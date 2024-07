Aldo Rebelo, ex-presidente da UNE: 'A UNE não pode ser governista, a UNE tem de ser independente.'

Cartão de crédito

Quem estiver no rotativo pode fazer a portabilidade do que deve para outra instituição financeira a partir de hoje.



Economia

Levantamento aponta que em 2023 o volume de crédito oferecido pelas fintechs cresceu 52%, chegando a R$ 21,1 bilhões.

Aldo Rebelo (J.)

"A UNE não pode ser governista, a UNE tem de ser independente.”

Aldo Rebelo, ex-ministro e ex-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), afirma que alinhamento da entidade com Lula retira a legitimidade dos estudantes para criticar os erros do governo.



>BOLSONARO

AGENDA



De passagem por Belém, acompanhado da ex-primeira-dama, Michelle, o ex-presidente Jair Bolsonaro acenou com a pré-candidatura do deputado federal Éder Mauro à prefeitura de Belém pelo PL. Após uma carreata do aeroporto de Belém à avenida Visconde de Souza Franco, Bolsonaro fez um rápido discurso para os apoiadores. Boa parte da fala foi destinada a criticar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A agenda incluiu ainda um almoço em Icoaraci. Da capital paraense o presidente de honra do PL seguirá para o sudeste do Estado, onde tem compromissos confirmados em Marabá e Parauapebas.



>PESCA

ACORDO



A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) oficializou, no Baixo Amazonas, acordo de pesca para conservação dos recursos pesqueiros locais e a preservação do meio ambiente. O projeto foi elaborado pelas próprias comunidades com o apoio da secretaria. A meta é beneficiar 2 mil pessoas de 28 comunidades da região do rio Arapixuna. O acordo de pesca define regras para a pesca na região, como a proibição do uso de malhadeiras em determinados períodos do ano e a limitação do número de redes por canoa. Também estão previstas medidas para o monitoramento da atividade pesqueira e o controle do cumprimento das normas.



>PORTOS

MOVIMENTO



Só no primeiro quadrimestre do ano os portos amazônicos exportaram 46 milhões de toneladas de minério de ferro, 13 milhões de toneladas de soja e 2 milhões de toneladas de milho. Os dados foram divulgados pelo diretor presidente da Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport), Flávio Acatauassú.



EVENTOS



A divulgação foi feita durante o XI Congresso Estadual da Comissão de Direito Portuário e Marítimo e o IX Workshop sobre Temas Atuais de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, realizados em Itajaí, Santa Catarina.



>SAÚDE

CONSULTA



A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública, recebe até hoje contribuições para a definição das linhas da 8ª Edição do Programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (SUS), no Pará.



FINANCIAMENTO



Uma das prioridades é a Gestão Compartilhada em Saúde. O programa é dedicado ao financiamento de projetos de pesquisa que apresentem novas soluções com potencial de serem incorporadas ao Sistema Único de Saúde. A previsão de lançamento do edital é no segundo semestre de 2024.



>VERÃO

SEGURANÇA



Agentes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social se reuniram com 210 representantes de bares, restaurantes, barracas e hotéis, no distrito de Mosqueiro, em Belém, e também em Salinópolis e na Vila de Ajuruteua, em Bragança, para repassar orientações relativas às ações da Operação Verão 2024. Entre as temáticas abordadas estão importunação e abuso sexual, violência contra a mulher, a conscientização dos turistas quanto ao uso indevido de cerol, utilizado nas “pipas”, comuns nos céus do Estado nesta época do ano, e a proibição do uso de garrafas de vidro nas praias. Equipes da DPS seguem com orientações para proprietários, funcionários de estabelecimentos e hotéis para garantir o auxílio na prevenção dos crimes e na divulgação dos principais canais de denúncia da segurança pública.



>PROMOTORA

ELEIÇÃO



A promotora de Justiça Ana Maria Magalhães foi eleita presidente da Associação do Ministério Público do Estado (Ampep). Ela recebeu 265 votos, o equivalente a 63% dos 419 votos válidos de promotores, procuradores e aposentados filiados. O promotor José Godofredo Pires dos Santos será o vice da gestão pelos próximos três anos. A chapa vencedora teve apoio do atual presidente da associação, Alexandre Tourinho. Ana Maria foi a primeira mulher a coordenar o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), de onde saiu para concorrer ao cargo.

Em Poucas Linhas

- Nove cidades serão atendidas, neste mês de julho, pela Agência-Barco Ilha de Marajó – unidade fluvial da Caixa Econômica Federal que atende os moradores da região marajoara onde não existem unidades.

- Das nove cidades, oito estão na Região de Integração do Marajó. A exceção é Limoeiro do Ajuru.



- Também serão atendidas as cidades de Soure, Salvaterra e Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Oeiras do Pará, Curralinho, Gurupá, Bagre, São Sebastião da Boa Vista e Muaná.



- Icoaraci receberá, em breve, um novo poço de abastecimento da Cosanpa, com aproximadamente 250 metros de profundidade, que irá ampliar a oferta de água para mais de 57 mil moradores do distrito.



- Atualmente o abastecimento de água no distrito de Icoaraci é feito a partir de 13 poços. Com a entrada de mais uma fonte de captação de água, a oferta será ampliada no bairro Ponta Grossa e em parte dos bairros Agulha e Campina.



- O governo do Estado prevê crescimento econômico do Pará de 3,33%, 3,50% e 3,44% em 2025, 2026 e 2027, respectivamente. Os dados fazem parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, aprovada na semana passada, na Assembleia Legislativa do Estado.



- A LDO estimou também uma inflação de 3,51%, 3,50% e 3,50%, para o mesmo período. A estimativa é resultado de estudo da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).



- A prefeitura de Belém marcou para 22 de agosto, Dia do Folclore, a inauguração da Casa Bruno de Menezes. O nome é uma homenagem ao escritor paraense, símbolo do modernismo paraense.



- Além de destacar a figura de um dos maiores escritores do Pará, o espaço terá a missão de valorizar o Movimento Modernista brasileiro, que teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922. No espaço, que deverá funcionar em um prédio anexo ao Palacete Pinho, ficará parte do acervo da obra de Bruno de Menezes, doado pela família do escritor à prefeitura de Belém.