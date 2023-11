Nudes falsos

Adolescentes estão entre as principais vítimas do compartilhamento de fotos íntimas criadas a partir de plataformas de IA.

Repescagem da UFPA

Universidade Federal do Pará faz a 6ª chamada do Processo Seletivo 2023. Lista tem 189 nomes, para habilitação em 81 cursos.

Gabriel Jesus (J. Bosco)

"Gol eu acredito que não seja meu ponto forte.”

Gabriel Jesus, atacante da Seleção Brasileira, disse em entrevista que marcar gols não é uma de suas qualidades. Nos últimos 29 jogos com a camisa amarelinha (desde outubro de 2019), jogador teve apenas uma bola na rede.

CANABIDIOL

SESSÃO

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) realiza hoje, às 9h, sessão especial para debater a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol no Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta é do deputado estadual Angelo Ferrari (MDB), autor do projeto que tramita na Casa desde fevereiro deste ano. A sessão será no auditório João Batista, no 2º andar da Alepa.

USOS

Medicamentos formulados a partir de base vegetal de canabinóides, como canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabinol (THC), vêm sendo cada vez mais usados no tratamento de doenças neurológicas, como epilepsias raras. A medicação também é receitada para tratar condições como dor crônica, Parkinson, síndrome de Tourette, autismo, distúrbios de sono, ansiedade, esclerose múltipla, entre outras.

TARTARUGA

FILHOTES

Quase quatro mil filhotes de tartaruga-da-amazônia foram soltos no Refúgio de Vida Silvestre Tabuleiro do Embaubal, localizado em Senador José Porfírio, neste final de semana. O refúgio é considerado o maior local de desova da espécie no mundo. Até o final deste ano, a expectativa é que 600 mil tartarugas sejam soltas, contribuindo para a preservação da biodiversidade local. De acordo com especialistas, essa é uma das espécies que estão ameaçadas de extinção na região amazônica. Neste sentido, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) tem trabalhado para ampliar a população desse importante animal.

SELEÇÃO

COTAS

Foi publicado ontem, no Diário Oficial do Estado, o primeiro edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) a contemplar cotas raciais no Pará. A seleção será para a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh).

VAGAS

São oferecidas 30 vagas para funções técnico-administrativas, como assistente administrativo, assistente de informática e analista de gestão pública. As inscrições poderão ser realizadas nesta quinta e sexta-feira, 23 e 24. Durante o processo de seleção, haverá uma etapa de heteroidentificação para os candidatos que concorrerem a vagas destinadas a pessoas negras.

O LIBERAL

APLAUSOS

A Câmara Municipal de Belém aprovou ontem, por unanimidade, votos de aplausos pelos 77 anos de O LIBERAL completados no último dia 15. A proposição foi do vereador Josias Higino (Patriotas), que destacou a importância do jornal para o dia a dia da população por levar informação com credibilidade. Ainda no primeiro semestre, requerimento para a realização de uma sessão especial pelo aniversário do jornal foi aprovado. O pedido foi apresentado pelo vereador John Wayne (MDB). A edição especial do jornal será publicada neste domingo, 26.

AMAZÔNIA

INVESTIMENTO

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) - em parceria com a Iniciativa Amazônia+10 e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) - lançou a Chamada Expedições Científicas, que vai disponibilizar R$ 59,2 milhões para financiar pesquisas voltadas à expansão do conhecimento científico da sociobiodiversidade em áreas pouco conhecidas da maior floresta tropical do mundo. Nesse edital, 19 Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) aderiram à chamada. As inscrições seguem até 31 de dezembro.

MEIO AMBIENTE

MUTIRÃO

O município de Gurupá, no Marajó, recebe só até hoje mutirão de atendimento para que produtores rurais da agricultura familiar façam a regularização ambiental de imóveis, dentro do programa Regulariza Pará, do governo do Estado. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) também está identificando produtores rurais para participar do Programa Floresta Mais, de Pagamento por Serviços Ambientais REDD+ (PSA Floresta+). Os selecionados, após a finalização dos processos, serão recompensados financeiramente por preservar áreas de floresta nativa em suas propriedades ou posses rurais.

EM POUCAS LINHAS

► O “Projeto Marias”, pioneiro em Ananindeua no auxílio a mulheres empreendedoras, vai comemorar quatro anos de atividades com programação na Usina da Paz do bairro Icuí-Guajará. O evento será hoje, das 9h às 17h. Uma das idealizadoras do projeto, criado em novembro de 2019, foi a gestora Marjorie Fernandes.

► O projeto “Jornada Cidadã – juntos construindo um Brasil – Oiapoque/AP”, idealizado e realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região conquistou o terceiro lugar do Prêmio Judiciário Exponencial 2023, na categoria Inovação Social. A cerimônia de premiação foi realizada no último dia 21, em Brasília, com a presença de autoridades do Judiciário brasileiro. O desembargador presidente do TRT-8, Marcus Augusto Losada Maia, e a desembargadora corregedora regional do TRT-8, Maria Zuíla Lima Dutra, receberam o troféu.

► O Arraial de Nazaré encerra suas atividades neste domingo, dia 26.

► A Comissão em Defesa da 1ª Infância, Criança e Adolescente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará realiza, no dia 24 de novembro, no Auditório João Batista na Alepa, o Encontro Regional/Guajará (Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, Benevides) no Diálogos da 1ª Infância da Criança e do Adolescente Amazônida.

► Será realizado até esta sexta-feira, 24, o III Workshop do projeto Genômica da Biodiversidade Brasileira para a Capacitação em Metabarcoding, Barcoding e Metagenômica. O evento, realizado na ACADEBio, em São Paulo, conta com a participação da equipe técnica do Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável (ITV-DS), servidores e bolsistas do ICMBio, além de colaboradores, facilitadores e instrutores de instituições parceiras, como Universidade Federal do Pará, UFSCar, PUC Minas, , IPÊ, ECOMol, PUCRS e Olab.

► O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante evento do Minha Casa, Minha Vida, ontem, parabenizou o ministro Jader Filho pelo trabalho à frente da pasta das Cidades.