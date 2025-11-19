“Brasil mostra que políticas para os manguezais podem unir todos os níveis de governo', diz Piccolo

Previsão

Cesta de Natal deverá ficar 4,53% mais cara este ano, diz a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Em 2024, alta foi de 9,16%.

Documentos oficiais

Governo sanciona proibição do uso de linguagem neutra. Lei prioriza uso de palavras comuns e evita estrangeirismos.

“O Brasil mostra ao mundo que políticas positivas para os manguezais podem unir todos os níveis de governo em torno de resultados concretos.”

NÁTALI PICCOLO, diretora do Programa Marinho e Costeiro da Conservation International Brasil, ontem, sobre a adesão de 46 governos de diferentes países ao pacto global para proteger manguezais, anunciada na COP 30.

NEGÓCIOS

MELHORIA

O Pará alcançou um avanço histórico no ambiente de negócios, segundo o Mapa de Empresas referente ao 2º Quadrimestre de 2025 e divulgado ontem pelo governo federal. O Estado saltou da 27ª para a 2ª posição no ranking nacional de tempo de abertura, viabilidade e registro de empresas, registrando seu melhor desempenho desde o início da série histórica. Belém também se destacou, tornando-se a capital mais eficiente do Brasil, com tempo total de apenas um dia e quatro horas para a abertura de novos empreendimentos.

AGILIDADE

Entre maio e agosto de 2025, o Pará reduziu seu tempo médio de abertura para 19 horas e registrou 32.555 empresas abertas e 16.882 fechadas, garantindo um saldo positivo de 15.673 novos negócios. O resultado, de acordo com o governo, é fruto das ações implementadas pela Junta Comercial do Pará (Jucepa), como a digitalização completa dos serviços, automação do registro, integração com municípios e órgãos públicos e simplificação de etapas, medidas que colocaram o estado entre os poucos do País com “registro zero”, liberado automaticamente pelo sistema.

ESTAÇÃO

CARIMBÓ

A Estação das Docas, em Belém, recebe de hoje ao dia 23 a programação especial do projeto “Carimbó do Meu Pará”, criado para valorizar a musicalidade e as tradições amazônicas com apresentações gratuitas no Anfiteatro São Pedro Nolasco. Durante cinco dias, grupos regionais destacarão a força da cultura popular e dos ritmos amazônicos. Reconhecida pela ONU Turismo em 30 de maio de 2025 como Capital Mundial do Brega, Belém também terá o ritmo em destaque na programação, com shows de importantes artistas do brega paraense. As apresentações ocorrerão sempre das 17h às 22h.

TRABALHO

LISTA

Com mais de 30 anos de atuação na magistratura trabalhista, a desembargadora paraense Maria de Nazaré Medeiros Rocha foi incluída na lista tríplice do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Oriunda do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), a desembargadora foi a segunda mais votada para o cargo de ministra do TST na última sessão do pleno, no dia 11 deste mês.

NORTE

Vale lembrar que o TST não conta atualmente com nenhum representante da região Norte em sua composição.

GIGANTES

DESTAQUE

Um painel no Pavilhão Pará, na Green Zone da COP 30 destacou ontem a importância de áreas de conservação para frear as mudanças climáticas. Batizado de “Áreas Protegidas no Estado do Pará e as Árvores Gigantes no Equilíbrio Climático da Amazônia”, o painel foi promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) e reuniu especialistas, gestores públicos, pesquisadores e representantes comunitários para discutir a importância das unidades de conservação e o papel das árvores gigantes na regulação climática.

LANÇAMENTO

Durante o evento, o instituto lançou o catálogo das Unidades Estaduais de Conservação e um box com estudos técnico-científicos que subsidiaram a criação do Parque Estadual das Árvores Gigantes da Amazônia. Entre os destaques apresentados, a descoberta das árvores gigantes localizadas no norte do Pará, incluindo o angelim-vermelho de 88,5 metros, considerado a maior árvore da América Latina. Segundo os especialistas, essas espécies têm impacto direto na manutenção dos chamados “rios voadores” e, consequentemente, no regime de chuvas de outras regiões do País.

RASTREAMENTO

MERCADORIAS

Dois projetos chamaram a atenção do público na COP 30. As iniciativas, desenvolvidas por pesquisadores sediados no Pará em parceria estratégica com a Associação Bio Tec-Amazônia, avançam na rastreabilidade da carne e do ouro. O sistema permite maior controle sobre toda a cadeia produtiva desses itens, contribuindo diretamente para o combate à degradação ambiental na Amazônia, causada pelo desmatamento e por garimpos ilegais.

Em Poucas Linhas

- “A cooperação nacional e internacional técnico-financeira em ciência, tecnologia, inovação e formação de recursos” será tema de uma roda de conversa na COP 30 nesta quarta-feira (19), a partir das 9h, no Pavilhão Unamaz/BioTec-Amazônia.

- Durante o evento, será apresentado o Plano Estratégico 2025-2030 da Associação de Universidades Amazônicas (Unamaz) a agências e instituições nacionais e internacionais, além de serem discutidas possibilidades de cooperação técnico-financeira para o desenvolvimento de projetos envolvendo oito países amazônicos.

- A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à formação de cadastro de reserva de profissionais com nível superior para atuação temporária na educação básica da rede estadual.

- As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela plataforma oficial da Seduc até o dia 30. Os profissionais selecionados poderão atuar nas modalidades regular, educação especial, educação do campo e educação escolar quilombola.

- Será realizada nos dias 4 e 5 de dezembro, em Belém, a primeira edição do festival gospel “Vem Louvar Pará”. O evento será no estacionamento do Estádio Mangueirão e promete reunir nomes da música cristã nacional como as cantoras Aline Barros, Isadora Pompeo e Maria Marçal. A entrada será gratuita.

- Em parceria com a GIZ (agência alemã de cooperação internacional) e com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o governo do Pará lançou o Manual de Regularização Ambiental em Assentamentos da Reforma Agrária. A publicação reúne orientações práticas e procedimentos usados pelo Estado nos últimos anos para a regularidade ambiental nos assentamentos rurais.

- O documento será disponibilizado em versões física e digital, com acesso para instituições de assistência técnica, órgãos estaduais e federais, e se posiciona como uma referência nacional.