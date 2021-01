'Enem é atividade essencial', afirmou o presidente do Inep

Preparação para exame

Hoje tem aulão especial de revisão no programa “Enem Pará”, que será transmitido ao vivo, das 16h às 19h, pela TV Cultura do Pará.



É hora de comemorar

O Mangal das Garças vai comemorar, amanhã,

o seu 16° aniversário com programação especial seguindo os protocolos de prevenção à covid-19.



"Enem é atividade essencial”



Foi o que afirmou, nesta sexta-feira (15), o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Alexandre Lopes, em meio a pedidos de suspensão por causa do avanço da pandemia de coronavírus. As provas estão marcadas para amanhã e para o dia 24 deste mês.



VIAGENS

Restrições



Com a alteração no decreto estadual que limita o transporte hidroviário entre o Pará e o Amazonas, o porto de Juruti, no oeste paraense, voltou a receber, na manhã de ontem, barcos vindos de Manaus (AM). O novo decreto foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial na noite de quinta-feira, 14, liberando a movimentação de cargas entre os dois Estados. O transporte de passageiros segue permitido apenas para quem comprovar que mora ou desenvolve algum tipo de atividade essencial no Pará.



Desembarque



O desembarque de cargas é acompanhado por fiscalização da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar que está usando drones, helicóptero e lanchas para fiscalizar o tráfego de embarcações na divisa. A restrição do transporte entre Pará e Amazonas faz parte das medidas para tentar conter um pico da covid-19 na região do Baixo Amazonas, onde o fluxo de passageiros entre os dois Estados nortistas é intenso.



Oriximiná



No município de Oriximiná, também na região do Baixo Amazonas, o prefeito William Fonseca (PRTB) publicou decreto estabelecendo toque de recolher a partir das 21 horas. O decreto também limita o transporte de passageiros com os municípios vizinhos. Igrejas e templos podem funcionar, mas com apenas 30% da capacidade. Festas e eventos estão proibidos. O prefeito justificou as medidas afirmando que, em apenas 24 horas, houve aumento de 50% na procura pelos serviços públicos de saúde.



AMAZONAS

Solidariedade



A situação de calamidade que se abateu sobre o Amazonas deixou muitos paraenses em alerta, não só pela proximidade geográfica, mas pelas relações que muitos deles têm com o Estado vizinho. Várias famílias do Pará têm parentes no Amazonas.



Ajuda



A Prefeitura de Juruti ofereceu dez cilindros de oxigênio para o município de Parintins. Na noite de quinta-feira, o governo do Pará já havia oferecido 30 leitos para pacientes do Amazonas e, ontem, foram disponibilizados dez leitos na maternidade da Santa Casa de Misericórdia em Belém, uma vez há informações de que 60 bebês estavam em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) neonatais de Manaus e precisavam ser transferidos por falta de oxigênio nos hospitais.

PIMENTA

Cultivo



A Embrapa apresentará, na semana que vem, o calendário tecnológico da pimenta-do-reino, uma espécie de catálogo com tecnologias e boas práticas de cultivo para aumentar a produção, a longevidade e a sustentabilidade dos pimentais do Pará. O material será um guia com orientações que o agricultor deve seguir de janeiro a dezembro para ter bons resultados no plantio. A cada mês são indicadas as etapas a seguir, do preparo da área, à produção de mudas, passando pelo plantio, manejo, colheita e armazenamento dos grãos.



Destaque



O Pará é o segundo maior produtor nacional de pimenta-do-reino, responsável por 30% da produção brasileira. A pipericultura paraense é uma atividade característica da agricultura familiar, principalmente da região de Tomé-Açu. Dados mais recentes mostram que, em 2019, a atividade movimentou cerca de R$ 224 milhões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.



GRÃOS

Inspeção



Cerca de 600 toneladas de grãos de arroz e feijão foram coletadas, na manhã de ontem, em Ananindeua, Marituba e Santa Izabel, por fiscais agropecuários da Agência Paraense de Defesa Agropecuária (Adepará) para a classificação de tipos. A classificação de produtos de origens animal e vegetal é uma das atribuições da Adepará. Até o último dia 14, a agência já havia inspecionado mais de 900 mil toneladas de grãos na região.



Qualidade



As análises são feitas em laboratório com equipamentos capazes de identificar defeitos causados por intempéries, pragas e danos mecânicos. Na primeira etapa de análise, é avaliada a presença de insetos vivos como carunchos e outras pragas, bagas de mamona, sementes tóxicas, sementes tratadas e odores estranhos que inviabilizam o consumo.



EM POUCAS LINHAS



O Clube de Engenharia do Pará elaborou documento com propostas em vários segmentos para encaminhar à nova administração municipal de Belém.



Entre os pontos abordados na área de engenharia estão o tratamento de resíduos sólidos, iluminação pública, transporte fluvial, drenagem, licitação, plano diretor e tombamento histórico.



A ideia, segundo a direção da entidade, é colaborar para o desenvolvimento técnico, social, econômico e ambiental do município de Belém e firmar parcerias institucionais com a prefeitura.

A nova gestão do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém distribuiu, ontem, uma nota afirmando estar sendo alvo de ataques nas redes sociais.



Publicações falsas estariam acusando o atual presidente do órgão, Francisco Almeida, de ter abandonado os postos de Icoaraci e Mosqueiro, que estão em situação precária.



A direção do instituto afirma que assumiu o órgão há menos de 15 dias e que o sucateamento dos serviços seria fruto das gestões passadas.

Cerca de seis milhões de estudantes estão inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas presenciais serão aplicadas amanhã e no próximo domingo, 24.

A orientação é manter o distanciamento social nos locais de prova. O uso de máscaras é obrigatório.



Com edital publicado ontem, o concurso que vai selecionar 1,5 mil novos agentes para a Polícia Federal terá provas em todas as capitais do País. As inscrições começarão no próximo dia 22 e as provas estão marcadas para 21 de março.



O mundo atingiu a triste marca de mais de dois milhões de vidas perdidas para a covid-19.



A todas as famílias enlutadas, os nossos mais sinceros pêsames.