'Em inúmeras ‘questões de sociedade’, o país é acéfalo', diz Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF

Corte Eleitoral

O ministro André Mendonça, do STF, vai tomar posse, hoje, como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Bolsa de valores

A parceria entre a varejista chinesa AliExpress e a brasileira Magazine Luiza fez as ações do Magalu dispararem mais de 12%.

(J. Bosco)

"Infelizmente, em inúmeras ‘questões de sociedade’, o país é acéfalo.”

Joaquim Barbosa, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), disse ontem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é “omisso” e “incapaz de liderar o país” em pautas importantes.



>VACINA

MONITORAMENTO



Com o encerramento da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, os municípios paraenses devem fazer o Monitoramento da Estratégia de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo (MEV) até 31 de julho. O monitoramento consiste na realização de entrevistas com as famílias de crianças de seis meses a menores de cinco anos para saber se estão vacinadas contra a poliomielite e o sarampo. Todos os 144 municípios paraenses precisam realizar o MEV, e cada um deles recebeu uma meta, um número de crianças para procurar e entrevistar.



METAS



O MEV é uma forma de identificar crianças não vacinadas e, a partir daí, fazer a devida correção, vacinando quem não está imunizado. Os municípios já têm definidos os números de crianças que devem ser entrevistadas, como Ananindeua (833), Belém (3.421), Benevides (207), Marituba (1.066) e Santa Bárbara do Pará (547), todos na Região Metropolitana de Belém.



>COOPERATIVAS

NEGÓCIOS



O município de Santarém receberá na quarta-feira (26) a primeira Rodada de Negócios Cooperativista. A ideia é fortalecer o cooperativismo nas cadeias produtivas e estimular a abertura de mercados para os produtos e serviços de diversas atividades econômicas, junto aos representantes de empreendimentos locais.



SETORES



Quinze cooperativas de segmentos como agricultura, artesanato, turismo, educação, linha de crédito e saúde confirmaram presença no evento. A programação é uma realização do governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Municipal (Semdec) e o Sistema OCB-PA (Organização das Cooperativas do Brasil).



>SERRA PELADA

MUSEU



O Museu da Pessoa lançou um edital neste mês, em Serra Pelada, no sudeste do Estado. Por meio de metodologia própria, a plataforma virtual do museu vai registrar a história de vida e da vila por meio de 20 personagens locais. A iniciativa, que também conta com a parceria da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e do poder público local, prevê a formação, em seis meses, de 14 membros da comunidade sobre tecnologias da memória. Ao longo desse processo, os participantes vão construir, organizar e socializar as memórias de Serra Pelada em formato de acervo virtual que ficará disponível na plataforma e acessível para pessoas de todo o mundo.



>IMAGENS

FORMAÇÃO



Jovens dos bairros do Jurunas, Condor e Cremação poderão aproveitar melhor a máquina fotográfica que possuem em seus celulares e até sonhar com uma carreira profissional promissora por meio do curso de fotografia por celular, que será promovido pela prefeitura de Belém, nos dias 26 e 27 deste mês. Os inscritos no curso terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre o funcionamento das máquinas fotográficas dos celulares, técnicas de enquadramento e conhecimentos básicos sobre a linguagem fotográfica. O curso será realizado por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), na antiga sede do órgão, na av. Bernardo Sayão, na Cremação.



>TERRITÓRIOS

DEFESA



Pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi publicaram artigo na conceituada revista Trends in Ecology & Evolution, na qual defendem que, “para atingir a meta de desmatamento e degradação zero o Brasil deve integrar as políticas públicas setoriais que estabeleçam um novo modelo de desenvolvimento na região amazônica, baseado na implantação de territórios sustentáveis”. O estudo é assinado pela doutora em Ecologia e pesquisadora Ima Célia Guimarães Vieira; e pelo doutor em Zoologia e professor titular do Departamento de Geografia e Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Miami, José Maria Cardoso da Silva.



RENDA



No estudo, os autores defendem ainda a importância da geração de renda por meio de atividades produtivas que agreguem tecnologia e valor ao uso da terra. “Os territórios sustentáveis exigem a conversão das pastagens em sistemas de produção alimentar mais diversificados para reduzir a pobreza, aumentar a eficiência econômica e social, absorver carbono, melhorar a conservação dos solos, conservar a biodiversidade e apoiar vários produtos com um elevado valor agregado”, ressalta o artigo.

Em Poucas Linhas

- O governador Helder Barbalho assinou termo aditivo que amplia os serviços de saúde oferecidos pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Pará (Iasep), na cidade de Santarém, na sexta-feira (21), durante as festividades do aniversário de 363 anos da cidade.



- O termo aditivo contempla a inclusão de especialidades médicas, exames e cirurgias na rede credenciada do Iasep na região, contemplando 1.937 beneficiários do plano.



- A Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições de Ensino Superior Públicas no Brasil (Fasubra) definiu ontem que seguirá em greve e que não irá assinar acordo com o governo federal amanhã.



- A atleta de ginástica artística revelada dentro do programa “Talentos Esportivos”, do governo do Pará, Andreza Lima, de 17 anos, foi convocada para as Olimpíadas de Paris, que começam no dia 26 de julho. A notícia veio às vésperas do Dia Mundial do Desporto Olímpico e do Atleta Olímpico, comemorado no domingo (23).



- Natural de Belém, Andreza vinha sendo cotada para a tão sonhada vaga para as Olimpíadas. A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) fez o anúncio oficial com os nomes dos representantes do país e a paraense apareceu na lista de reservas para representar o Brasil na França.



- Calendário eleitoral: a partir de 30 de junho emissoras de rádio e de televisão devem suspender a transmissão de programas apresentados ou comentados por pré-candidato às eleições deste ano.



- O Supremo Tribunal Federal (STF) pode concluir nesta semana o julgamento do recurso que discute se é crime ou não o porte de maconha para consumo pessoal. O tema está na pauta da Corte para as sessões desta terça-feira (25) e quarta-feira (26).