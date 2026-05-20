'Ele estava restrito, então fui até ele', diz Flávio Bolsonaro sobre encontro com Daniel Vorcaro

Educação

MEC determina que cursos de enfermagem terão pelo menos 4 mil horas presenciais, com prazo mínimo de cinco anos para conclusão.

Vai ao Senado

Câmara aprova projeto que aumenta penas e criminaliza uso de ferramentas de IA para exploração sexual infantil.

“Ele estava restrito e não podia sair de São Paulo, então fui até ele”

Flávio Bolsonaro, senador (PL-RJ) e pré-candidato à Presidência, afirmou que encontro com Daniel Vorcaro, dono do banco Master preso, objetivou “botar ponto final” nas negociações sobre financiamento do filme do pai, “Dark Horse”.

CLIMA

EXTREMO

Relatório do CDP, organização que administra o único sistema independente de divulgação ambiental do mundo, aponta que 62% das cidades, estados e regiões que reportaram dados à plataforma já enfrentam impactos financeiros provocados por eventos climáticos extremos. Entre governos subnacionais, cresce a preocupação com os reflexos sobre áreas estratégicas da economia, especialmente os setores financeiro e de seguros. A avaliação é de que a pressão por infraestrutura climática deve ampliar a corrida internacional por financiamento.

PREJUÍZO

Ainda de acordo com o relatório, eventos climáticos extremos provocaram quase US$ 3 bilhões em perdas para as empresas em 2025. As chuvas intensas responderam por US$ 1,5 bilhão em prejuízos, principalmente devido a paralisações operacionais e aumento de custos. O setor corporativo também já projeta impactos ainda maiores nos próximos anos, impulsionados pelo avanço de inundações, ciclones e eventos extremos.

BREVES

INDUSTRIAL

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) abriu processo licitatório para contratação da empresa responsável pela elaboração do Relatório de Controle Ambiental (RCA) e do Plano de Controle Ambiental (PCA) do futuro Distrito Industrial de Breves, no arquipélago do Marajó. O Distrito Industrial de Breves será implantado em uma área de aproximadamente 202 hectares, já prevista para uso industrial no Plano Diretor do município. O projeto prevê inicialmente 43 lotes industriais, além de infraestrutura urbana com vias asfaltadas, drenagem, ciclovias, rede de energia elétrica e área portuária estratégica para fortalecimento da logística regional. A localização do município e os incentivos fiscais previstos para o Marajó, incluindo isenção de ICMS, devem ampliar a competitividade da futura área industrial.

FUTEBOL

SOLIDARIEDADE

Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), que abrange Pará e Amapá, entram em campo hoje durante o jogo do Paysandu e Nacional-AM pela Copa Norte. A participação especial faz parte da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, promovida pela Justiça do Trabalho em todo o País, e que no Pará se materializou a partir da celebração de um acordo de cooperação técnica entre o TRT8 e os dirigentes dos dois clubes. A iniciativa de doação de alimentos não perecíveis reforça a importância da cultura da conciliação, da cidadania e da responsabilidade social. Os alimentos arrecadados durante a partida serão destinados a uma aldeia indígena e comunidades em situação de vulnerabilidade social no Pará.

CASTANHAL

FESTIVAL

Segue até a próxima sexta-feira (22) o 12º Festival Safra da Castanha Nova, na Aldeia Kupekatê Kyikatejê, na Terra Indígena Mãe Maria, em Bom Jesus do Tocantins, sudeste do Pará. O evento reúne cerca de 950 atletas e celebra o início da colheita da castanha-do-pará. Com apoio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi), o festival reúne delegações de pelo menos sete etnias de outros estados, como Maranhão e Mato Grosso do Sul, além de cerca de 500 participantes da própria TI Mãe Maria.

CONTAS

PESQUISA

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) iniciou nova consulta pública para a construção do Plano Anual de Fiscalização 2027, o PAF Cidadão. Este é o segundo ano consecutivo em que o Tribunal de Contas realiza a iniciativa pela qual a população poderá indicar quais áreas e temas considerados prioritários para as atividades fiscalizatórias do órgão de controle externo no próximo ano.

TEMAS

Na pesquisa, o cidadão poderá escolher até três itens em sete áreas de destaque: saúde; educação; segurança pública; desenvolvimento econômico e social; meio ambiente e sustentabilidade; infraestrutura, mobilidade e serviços urbanos; e gestão, transparência e finanças públicas. O formulário está disponível no portal do TCE-PA.

ARTISTAS

EDITAL

A Fundação Cultural do Pará (FCP) prorrogou por 12 meses o prazo para credenciamento de artistas e profissionais da cultura. O edital contempla serviços ligados a diferentes linguagens e categorias artísticas, abrangendo áreas como acessibilidade, formação cultural, oficinas, monitoria, workshops, laboratórios, minicursos, mentorias, palestras e suporte técnico. Os profissionais credenciados podem ser convocados conforme a demanda das programações e projetos desenvolvidos pelo órgão.

Em Poucas Linhas

- A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) ganhou nova sede para o escritório de representação da instituição em Brasília. A cerimônia de inauguração ocorreu na segunda-feira (18). O local servirá de base aos profissionais que precisam acompanhar presencialmente demandas e ações da Defensoria junto aos Tribunais Superiores e órgãos federais.

- A Fundação Cultural do Pará (FCP) publicou, no Diário Oficial do Estado de ontem, a lista preliminar dos coletivos de culturas juninas habilitados para participar do Arraial de Todos os Santos 2026.

- O resultado reúne grupos credenciados nas categorias Boi-Bumbá, Boi de Máscaras, Parafolclóricos, Pássaros e Cordões, além de Carimbó e Toadas.

- A relação completa pode ser consultada no site fcp.pa.gov.br. O edital prevê investimento R$ 640 mil para apoiar os grupos que irão integrar a programação oficial do circuito junino promovido pela FCP.

- O Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (UFPA), formado pelos hospitais universitários Barros Barreto e Bettina Ferro, está com inscrições abertas para 38 bolsas dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica da Rede HU Brasil, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

- As vagas são destinadas para estudantes de graduação. As inscrições seguem até 28 de junho, exclusivamente pela internet, e metade das vagas é reservada para ações afirmativas.

- Para celebrar o aniversário de 120 anos, completados hoje, a União Espírita Paraense (UEP) vai realizar programação a partir das 18h30 desta quarta-feira (20), na sede da travessa Castelo Branco.

- Haverá a apresentação de depoimentos de pessoas que ajudaram a construir a UEP neste período de um século e duas décadas de história com foco na prática da caridade.