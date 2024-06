'É preciso ter parâmetros legais para evitar que ela (IA) seja algo destrutivo', diz Rodrigo Pacheco

Mega-Sena

O concurso 2.741, realizado ontem, não teve ganhador na faixa principal. Com isso, o prêmio vai a R$ 100 mi amanhã.



Tendência

Levantamento divulgado ontem, em SP, revela que a maioria dos líderes do setor financeiro planeja usar IA contra fraudes.

Rodrigo Pacheco (J. Bosco)

"É preciso ter parâmetros legais para evitar que ela (IA) seja algo destrutivo de instituições.”

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, ao informar que o projeto de lei que regulamenta o uso da inteligência artificial pode ser votado pelo plenário do Senado até 17 de julho, antes do recesso.



>VERDE

BOLSA



As falhas no cadastramento do programa Bolsa Verde podem colocar em xeque a meta do governo federal de atender 100 mil famílias até 2026. O avanço do programa esbarra no corte de 30% no orçamento e no sucateamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que não tem pessoal para atualizar os beneficiários.



RENDA



O programa foi criado para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social com a transferência de renda no valor de R$ 600 a cada três meses. A transferência está condicionada à conservação e ao uso sustentável dos ativos ambientais. No Pará, 40% do programa Bolsa Verde seriam destinados ao arquipélago do Marajó. O restante, às outras regiões do Estado. Uma ajuda que vai fazer falta na superação da fome.



>PROFESSORES

BENEFÍCIO



A Assembleia Legislativa do Pará aprovou ontem emenda modificativa ao Projeto de Lei que trata da concessão de abono aos profissionais do magistério da educação básica da rede pública estadual, referente aos recursos a serem recebidos pelo Estado do Pará em razão de precatório judicial decorrente da complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.



UNIVERSALIZADO



A emenda foi apresentada pelos deputados estaduais Carlos Bordalo, Dirceu Ten Caten, Elias Santiago e Maria do Carmo, pelo PT, juntamente com a deputada Lívia Duarte, do PSOL. Originalmente o projeto estabelecia que apenas os professores do ensino fundamental fossem contemplados com o recurso. Ao todo, os parlamentares do PT e PSOL apresentaram seis emendas ao PL. Apenas uma foi aprovada, mas a avaliação é que esta era mais importante, já que permite a universalização do abono para todos os profissionais do magistério.



>ALIMENTOS

INDÍGENAS



Núcleos Munduruku das aldeias Bragança e Takuara, em Belterra, no Baixo Amazonas, fizeram ontem a entrega de mais de uma tonelada de alimentos para lideranças indígenas dentro do próprio território, a partir do primeiro contrato de compra, venda e alocação pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para indígenas.



INTEGRAÇÃO



A efetivação da política pública que integra governos municipal, estadual e federal é intermediada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), em parceria com a prefeitura, a Federação Flona do Tapajós e associações indígenas. Com previsão de operações periódicas até o fim do ano, cada munduruku participante deve receber um total de R$ 9 mil. Entre os itens distribuídos, pescada branca, farinha d’água, batata-doce e cará. Tudo será reencaminhado para abastecimento das aldeias.



>ASSOCIAÇÃO

ELEIÇÕES



Os promotores de Justiça Samir Dahas e Fabia Fournier são os candidatos a presidente e vice-presidente, respectivamente, da Chapa União e Independência, que está concorrendo às eleições de diretoria da Associação do Ministério Público do Estado do Pará (Ampep) para o triênio 2024/2027. No programa da chapa, a defesa da autonomia e independência da entidade, fortalecimento da equidade de gênero na gestão, entre outros. A chapa é formada também pelos promotores Márcio de Faria, Adriana Passos, Lucinery Resende, Pedro Paulo Bassalo Crispino e Sinara Bruyne. As eleições estão marcadas para 28 de junho.



>ESCRAVIDÃO

MEMÓRIA



A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) disponibilizou um formulário on-line para que a sociedade civil dê contribuições à proposta de criação do Memorial da Escravidão Negra no Pará, que tem como objetivo dar visibilidade à presença africana nesta parte do País. O memorial transitará pelos temas que dizem respeito à memória de presença e às contribuições do povo negro para formação da Amazônia, buscando levar ao público, por meio de experiências multissensoriais, o contato com a memória viva que a população negra imprime no nosso território.

Em Poucas Linhas

- O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará faz hoje a entrega do Mérito Previdenciário a pessoas físicas e jurídicas que se destacaram em ações para fortalecer o sistema. A cerimônia ocorrerá às 18h, no Hangar, dentro do 57º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.



- O Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá sediará, em 27 de novembro, a 8ª edição do International Cooperation Day - IncoDay.



- Promovido pela Brafip e a Fundação Guamá, o evento reunirá empresas, universidades e centros de pesquisa para promover a inovação colaborativa, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e à Estratégia Brasileira para a Transformação Digital.



- A Chamada de Ideias 2024, promovida por Aleti, Brafip e EscalaLatam, está com inscrições abertas até 18 de agosto no site da Brafip.



- O Conselho Municipal de Educação (CME) aprovou resolução que estabelece as diretrizes para efetivar a implantação de uma educação para as relações étnico-raciais a partir da perspectiva antirracista.



- Dentre as ações está prevista a criação do Selo Zélia Amador de Deus para referendar escolas que tenham em suas ações pedagógicas e currículo escolar práticas de educação antirracista.



- O Plano Municipal de Ação Climática será o tema central em debate na Primeira Conferência Municipal de Mudanças Climáticas de Belém, que será realizada neste sábado (29), das 8h às 17h, no Centro Cultural e Esportivo Cabano Altino Pimenta, no bairro do Reduto.



- Todas as propostas que foram discutidas por mais de 1,5 mil pessoas nas Plenárias Distritais serão reunidas no plano que tem o objetivo de apresentar à sociedade um repertório de ações para o planejamento do futuro da cidade, com políticas públicas para o enfrentamento das consequências climáticas.



- A conferência será realizada pela prefeitura de Belém em parceria com a Universidade Livre da Amazônia e o Fórum Municipal sobre Mudanças Climáticas.