'Discurso preconceituoso [vindo de um país que] ajudou a aquecer o planeta', critica Helder

Produto de exportação

Pix chega a cinco países da América Latina com solução desenhada pela startup brasileira PixNow.

Um milhão de pessoas

A Caixa começou a liberar o vale-recarga do Programa Gás do Povo para dez capitais, Belém incluída.

“Discurso preconceituoso [vindo de um país que] ajudou a aquecer o planeta.”

HELDER BARBALHO, governador do Pará (MDB), repudiou, ontem, as falas do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, sobre alemães “ficarem contentes” ao irem embora de Belém.

COP

ESTENDIDA

Em um sinal de que as negociações em torno da carta de Belém devem se estender para além da COP 30, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (sigla em inglês UNFCCC) anunciou ontem que o serviço oficial de transporte da Conferência continuará operando 24 horas por dia até 23 de novembro de 2025, gratuitamente. Para acomodar as sessões noturnas, a frequência do serviço de transporte será a cada 30 minutos, das 20h desta segunda-feira (17) até as 6h de domingo (23). Especialistas afirmam que essa “esticadinha” no prazo para encerramento da COP é natural e pode ser sinal de que as conversas estão avançando, daí a necessidade de mais tempo para as reuniões.

NAVIOS

ATRAÇÃO

Os transatlânticos ancorados em Outeiro viraram ponto turístico. No domingo, dia de folga dos participantes da COP 30, a área ficou lotada. Entre os que aproveitaram para dar uma olhadinha no local estava o governador Helder Barbalho e a primeira-dama, Daniela. Os dois navios de cruzeiro ancorados no porto do distrito, em Belém, funcionam como hotéis flutuantes para participantes da COP 30. Contratadas pelo governo federal, as embarcações oferecem cerca de 5 mil leitos distribuídos em mais de 3,9 mil cabines e acolhem delegações, equipes técnicas, imprensa e trabalhadores envolvidos na organização do evento. Para receber as embarcações, o porto passou por obras e a expectativa é que, após a COP 30, o terminal se consolide como hub de cruzeiros na Amazônia, fortalecendo o turismo e a geração de renda na região.

INDÍGENAS

SAÚDE

O Museu Paraense Emílio Goeldi sedia hoje evento para debater a saúde indígena com a presença da ativista Weibe Tapeba, liderança do povo Tapeba (CE) que desde janeiro de 2023 ocupa o cargo de secretário especial de Saúde Indígena no Ministério da Saúde.

SESAI E EINSTEIN

Também participam Bruno Cantarella de Almeida, diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) e Henrique Neves, diretor geral do Einstein Hospital Israelita. Na pauta, o futuro das políticas públicas para garantir que os indígenas tenham pleno acesso aos serviços de prevenção e tratamento de doenças.

MUNDURUKU

ANTENAS

Em Jacareacanga, extremo sudoeste do Pará, 4,9 mil famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) estão aptas a participar do Programa Brasil Antenado e receber instalação e antenas parabólicas gratuitamente. E para atingir o público apto na cidade, a Entidade Administradora da Faixa (EAF) produziu um vídeo tutorial na língua munduruku. A Terra Indígena Munduruku ocupa 98% do município. O prazo para solicitar o kit gratuito termina em 13 de dezembro.

CIDADANIA

ATENDIMENTO

Instaladas em oito pontos de Belém, as Tendas Laranjas do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), iniciativa coordenada pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (Caoij) durante a COP 30, registraram grande circulação de público nos primeiros dias de funcionamento. De acordo com o balanço parcial, 11,5 mil pessoas foram atendidas diretamente pelos serviços oferecidos, e a estimativa de público impactado direta ou indiretamente chega a 30 mil pessoas. O projeto também contabilizou mais de 400 vagas ofertadas em cursos profissionalizantes e 80 oportunidades de inserção no mercado de trabalho para jovens aprendizes. Além disso, foram realizadas mais de 200 identificações infantis, com a colocação de pulseiras em crianças para reforçar a segurança nos locais de grande circulação durante o evento.

JUVENTUDE

DEBATE

A Free Zone recebe nesta terça-feira (18), das 10h às 11h30, a mesa-redonda “Juventudes à Mesa: Como as Vozes Jovens Podem Moldar as Decisões Climáticas”. O encontro reúne jovens lideranças de diversos países para discutir como transformar presença simbólica em influência real nas decisões climáticas globais. A abertura será conduzida por Lena Schilling, de 24 anos, deputada do Parlamento Europeu e uma das vozes mais jovens e influentes da política europeia, que defende o fortalecimento da participação juvenil nas estruturas institucionais de poder.

Em Poucas Linhas

- O governo do Pará anunciou que vai iniciar o pagamento dos servidores estaduais, referente ao mês de novembro, no próximo dia 26. O calendário segue até o dia 28.

- A sequência de pagamentos começa com os militares inativos, pensionistas civis e militares, aposentados civis e as pensões especiais da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), finalizando com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), tanto da capital quanto do interior.

- O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (Ciir), em Belém, abriu processo seletivo para contratação de profissionais das áreas assistencial e administrativa. As vagas são destinadas às funções de técnico em enfermagem e auxiliar administrativo, incluindo oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. As inscrições seguem até esta terça-feira (18) e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Burh.

- Segue aberto para visitação, até 21 de novembro, o Museu do Artesanato Paraense (MAP). A iniciativa é do governo do Pará, por meio das Secretarias de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme).

- Com entrada gratuita, o MAP reúne, no espaço São José Liberto, na praça Amazonas, em Belém, mais de 30 artistas e grupos locais. Durante a programação, o público pode acompanhar apresentações musicais de grandes artistas regionais do carimbó, samba, brega, pop rock e MPB. O museu abre diariamente, das 16h às 22h.

- O Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” ganhou ontem 15 ararajubas. Os animais, os primeiros de um total de 30, fazem parte do Projeto de Reintrodução e Monitoramento de Ararajubas, desenvolvido há oito anos pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) em parceria com a Fundação Lymington