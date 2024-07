'Comunicação bem-feita melhora tudo', diz Haddad sobre queda do dólar após altas sucessivas

Operações

Pagamentos com cartões de crédito feitos por aproximação atingiram 31,1% no último semestre de 2023, informa o BC.



‘Enem dos Concursos’

O governo federal vai detalhar o novo cronograma do Concurso Nacional Unificado, em uma coletiva de imprensa, às 10h de hoje.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ao ser questionado, ontem, sobre ao que atribuía a queda da moeda norte-americana nesta quarta, depois de altas sucessivas. Ele já havia dito que o governo precisa comunicar melhor suas conquistas na área econômica.



>EDUCAÇÃO

PACTO



O governo do Estado vai oficializar hoje, durante cerimônia no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, o pacto de compromisso com a alfabetização para 2024 e a meta para os próximos anos até 2030. O pacto envolve Estado e municípios e segue as diretrizes da nova política de alfabetização da União e do programa Alfabetiza Pará, do governo estadual. O objetivo é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao fim do 2º ano do ensino fundamental, conforme previsto na meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE), além de assegurar a recomposição das aprendizagens, com foco na alfabetização, de 100% das crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º anos, tendo em vista o impacto da pandemia para esse público.



>RODOVIA

ENTREGA



A prefeitura de Belém entrega amanhã a primeira fase das obras de urbanização da nova avenida Augusto Montenegro. O trecho entre o terminal Maracacuera e o Atacadão (sentido Icoaraci/Belém), com dois quilômetros de obras 100% concluídas, será entregue pelo prefeito Edmilson Rodrigues e pelo secretário de Urbanismo Lélio Costa, às 18h. Foram executados serviços de terraplenagem, drenagem urbana, pavimentação, calçadas, ciclovias, acessibilidade, sinalização, paisagismo e iluminação pública com LED. A previsão é de que até dezembro a obra esteja completamente concluída, de Icoaraci até o Tapanã, em ambos os sentidos.



>LIBERDADE

PROJETO



Vinte e cinco famílias de agricultores que moram no entorno da Ceasa receberam o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). O benefício garante acesso a políticas públicas, como crédito bancário. A entrega faz parte do projeto da nova Avenida Liberdade.



FAMÍLIAS



No início do mês de junho, 50 famílias receberam o cadastro nacional, que beneficiará mais de 300 agricultores das comunidades Sítio Bom Jesus, Nossa Senhora dos Navegantes, entorno da Ceasa e do Território Quilombola do Abacatal, que fazem parte do projeto.



>MARIA DA PENHA

RONDA



A Guarda Municipal de Belém anunciou para amanhã o início do serviço Ronda Maria da Penha, formada por três guardas, com uma viatura exclusiva para atender ocorrências que envolvem mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.



LANÇAMENTO



O novo serviço da Guarda Municipal de Belém será lançado junto com a Operação Verão, no Ver-o-Rio, às 17h. A Ronda Maria da Penha pode ser acionada por qualquer pessoa, pelo Disque-Denúncia 153 da Guarda Municipal, a qualquer hora do dia.



>NOVO

ENCONTRO



O partido Novo realizará neste mês um encontro estadual que vai reunir lideranças da sigla em diversos municípios do Estado. Marcado para o dia 13 de julho, o evento, promovido pelo Diretório Estadual, contará com a presença do presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, da jornalista Carla Cecato, do presidente nacional da Juventude do Novo, Mateus Biancardini, do diretor executivo do partido, Lucas Albuquerque, entre outros nomes importantes da legenda. Durante o encontro também serão apresentados os nomes de alguns pré-candidatos em municípios paraenses. Em Belém, por exemplo, o Novo tem como pré-candidato à prefeitura o professor Ítalo Abati.



>CULTURA

INVESTIMENTO



A ministra da Cultura Margareth Menezes desembarca em Belém na quinta-feira, dia 11, para cerimônia de assinatura dos primeiros contratos do projeto Rouanet Norte, que vai destinar R$ 24 milhões para 125 projetos da região. Os recursos virão de quatro financiadores da Lei de Incentivo à Cultura: Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios. A solenidade será conduzida pelo presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, na sede da instituição, na avenida Presidente Vargas. No mesmo evento será assinado o protocolo de intenção para a implantação do primeiro centro cultural do Banco da Amazônia, que deve ter sede em Belém, onde fica a matriz da instituição.

Em Poucas Linhas

- O Hospital Regional do Baixo Tocantins, localizado em Abaetetuba, fez a segunda captação de órgãos deste ano. Os rins irão beneficiar dois pacientes renais crônicos em hemodiálise que aguardam o transplante, organizado pela Central Estadual de Transplantes do Pará (CET-PA), que está subordinada à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).



- A prefeitura de Belém entrega amanhã as obras de reurbanização do entorno do Complexo do Jurunas Félix dos Santos. O prefeito Edmilson Rodrigues inaugurará a obra às 9h.



- Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), no município de Dom Eliseu, resultou na apreensão de 18 toneladas de castanha-do-pará in natura. A carga, avaliada em R$ 135 mil, estava com nota fiscal fraudada, e havia saído de uma cidade do Pará, não identificada, com destino a Juína, no Mato Grosso (MT).



- A nota fiscal tinha como remetente o Amapá, então foi exigido o conhecimento aquaviário, que foi apresentado sem o registro de entrada no Pará e com a mesma data de emissão e horário similar ao registro da nota fiscal. O conhecimento aquaviário não podia ter a mesma data da nota fiscal, já que supostamente a carga saiu de outro Estado.



- Representantes de 34 ministérios do governo federal, seis autarquias, três bancos públicos e diversas empresas estarão em Belém, hoje, para a 11ª Caravana Federativa, que vai ocorrer no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia.



- O evento é voltado para prefeitos e vice-prefeitos dos municípios do Pará, além de representantes de secretarias municipais e estaduais, gerentes municipais de convênios, parlamentares, representantes de consórcios e federações municipais e estaduais e da sociedade civil organizada. A ideia é facilitar o acesso a informações sobre programas e serviços essenciais.



- A caravana já passou pelos Estados do Piauí, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Amapá.