscar soluções e não mais entraves para a população amazônica.

• A Comissão Estadual de Erradicação ao Trabalho Escravo realizou audiência pública para discutir o projeto de lei que cria a Política Estadual Migratória no Pará.

• Participaram entidades que lidam com os problemas vivenciados pelos migrantes venezuelanos que há alguns anos se abrigaram em Belém e pessoas que vêm ao país para estudar.

• A secretária executiva da Cáritas Regional Norte 2, Maria Ivanilde, disse que a discussão é necessária para aperfeiçoar a proposta que, entre outras coisas, estabelece o atendimento escolar das crianças cujas famílias vivem na condição de migrante, refugiada e apátrida.