Crueldade em Ananindeua

Condomínio onde pirarucu foi morto a golpes de enxada tem sete dias para apresentar licenças a órgão ambiental.



Abaixo da inflação

O reajuste médio dos salários em dezembro de 2021 foi de 9,5%, informa o boletim “Salariômetro”, da Fipe.

Legenda (J. Bosco)



"Aos pais, eu digo que não se espantem. Nunca devem condenar um filho.”

Foi o que pediu, ontem, o papa Francisco aos pais e mães para que as crianças não sejam condenadas por sua orientação sexual. O apelo ocorreu durante a audiência geral com fiéis, no Vaticano, em um momento de improviso, no qual o pontífice falava sobre as dificuldades da paternidade.

Testemunha

Duplicidade



Uma situação, no mínimo inusitada, foi constatada pelo Ministério Público do Pará (MPPA), por meio da Promotoria de Justiça de Tomé-Açu, no processo sobre o assassinato do líder quilombola Nazildo dos Santos, ocorrido em abril de 2018, na comunidade do Turé. O crime tem como testemunha-chave Erinaldo Pereira Lopes que, por sua vez, responde por um outro crime e encontra-se foragido. Ocorre que Lopes tem como advogado o mesmo profissional que atua na defesa do acusado de ter sido o mandante da morte do líder quilombola, um conhecido empresário daquele município do Vale do Acará.



Inusitado



O dilema é que, para tentar localizar essa testemunha-chave, que está sumida desde a época do crime, o promotor que atua no caso depende desse mesmo advogado. Além disso, e mais inusitado ainda, Erinaldo também foi arrolado como testemunha de defesa do empresário acusado de mandar assassinar Nazildo dos Santos. O processo ainda se encontra na primeira etapa do júri, denominado de sumário de culpa. A audiência para continuidade da instrução está prevista para ocorrer no início de março, tempo que o MPPA tem para tomar as providências cabíveis.



Aliança

Dobradinha

Depois de um rompimento político em 2008, até hoje não esclarecido, a ex-governadora Ana Júlia Carepa e o seu ex-chefe da Casa Civil, Charles Alcantara, voltam juntos ao Partido dos Trabalhadores (PT). Lideranças da legenda garantem que os dois devem protagonizar uma parceria, até algum tempo atrás, improvável. Alcantara deve lançar-se candidato a deputado estadual e Ana Júlia sonha com a Câmara Federal, em dobradinha prioritária. O martelo, nesse caso, pode ser batido em conversa com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, marcado para fevereiro, em Brasília.

Aposentados

Censo



Mais de doze mil aposentados do Estado do Pará correm o risco de ficar sem os benefícios. Essa é a conta do último balanço de segurados que ainda não se apresentaram ao censo previdenciário do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev). O recenseamento é obrigatório a todos os aposentados e pensionistas do regime próprio do Pará, que tiveram o benefício concedido após novembro de 2020. O prazo terminará no dia 8 de março.



Pendências



A maioria dos faltosos (8.581) reside na Região Metropolitana de Belém. No nordeste paraense, 1.686 aposentados e pensionistas ainda não compareceram ao censo. Nos municípios do sul e sudeste do Pará, 723 segurados estão com pendência na atualização cadastral, além de 516 da região do Tocantins, 193 do Marajó e 496 do oeste paraense. Após o prazo, os que não comparecerem terão os benefícios suspensos automaticamente.=

Carnaval

Adiamento

A Prefeitura de Tucuruí, no sudeste paraense, determinou o adiamento do Carnaval 2022. O motivo é aumento no número de casos de gripe pelo vírus influenza e de covid-19. Com a decisão, a programação momesca que estava agendada para 25 a 28 de fevereiro e 1º de março, ficará para o mês de julho, quando a prefeitura pretende realizar o desfile das escolas de samba e o chamado “Carnaré”, a micareta dos blocos da cidade. A prefeitura vai aproveitar a estrutura que será montada para o veraneio, em cinco praias, para realizar o carnaval fora de época. O objetivo da prefeitura em manter a programação é tentar recuperar a renda que será perdida nesse momento pelo setor turístico do município.

Justiça

Suspensão

A juíza titular da 1ª Vara do Trabalho de Abaetetuba, Tatyane Rodrigues Araújo Alves, suspendeu o atendimento presencial no município, em razão do aumento do número de servidores diagnosticados com covid-19. A medida passa a valer a partir de hoje e prosseguirá até o próximo dia 4. As audiências agendadas em formato presencial no decorrer desse período, em acordo com as partes, poderão ser realizadas na modalidade telepresencial ou por videoconferência. Já os canais de comunicação com os públicos interno e externo permanecem funcionando normalmente pelos meios digitais, informados nas redes da Justiça do Trabalho.

