Apoio à saúde

O Senado aprovou projeto que cria a Política Nacional de Enfrentamento ao Mal de Alzheimer e outras doenças degenerativas.

Medidas de proteção

Comissão da Câmara dos Deputados vai acompanhar ações de combate às fraudes no setor de combustíveis.

ORÇAMENTO EMENDAS

Os deputados estaduais apresentaram, até a sexta-feira passada, último dia do prazo, 362 emendas à Lei Orçamentária para o ano que vem e 39 propostas de mudanças ao projeto de revisão do Plano Plurianual.Esses são, atualmente, os dois principais projetos em tramitação na Assembleia Legislativa. Devem ser votados até o final do ano, obrigatoriamente, antes do recesso parlamentar, previsto para iniciar no dia 20 de dezembro.

TRÂMITE

À coluna, o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia, deputado Igor Normando (Podemos), relator das duas matérias, afirmou que todas as propostas serão “minuciosamente analisadas no processo de elaboração do relatório”. O documento deve ser concluído em 15 dias. Depois, será analisado pelos demais membros da comissãoe, só então, irá para votação no plenário.

ÁREAS VALORES

O orçamento do Pará para 2022 prevê receitas de R$ 31,337 bilhões, aumento de 15,9% em relação ao previsto para este ano. Na área de investimentos, os destaques ficam por conta dos projetos de construção do Hospital da Mulher, do Pronto-Socorro da rodovia Augusto Montenegro e das obras do BRT Metropolitano. Também estão previstas, no orçamento, a construção de mais unidades da Usina da Paz e a ampliação do projeto Porto Futuro, além da primeira fase do Parque da Cidade.

Legenda (J. Bosco)

"Assim como tempo eu não paro. Meu nome é agora.”

ELZA SOARES, Ao conquistar disco de ouro com regravação de ‘O Tempo Não Para’, álbum icônico de Cazuza. A cantora de 91 anos também é uma das principais vozes da atualidade na luta antirracista e contra a violência à mulher no Brasil. “Fico sempre pedindo para que as pessoas se conscientizem, que percebam que falta mais amor e carinho”, diz.

PAJÉ

BIOGRAFIA

Homenageada da Feira do Livro Multivozes deste ano, a pajé Zeneida Lima terá sua biografia relançada no evento. A primeira edição de “O Mundo Místico dos Caruanas da Ilha do Marajó” foi publicada no começo dos anos 2000.

EDIÇÃO

A nova edição sairá pela Lettera L Editora e traz textos de Tizuka Yamasaki, diretora do filme “Encantados”, longa baseado no livro, além de texto de Neguinho da Beija-Flor. A obra inspirou o samba-enredo da escola de Nilópolis em 1998, vencedora do Carnaval carioca daquele ano. Outro detalhe é que a editora optou por manter o primeiro prefácio da obra assinado pela escritora Rachel de Queiroz, de quem Zeneida foi amiga.

AÉREAS

CONCORRÊNCIA

Um dos mais afetados pela pandemia, o setor aéreo começa a demonstrar rápido sinal de recuperação com ampliação da malha aeroviária. O Pará que se viu à míngua nos últimos meses, quase sem voos para outras cidades voltou a atrair as companhias. Os passageiros, contudo, têm reclamado dos altos preços das tarifas. O problema deve levar o governo a abrir o mercado para as chamadas companhias low cost que oferecem serviços mais simples e preços menores. Fontes do setor informam que companhias alemãs serão as primeiras a desembarcar no Brasil para explorar esse filão.

ICMS

MUDANÇA

Uma tempestade está se formando sobre a cabeça dos governadores que podem enfrentar, nos próximos meses, considerável queda de receita com a mudança na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre energia elétrica e telecomunicações. A mudança está em análise no Supremo Tribunal Federal que pode determinar a inconstitucionalidade da alíquota de ICMS de 25% no Estado de Santa Catarina,ou seja, acima da alíquota geral de 17% adotada pela unidade federativa. O Pará está entre os Estados que cobram 25% sobre a energia. A mudança poderá levar à redução na conta, mas terá forte impacto sobre as receitas dos Estados.

VOTOS

Até a última sexta-feira, o placar era de cinco a dois pelaconstitucionalidade, mas a votação deve ser retomada. A decisão terá repercussão geral, ou seja, deverá ser cumprida por todos os Estados. Até agora, além de Fachin, votaram pela inconstitucionalidade, os ministros Marco Aurélio Mello, relator da ação, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes defenderam a constitucionalidade. A votação ainda está em andamento.

EM POUCAS LINHAS