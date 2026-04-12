'Bets são um problema de vício na mesma dimensão que foi o do cigarro', diz ministro da Saúde

"Bets são um problema de vício na mesma dimensão que foi o do cigarro”

Alexandre Padilha, ministro da Saúde, defendendo a regulamentação da publicidade das apostas on-line.

Serviço Universal de Saúde

México implementará modelo parecido com o SUS a partir de 2027. Primeira fase será para usuários com mais de 85 anos.

Auxílio

Caixa libera vale-recarga do programa Gás do Povo a 206 mil famílias nas revendedoras credenciadas.

PARTIDO

TROCA-TROCA

O ex-senador Mário Couto tem enfrentado, nas últimas semanas, um verdadeiro périplo partidário. Após deixar o PL por falta de espaço para disputar o governo do Pará, Couto anunciou, no dia 1º, filiação ao Novo. A movimentação, no entanto, mostrou fragilidade após desfiliação em massa da legenda. O Novo chegou a receber Couto, mas o cenário mudou rapidamente. Na última quarta-feira (9) o ex-senador divulgou vídeo afirmando que “tomaram o Novo dele”. Sem legenda, Couto desembarcou no Democracia Cristã, onde tenta reorganizar sua pré-candidatura.

PERSEGUIÇÃO

O problema é o calendário, com o prazo de filiação partidária já encerrado. O ex-senador, contudo, tem dito que vai à Justiça para manter o plano de candidatura ao governo - caso ainda encontre espaço político para viabilizá-lo. Nesses casos, costuma-se alegar perseguição partidária para tentar remover o argumento do calendário eleitoral.

PREÇOS

DISPARADOS

Como esperado, no cenário de guerra com impacto sobre os combustíveis, o preço da cesta básica disparou em Belém, rompendo a barreira dos R$ 700. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese Pará) aponta que o aumento em março foi de 3,95%. Com isso, o conjunto dos alimentos que compõem a cesta somou R$ 700,68. A alta acumulada no primeiro trimestre deste ano já chega a 5,12%.

INFLAÇÃO

Vale destacar que esse aumento de 5,12% da cesta básica no trimestre é bem acima da inflação estimada para o período, indicando que os alimentos continuam sendo o principal fator de deterioração do poder de compra dos brasileiros.

CARESTIA

Segundo o Dieese, o gasto mensal com alimentação para uma família de quatro pessoas chegou a R$ 2.102,04, equivalente a 1,29 salários mínimos, reforçando o cenário de carestia no início de 2026.

TERRITÓRIOS

AVANÇO

O deputado federal Celso Sabino (PDT) elevou o tom em Brasília ao alertar para o avanço do Mato Grosso, potência do agronegócio que tenta ampliar a influência na região Norte. O posicionamento de Sabino, na tribuna da Câmara, foi feito na semana em que recrudesceu o debate em torno da posse de uma área de 22 mil quilômetros quadrados na divisa com o Pará.

DISPUTA

A disputa histórica voltou à pauta agora sob alegação de que o Pará não teria infraestrutura para cuidar do território. Os defensores de que a área seja anexada ao Mato Grosso alegam que a população de municípios como Jacareacanga e Novo Progresso faz uso de serviços públicos em Alta Floresta e Paranaíta (MT). Sabino destaca o potencial econômico do Pará e sua posição estratégica na Amazônia, afirmando que o “Estado não pode ficar à mercê de interesses de fora”.

PSM

COBRANÇA

A vereadora Ágatha Barra (PL) acionou a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para explicar a suspensão dos serviços de neurocirurgia no Pronto-Socorro Municipal (PSM) da 14. O caso ganhou contornos mais graves após a morte de um adolescente. A cobrança é por respostas sobre contratos, pagamentos e a administração de um serviço considerado essencial. No documento, apresentando no plenário da Câmara na semana passada, a vereadora indaga, por exemplo, qual o período exato de suspensão dos serviços de neurocirurgia e quais medidas emergenciais foram adotadas para evitar desassistência e pede ainda esclarecimentos detalhados sobre a morte do adolescente, incluindo eventual relação com a indisponibilidade do serviço.

UNIVERSIDADE

INTERNACIONAL

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) foi uma das instituições selecionadas para o Programa Redes para Internacionalização Institucional da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A rede reúne seis instituições de ensino superior de diferentes regiões do Brasil, somando 165 programas de pós-graduação distribuídos em cinco eixos temáticos, dos quais a Uepa integra três. O projeto aprovado terá investimento de R$ 72,7 milhões, com vigência entre junho de 2026 e maio de 2031, e prevê ações como intercâmbio acadêmico, pesquisas em cooperação internacional e concessão de bolsas no País e no exterior.

EM POUCAS LINHAS

- A Universidade Federal do Pará (UFPA) realiza, de hoje (12) ao dia 17, a XL Reunião do Fórum de Dirigentes das Unidades do Interior, no campus de Breves, no Marajó.

- O encontro reúne dirigentes das Unidades Regionais, diretores de Unidades Acadêmicas e coordenadores de Planejamento, Gestão e Avaliação.

- A programação prevê debates voltados ao aprimoramento da gestão universitária e à elevação da qualidade acadêmica nos campi do interior.

- O evento será realizado no momento em que a UFPA, tendo à frente o reitor Gilmar Pereira da Silva, tem consolidado como eixo estratégico a expansão e o fortalecimento da presença da instituição no interior.

- Com 47,29% da população adulta endividada, percentual próximo à média nacional, que já atinge 49,87%, o Pará ocupa a 14ª posição no ranking nacional de inadimplência.

- A situação é ainda mais grave nos vizinhos Amapá e Amazonas, com percentuais de endividados de 64,27% e 58,81%, especialmente entre as famílias de menor poder aquisitivo.

- O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) realiza, até o dia 15, ação itinerante em Portel, no Marajó, oferecendo serviços para regularização de veículos.

Após Portel, a ação seguirá para Baião, entre os dias 14 e 30, também ofertando serviços de regularização de veículos e apoio administrativo à população local.

- O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) quer fazer a cultura circular nos presídios do País.

- A ideia é lançar Plano Nacional de Cultura no Sistema Prisional até 2027 e um calendário nacional anual de ações.

- A iniciativa pretende fomentar atividades culturais, educativas e artísticas, por meio de ações em diversas linguagens, como artes plásticas, dança, música, cinema e fotografia.