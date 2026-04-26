'Capacidade cognitiva menor que de uma toupeira cega', afirma Nikolas Ferreira sobre Renan Bolsonaro

Internacional

Tribunal nos EUA decide que proibição de solicitar asilo na fronteira imposta por Donald Trump é ilegal.

Egípcios

Família está retida há 17 dias no Aeroporto de Guarulhos após ter entrada no País negada

“Capacidade cognitiva menor que de uma toupeira cega”

Nikolas Ferreira, deputado federal (PL-MG), atacou o vereador de Balneário Camboriú Jair Renan (PL-SC) em seu perfil no X na sexta-feira.

VACINA

QUEDA

Belém entrou no radar do Ministério da Saúde, como uma das capitais que têm gerado preocupação quando o assunto é a vacinação de grupos prioritários que incluem, por exemplo, crianças e gestantes. A cobertura tem ficado bem longe da meta de 90%. Para se ter uma ideia, no ano passado a cobertura vacinal atingiu apenas 32,59% do esperado.

FAKE NEWS

A queda da adesão à vacinação seria resultado de fake news que associam as vacinas a problemas de saúde, sem qualquer embasamento científico. O Ministério da Saúde tem reafirmado que a imunização contra influenza não causa gripe e é essencial para proteger vidas, principalmente em um cenário regional onde há maior circulação de vírus respiratórios. Para tentar reverter o quadro, o órgão estendeu a campanha de vacinação para a até 30 de abril. Nesta fase, a vacinação está disponível para o público em geral.

INVESTIMENTO

GUIA

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará prepara, em parceria com os municípios de Redenção e Santarém, o lançamento do Guia do Investidor, ferramenta elaborada pela Codec para apresentar ao mercado as potencialidades econômicas locais. Em Redenção, o lançamento será feito durante a Expo Polo Carajás 2026, entre 30 de maio e 6 de junho. Já em Santarém, a previsão é que a apresentação ocorra na segunda quinzena de junho, durante as comemorações do aniversário do município. Também está prevista a implantação de distritos industriais. Em Redenção, o projeto do Polo Municipal Distrito Agroindustrial do Araguaia ainda passa por etapas administrativas, enquanto em Santarém o processo está mais adiantado, com recursos assegurados para aquisição da área.

MARAJÓ

MICROCRÉDITO

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) está ampliando a oferta de microcrédito para o Marajó, a partir de mudanças nas diretrizes dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO. No ano passado, segundo dados oficiais, foram liberadas mais de 2 mil operações de crédito para pequenos empreendedores formais e informais, destinadas a capital de giro ou investimento fixo. O órgão informa que a partir do cruzamento dos dados do Plano Plurianual 2024/2027 com demandas resultantes de escutas nos territórios, tem conseguido “articular o atendimento de questões urgentes e essenciais para o desenvolvimento sustentável do setor produtivo de regiões mais necessitadas, porém com potencial de crescimento”.

FERROGRÃO

DEBATE

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Alex Carvalho, será um dos convidados do “Anut Debate”, que nesta edição traz como tema “Ferrogrão: uma corrida de obstáculos?”. O encontro, promovido pela Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga, será no próximo dia 30, às 14h30, em formato on-line e aberto ao público.

RELEVÂNCIA

A discussão vai abordar a relevância do projeto Ferrogrão para o País, os desafios para sua viabilidade, incluindo aspectos ambientais, institucionais e financeiros e das estratégias necessárias para sua implantação. O debate será moderado pelo presidente executivo da Associação, Luis Baldez.

REDES

SUSPEITA

Em meio à crise na saúde em Belém, com a divulgação do relatório do Conselho Regional de Medicina do Pará (CRM-PA), que aponta o colapso no Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (PSM), um detalhe tem chamado a atenção nas redes sociais oficiais da prefeitura de Belém: o número de comentários elogiosos à gestão. O detalhe é que boa parte desses comentários é feita por perfis fechados ou quase sem seguidores o que levanta a suspeita de que se trata de uma ação coordenada e que inclui o uso de robôs.

ELEIÇÕES

E por falar em robôs, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou que vai apertar o cerco para impedir a propagação de conteúdos fabricados ou manipulados durante a propaganda eleitoral que começa no dia 16 de agosto. O objetivo é evitar “a difusão de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados que possam causar danos ao equilíbrio das eleições ou à integridade do processo eleitoral”.