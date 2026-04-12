'Bets são um problema de vício na mesma dimensão que foi o do cigarro', diz ministro da Saúde Veja os destaques da coluna Repórter 70 deste domingo (12) Repórter 70 12.04.26 8h00 Alexandre Padilha (J. Bosco) "Bets são um problema de vício na mesma dimensão que foi o do cigarro” Alexandre Padilha, ministro da Saúde, defendendo a regulamentação da publicidade das apostas on-line. Serviço Universal de Saúde México implementará modelo parecido com o SUS a partir de 2027. Primeira fase será para usuários com mais de 85 anos. Auxílio Caixa libera vale-recarga do programa Gás do Povo a 206 mil famílias nas revendedoras credenciadas. PARTIDO TROCA-TROCA O ex-senador Mário Couto tem enfrentado, nas últimas semanas, um verdadeiro périplo partidário. Após deixar o PL por falta de espaço para disputar o governo do Pará, Couto anunciou, no dia 1º, filiação ao Novo. A movimentação, no entanto, mostrou fragilidade após desfiliação em massa da legenda. O Novo chegou a receber Couto, mas o cenário mudou rapidamente. Na última quarta-feira (9) o ex-senador divulgou vídeo afirmando que “tomaram o Novo dele”. Sem legenda, Couto desembarcou no Democracia Cristã, onde tenta reorganizar sua pré-candidatura. PERSEGUIÇÃO O problema é o calendário, com o prazo de filiação partidária já encerrado. O ex-senador, contudo, tem dito que vai à Justiça para manter o plano de candidatura ao governo - caso ainda encontre espaço político para viabilizá-lo. Nesses casos, costuma-se alegar perseguição partidária para tentar remover o argumento do calendário eleitoral. PREÇOS DISPARADOS Como esperado, no cenário de guerra com impacto sobre os combustíveis, o preço da cesta básica disparou em Belém, rompendo a barreira dos R$ 700. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese Pará) aponta que o aumento em março foi de 3,95%. Com isso, o conjunto dos alimentos que compõem a cesta somou R$ 700,68. A alta acumulada no primeiro trimestre deste ano já chega a 5,12%. INFLAÇÃO Vale destacar que esse aumento de 5,12% da cesta básica no trimestre é bem acima da inflação estimada para o período, indicando que os alimentos continuam sendo o principal fator de deterioração do poder de compra dos brasileiros. CARESTIA Segundo o Dieese, o gasto mensal com alimentação para uma família de quatro pessoas chegou a R$ 2.102,04, equivalente a 1,29 salários mínimos, reforçando o cenário de carestia no início de 2026. TERRITÓRIOS AVANÇO O deputado federal Celso Sabino (PDT) elevou o tom em Brasília ao alertar para o avanço do Mato Grosso, potência do agronegócio que tenta ampliar a influência na região Norte. O posicionamento de Sabino, na tribuna da Câmara, foi feito na semana em que recrudesceu o debate em torno da posse de uma área de 22 mil quilômetros quadrados na divisa com o Pará. DISPUTA A disputa histórica voltou à pauta agora sob alegação de que o Pará não teria infraestrutura para cuidar do território. Os defensores de que a área seja anexada ao Mato Grosso alegam que a população de municípios como Jacareacanga e Novo Progresso faz uso de serviços públicos em Alta Floresta e Paranaíta (MT). Sabino destaca o potencial econômico do Pará e sua posição estratégica na Amazônia, afirmando que o “Estado não pode ficar à mercê de interesses de fora”. PSM COBRANÇA A vereadora Ágatha Barra (PL) acionou a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para explicar a suspensão dos serviços de neurocirurgia no Pronto-Socorro Municipal (PSM) da 14. O caso ganhou contornos mais graves após a morte de um adolescente. A cobrança é por respostas sobre contratos, pagamentos e a administração de um serviço considerado essencial. No documento, apresentando no plenário da Câmara na semana passada, a vereadora indaga, por exemplo, qual o período exato de suspensão dos serviços de neurocirurgia e quais medidas emergenciais foram adotadas para evitar desassistência e pede ainda esclarecimentos detalhados sobre a morte do adolescente, incluindo eventual relação com a indisponibilidade do serviço. UNIVERSIDADE INTERNACIONAL A Universidade do Estado do Pará (Uepa) foi uma das instituições selecionadas para o Programa Redes para Internacionalização Institucional da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A rede reúne seis instituições de ensino superior de diferentes regiões do Brasil, somando 165 programas de pós-graduação distribuídos em cinco eixos temáticos, dos quais a Uepa integra três. O projeto aprovado terá investimento de R$ 72,7 milhões, com vigência entre junho de 2026 e maio de 2031, e prevê ações como intercâmbio acadêmico, pesquisas em cooperação internacional e concessão de bolsas no País e no exterior. EM POUCAS LINHAS - A Universidade Federal do Pará (UFPA) realiza, de hoje (12) ao dia 17, a XL Reunião do Fórum de Dirigentes das Unidades do Interior, no campus de Breves, no Marajó. - O encontro reúne dirigentes das Unidades Regionais, diretores de Unidades Acadêmicas e coordenadores de Planejamento, Gestão e Avaliação. - A programação prevê debates voltados ao aprimoramento da gestão universitária e à elevação da qualidade acadêmica nos campi do interior. - O evento será realizado no momento em que a UFPA, tendo à frente o reitor Gilmar Pereira da Silva, tem consolidado como eixo estratégico a expansão e o fortalecimento da presença da instituição no interior. - Com 47,29% da população adulta endividada, percentual próximo à média nacional, que já atinge 49,87%, o Pará ocupa a 14ª posição no ranking nacional de inadimplência. - A situação é ainda mais grave nos vizinhos Amapá e Amazonas, com percentuais de endividados de 64,27% e 58,81%, especialmente entre as famílias de menor poder aquisitivo. - O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) realiza, até o dia 15, ação itinerante em Portel, no Marajó, oferecendo serviços para regularização de veículos. Após Portel, a ação seguirá para Baião, entre os dias 14 e 30, também ofertando serviços de regularização de veículos e apoio administrativo à população local. - O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) quer fazer a cultura circular nos presídios do País. - A ideia é lançar Plano Nacional de Cultura no Sistema Prisional até 2027 e um calendário nacional anual de ações. - A iniciativa pretende fomentar atividades culturais, educativas e artísticas, por meio de ações em diversas linguagens, como artes plásticas, dança, música, cinema e fotografia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave repórter 70 coluna repórter 70 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Repórter 70 . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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