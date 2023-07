'Estamos hoje encerrando um capítulo trágico, de trevas na vida brasileira', diz Flávio Dino

Altas temperaturas

Julho de 2023 deverá ser o mês mais quente da história, diz a Nasa, agência espacial americana.

Renegociação de dívidas

O Banco do Brasil informou que renegociou R$ 255 milhões no programa Desenrola, na primeira semana.

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública (J. Bosco/O Liberal)

"Estamos hoje encerrando um capítulo trágico, de trevas na vida brasileira.”

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, sobre novo decreto que restringe o acesso de civis a armas e munições.

ÁRVORES

INVENTÁRIO

Depois do temporal da última quarta-feira, que derrubou várias árvores em Belém, a prefeitura da capital anunciou que está fazendo um inventário sobre as árvores da cidade. Além de quantificar as espécies, o trabalho vai qualificar as plantas. As árvores dos bairros do Marco e de Fátima foram as primeiras catalogadas. Pelo levantamento há 3.234 árvores no Marco e 188 no bairro de Fátima. O trabalho está sendo produzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e as informações serão disponibilizadas no site da Semma.

FOME

COMBATE

Publicada no Diário Oficial da União de ontem, a lei que institui os Programas de Aquisição de Alimentos e Cozinha Solidária vai atender, já na primeira fase, moradores de 100 municípios paraenses. A nova lei, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevê que pelo menos 30% das compras públicas de alimentos sejam adquiridas via agricultura familiar, tendo como destino projetos de combate à fome. O Pará é um dos principais estados beneficiados com a expansão dos projetos.

TERRAS

REGULARIZAÇÃO

Foram assinados na semana passada, na sede do Tribunal de Justiça do Pará, termos de cooperação técnica entre o Judiciário, oito municípios paraenses, o Instituto de Terras do Pará (Iterpa) e a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, que garantem a continuidade do Programa Permanente de Regularização Fundiária, Urbana e Rural de Interesse Social, Agricultura Familiar e Quilombola.

CONFLITOS

O objetivo é combater, no Estado, os conflitos causados por disputas de terras, especialmente em áreas ocupadas por quilombolas na Amazônia.

REGISTRO

O programa identifica as titulações de interesse social emitidas pelos municípios, garantindo que os processos de regularização que já estejam em fase avançada sejam encaminhados aos cartórios de registro de imóveis, assim como promove o registro dos títulos para melhorar as condições sociais, urbanísticas e ambientais das regiões beneficiadas.

CONSUMIDOR

ATENDIMENTO

O Ministério Público do Estado ganhou um Núcleo do Consumidor, localizado na sede das Promotorias de Justiça de Marituba. O Núcleo do Consumidor é um desejo antigo dos membros que atuam na área consumerista e um dos itens do programa de gestão do atual procurador-geral de Justiça César Mattar Jr. O objetivo é fortalecer a atuação dos membros da instituição, que agora têm um núcleo especializado para apoiá-los nas demandas em todo o Estado. Promotora de Justiça de Marituba, Érica Almeida será a coordenadora da unidade. A escolha do município deve-se à política da atual gestão, que busca a interiorização das atividades do Ministério Público do Estado.

FESTIVAL

JAPÃO

O Festival do Japão 2023 lotou para este final de semana os dois maiores hotéis e todas as pequenas pousadas do município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. O “Bon Odori”, como é conhecido pela comunidade japonesa, reúne descendentes do Japão que vivem no Estado, em especial nesta região com traços históricos da colônia japonesa no Pará. O evento se encerra hoje e a expectativa é boa em todos os setores, já que deve atrair público dos municípios vizinhos para aproveitar as atrações esportivas, culturais e gastronômicas, além de exposições e artesanato, tudo na Associação Cultural e Fomento Agrícola de Tomé-Açu.

FOTOGRAFIA

HOMENAGEM

A fotógrafa paraense Elza Lima será a artista homenageada na primeira edição da Bienal das Amazônias, que será aberta ao público em Belém no dia 4 de agosto. A grande exposição vai reunir mais de 120 artistas dos Estados da Amazônia Legal, dos oitos países da Pan-Amazônia e da Guiana Francesa. Elza Lima começou a fotografar no início da década de 1980 e tem como marca registrar as diversas faces dos habitantes da região. Ribeirinho, caboclo e crianças amazônidas são presenças constantes em suas obras.

Em poucas linhas

► Dados de 2022 da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD) apontam que 57,8% dos empreendedores do setor de vendas diretas no Brasil são mulheres. Mas, na região Norte, uma pesquisa identificou que a população feminina é a que mais sente os efeitos da desigualdade social entre homens e mulheres brasileiros.

► De acordo com o estudo recentemente realizado pela Avon Global, 74% das nortistas afirmam que tiveram implicações negativas em suas finanças durante o período de crise na economia no Brasil, como o período da pandemia de covid-19.

► No caso de mulheres de outras regiões do país, esse dado não ultrapassa 68%. Elas também sentem que são mais impactadas por recessões econômicas (43%), em comparação aos homens.

► Esta semana o presidente da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), José Fernando Junior, foi eleito vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe), entidade que trabalha pela melhoria do fornecimento de água potável por parte de suas associadas.

► A Arquidiocese de Belém celebrará, na Paróquia Sant’Ana da Campina, uma festividade especial em homenagem aos avós, que ocorrerá até 26 de julho.

► A festividade terá início hoje, às 11h, com a realização de uma novena seguida de santa missa, presidida pelo pároco cônego Antônio Beltrão.

► No domingo (23) será celebrado o 3° Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Nessa ocasião está prevista uma carreata com as imagens de Sant’Ana e São Joaquim, logo após a missa das 9h na Paróquia Sant’Ana, também presidida pelo cônego Antônio Beltrão.

► Duas audiências trabalhistas realizadas na última quarta-feira (19) marcaram o início das atividades no quinto Ponto de Inclusão Digital (PID) do Pará, inaugurado na Vila Taboca, distrito do município de São Félix do Xingu, na terça-feira (18).